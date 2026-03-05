  • Новость часаДмитриев: Цена на нефть в 100 долларов неизбежна
    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    В Иране опровергли сообщения о наземном наступлении курдов на границе
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух венгров
    КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    10 комментариев
    5 марта 2026, 08:30 • Экономика

    Почему Минфин спровоцировал падение рубля

    Почему Минфин спровоцировал падение рубля
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Минфин неожиданно отказался продавать валюту и золото для поддержки рубля. Этих операций требовало бюджетное правило. Однако власти намерены изменить это правило, на что они идут только в крайних случаях. Что же случилось и как это повлияет на курс рубля и бюджет?

    Минфин удивил своим неожиданным решением не проводить операции по продаже валюты и золота на внутреннем рынке в марте 2026 года. На таких заявления курс рубля резко упал. Причина в планах изменить параметры базовой цены на нефть в бюджете РФ.

    По неофициальным данным, Минфин намерен снизить заложенную в бюджете цену нефти с 59 долларов до 50-55 долларов за баррель. Ведомство идет на изменение бюджетного правила крайне редко, только в крайних случаях. Что же происходит и как это повиляет на бюджет и курс рубля?

    «В текущей ситуации решение по ужесточению бюджетного правила связано с необходимостью сохранения средств ФНБ, а также с тем, чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок», - говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    Согласно бюджетному правилу для поддержки рубля: когда рыночная стоимость нефти ниже, чем заложенная в бюджете, то Минфин продает валюту, а когда, наоборот, то покупает. Сейчас первый вариант. Ведомство ежедневно продавало валюту и золото в эквиваленте 11,9 млрд в день в последний месяц, но теперь не будет этого делать.

    Теперь на внутреннем валютном рынке останутся только продажи в рамках зеркалирования (4,62 млрд рублей), а предложение валюты со стороны властей в ближайшее врем сократится в 3,6 раза - с 16,52 млрд рублей в день до 4,6 млрд рублей в день, говорит Потавин. Суммарно это дает выпадающий объем продаж 240 млрд рублей в месяц или около 3 млрд долларов, добавляет эксперт.

    Регулярные продажи валюты поддерживали рубль. «Временная приостановка этих операций создаст локальный дефицит предложения рубля.

    Пересмотр параметров бюджетного правила неизбежно вызовет турбулентность на валютном рынке, однако временную. В худшем, самом пессимистичном сценарии, мы можем увидеть касание курсом отметки 80 рублей за доллар,

    но я не ожидаю движения выше этого уровня. Вдогонку начнут меняться параметры самого бюджета, что стабилизирует ситуацию», - считает Исаев.

    Сильного обесценивания рубля не ждет и Потавин. Во-первых, говорит он, торговый баланс России остается уверенно положительным. Во-вторых, в ближайший месяц будут повышенные продажи валюты со стороны экспортеров нефти для уплаты НДД. В-третьих, ближе к маю на рынок подойдут повышенные объемы выручки от тех высоких цен на нефть, которые мы сейчас видим.

    «До тех пор, пока не станет ясности с ценой отсечки по нефти, сложно делать прогнозы по курсу рубля. Но в текущей ситуации среднесрочная траектория по курсу доллара может вырасти на 3-4 рубля к концу года», - считает Потавин. Исаев не исключает возвращения рубля к отметке 72 за доллар к середине года.

    Пока в инициативах Минфина много неизвестных, но очевидно, что российская валюта лишается значительной части нерыночной поддержки, поэтому вероятными становятся фундаментально обоснованные уровни 85-95 рубля по курсу доллара, говорит руководитель аналитического управления банка «Зенит« Владимир Евстифеев.

    Почему же Минфин пошел на изменение бюджетного правила?

    Дело в том, что дефицит бюджета сильно вырос еще в прошлом году и январские данные оказались наихудшими. И причина не в снижении объемов экспорта нефти, на что надеялись на Западе, а в падении ее цены. Российская Urals в январе стоила 41 доллар за баррель, это существенно ниже заложенной в бюджете цене в 59 долларов за баррель. Не говоря уже о рубле, который слишком крепок и тоже сильно отличается от курса в бюджете. Из-за этого нефтяные доходы провалились.

    Проблема в том, что покрывать бюджетную дыру Минфин обязан за счет ликвидной части Фонда национального благосостояния. Но по оценкам экспертов, если январская ситуация сохранится на весь 2026 года, то бюджетная дыра просто высосет все средства из ФНБ. В итоге средств на инвестиции в инфраструктурные проекты просто не останется.

    Снижение цены на нефть в бюджете решает эту проблему. Если реальные цены на нефть окажутся выше 50-55 долларов, то резервы страны снова начнут не тратиться, а пополняться.

    «В этой конфигурации ликвидная часть ФНБ перестает рассматриваться как оперативный резерв для покрытия «бюджетной дыры». Если раньше средства фонда вынужденно стерилизовались для компенсации недобора доходов, то при Urals значительно выше новой цены отсечения и сокращении экспортного дисконта, бюджет начинает наполняться органически», - Игорь Исаев, руководитель аналитического центра Mind Money.

    Это открывает «окно возможностей» для того, чтобы направить накопленные ресурсы на прямые инфраструктурные расходы.

    «Переход к профициту или минимальному дефициту по нефтегазовой линии позволит правительству наконец использовать ФНБ по его прямому назначению: как фонд развития. Речь идет о финансировании критически важных логистических цепочек, которые Россия сейчас вынуждена защищать и перестраивать в условиях глобального передела нефтяного рынка.

    Таким образом, ликвидная часть фонда при данном сценарии сохранится как стратегический резерв, а ее использование станет вновь целевым и инвестиционным, а не «латающим» текущие кассовые разрывы», - рассуждает Исаев.

    «Потенциальное снижение цены отсечения по нефти с 59 до 50 долларов за баррель приблизит ее к текущим ценам на Urals. Это приведет к сокращению базовых нефтегазовых доходов примерно на 1,4 трлн рублей. Это может добавить к среднегодовому курсу доллара дополнительно 2–3 рубля к его текущей траектории. Для экспортеров и бюджета это выгодно, поскольку более слабый рубль увеличивает их рублевую выручку», - посчитал Потавин.

    Судя по всему, на сильное удорожание углеводородов на фоне ближневосточного конфликта, власти не сильно рассчитывают, понимая, что это временная ситуация. Сам конфликт через три-четыре недели закончится, а там ОПЕК+ продолжит выводить на рынок новые объемы нефти, и цены снова опустятся с текущих пиков. Потавин считает, что после завершения активных обстрелов Ирана в течение трех недель котировки Brent опять могут надолго вернуться в комфортный район 65-70 долларов за баррель. Российская марка Urals при этом может уйти к 45-55 долларам за баррель в зависимости от уровня дисконта к Brent.

    Что касается бюджета, то снижение цены отсечения по нефти в нем, может потребовать от Минфина пересмотреть структуру бюджета, считает Потавин. Он не исключает замедление индексации отдельных расходных статей, а также сдвиг новых инвестиций и капвложений на более отдаленную перспективу, плюс перераспределение средств в пользу наиболее приоритетных направлений ОПК и инфраструктура.

    «Поскольку корректировка бюджетного правила в сторону более низкой отсечки по цене нефти – это своего рода фискальное ужесточение, оно может дать дополнительный аргумент для Центробанка в пользу постепенного смягчения монетарной политики в части снижения ставок, если фактическая инфляция в России при этом будет замедляться», - заключает Потавин.

    Почему Минфин спровоцировал падение рубля

    Минфин неожиданно отказался продавать валюту и золото для поддержки рубля. Этих операций требовало бюджетное правило. Однако власти намерены изменить это правило, на что они идут только в крайних случаях. Что же случилось и как это повлияет на курс рубля и бюджет? Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи

    Судя по последней риторике американских политиков и утечкам в западных СМИ, Соединенные Штаты перестали выпячивать свою роль в убийстве верховного лидера Ирана. Более того, в Вашингтоне прямо отрекаются от желания уничтожить иранское руководство и перекладывают ответственность на Израиль. Почему такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

