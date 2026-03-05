О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Медведев заявил, что у НАТО «поехала крыша»
Медведев констатировал сумасшествие НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал действия Североатлантического альянса, обвинив организацию в полной потере рассудка из-за убийства лидера Ирана, а также предложил дать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию за новую войну.
НАТО сошла с ума, убив верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и начав войну на Ближнем Востоке, считает Медведев. По его словам, у НАТО «поехала крыша», а «дегенераты из альянса» во главе с «сервильным сыночком Трампа» Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США.
«А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира?» – написал в Max Медведев.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса к активации механизма коллективной обороны в случае нападения со стороны Ирана.
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление Рютте о применении статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.