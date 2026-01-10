  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении восьми украинских БПЛА за два часа
    Мэр Львова назвал ужасными повреждения после удара «Орешником»
    Трамп уточнил позицию США по Гренландии
    В Конгрессе пригрозили санкциями против Британии
    Россия дала оценку договору с Венесуэлой в новых реалиях
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    Макрон обсудил с депутатами нюансы отправки войск на Украину
    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции
    The Washington Post оценил удары «Орешником»
    10 января 2026, 11:10 • Экономика

    Что окажет решающее влияние на российскую экономику в 2026 году

    Что окажет решающее влияние на российскую экономику в 2026 году
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Ключевые параметры российской экономики в 2026 году будут находиться в положительной зоне, считают эксперты. В то же время они указывают на ряд рисков, которые могут угрожать экономическому благополучию государства и даже всей планеты. Что в 2026 году будет с курсом рубля, инфляцией, ценами на нефть и российской экономикой в целом?

    2025 год для российской экономики оказался непростым, но при этом вполне успешным. Что же ждет экономику в 2026-м? Прорывов, как это было в 2023-2024 годах, не случится, считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. «Мы ожидаем роста российского ВВП в 2026 году на 1-1,5% в сравнении с ожидаемым ростом по итогам 2025 года в 0,8-1,1%», – говорит эксперт. Медленный рост прогнозируется прежде всего в связи с тем, что ключевая ставка ЦБ РФ будет оставаться высокой.

    «В начале 2026 года ЦБ, вероятно, будет проявлять осторожность в снижении ключевой ставки, чтобы оценить, как повышение НДС отразится на инфляции. По мере снижения ключевой ставки во втором полугодии 2026 года инвестиционный и потребительский спрос могут начать оживать за счет повышения доступности кредита и перетока части средств из вкладов на потребление товаров длительного пользования и в недвижимость. Наш базовый сценарий предполагает рост ВВП в 2026 году на уровне 1-1,2%», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Что касается рубля, который в 2025 году показал самое существенное укрепление среди всех мировых валют, то от него не ждут сохранения той же тенденции. «Рубль в 2026 году будет слабее по отношению к мировым резервным валютам, чем в 2025 году, но обвала до 100 рублей за доллар не ожидаем», – говорит Мильчакова.

    Бороться с инфляцией в следующем году будет непросто. Она не вырастет, но снизить ее до целевого уровня в 4% вряд ли получится. Беленькая ждет показатель инфляции в 5-5,5% к концу года – прежде всего из-за ожидаемого ослабления рубля. Кроме того, на некоторый срок ускорит инфляцию повышение НДС до 22% и первый этап индексации тарифов ЖКУ в начале года (второй этап будет в октябре).

    Влияние на инфляцию могут оказывать и другие меры регулирования: сборы, акцизы, требования к экономическим агентам, говорит Беленькая. Возможны скачки цен на отдельные сельхозпродукты, если, например, весна будет слишком холодной или лето – слишком дождливым или засушливым, добавляет Мильчакова.

    «Если инфляция возобновит устойчивое снижение, ЦБ сможет продолжить снижать ключевую ставку более уверенно. В нашем базовом сценарии мы ожидаем к концу 2026 года ключевую ставку на уровне 12-13%»,

    – рассуждает Беленькая.

    Упавшие в 2025 году цены на нефть могут продолжить снижение. «В 2026 году цена Brent может даже опуститься в область 50-52 долларов за баррель. Это значит, что российская нефть Urals будет стоить еще дешевле, а бюджет – недополучать нефтегазовых доходов», – говорит Мильчакова.

    Нефть дешевеет по нескольким причинам. «Во-первых, сейчас не сезон: зимой в Северном полушарии меньше потребляется нефтепродуктов, чем летом. Во-вторых, ОПЕК+ вывел на рынок за 2025 год 2,88 млн баррелей в сутки дополнительный добычи. В-третьих, те, кто не входит в ОПЕК+ (например, Гайана, Бразилия и другие), тоже увеличили объемы производства. Поэтому конкуренция на глобальном рынке высока. В-четвертых, сократился объем потребления. И нет уверенности в том, что торговые войны не будут продолжаться. С Индией США, по сути, только начинают переговоры по торговой сделке. Поэтому цены порядка 60 долларов за баррель будут сохраняться», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Есть сценарии, при которых нефтяные котировки могут пойти вверх. Например, если США продолжат и дальше блокировать Венесуэлу или использовать ее нефть в своих интересах. Однако и эта ситуация – палка о двух концах.

    «Если в Венесуэлу придут американские нефтяные компании, они станут еще больше добывать нефти. В итоге получится, что Венесуэла не снизит, а увеличит объем добычи и экспорта. Поэтому рынок сейчас внимательно смотрит за ситуацией в республике», – объясняет Юшков.

    Для российского бюджета это непростое испытание. Однако Россия не раз справлялась с периодами падения цен. Кроме того, зависимость бюджета от доходов от нефти и газа стала существенно ниже, а на первый план выходят ненефтегазовые доходы.

    Еще один риск – Россия может к концу 2026 года полностью потерять европейский рынок СПГ. «Трубопроводный газ с высокой долей вероятности это не коснется, потому что в противном случае из Евросоюза (прежде всего из Германии) совсем сбежит и без того испытывающая серьезные проблемы тяжелая и энергоемкая промышленность. В ЕС понимают, что если Европа не хочет продолжать деиндустриализацию – значит, надо принимать какие-то меры, чтобы, например, электричество стоило дешевле», – отмечает Мильчакова.

    Ключевая развилка в прогнозах на 2026 год для российской экономики касается геополитики.

    Перспективы урегулирования конфликта на Украине уже не равны нулю. Достижение мирного соглашения окажет положительное влияние на снижение инфляции и, в свою очередь, «может дать ЦБ большее пространство для снижения ключевой ставки», считает Беленькая.

    По мнению Мильчаковой, урегулирование украинского конфликта вероятнее во втором полугодии 2026 года. «Однако мы не ожидаем, что сразу после урегулирования будут отменены все антироссийские санкции, а тем более, что России вернут заблокированные в Европе активы. Возможно, будет отмена или смягчение каких-то санкций со стороны США. Но Евросоюз и Великобритания свои санкции, включая эмбарго на российскую нефть, наверняка оставят», – говорит экономист.

    В целом же никаких кризисов на 2026 год эксперты не ждут, кроме как локальных, например, на рынке нефти. «Крупнейшие экономики мира стабильны, а Индия и Индонезия вообще на подъеме», – говорит Мильчакова.

    Самый негативный сценарий на 2026 год – это, как ни чудовищно, третья мировая война. Она может произойти, считает эксперт, если в Европе какой-либо безумный «фюрер 2.0» захочет включиться в войну против России.

    «Последствия для Европы в этом случае предсказывать не хотелось бы, но плохо будет всем – и России, и всей мировой экономики. Кризис, спад производства, инфляция во всем мире будут чудовищными, распадется ряд государств, как это было после Первой мировой войны, мир уже никогда не станет прежним. Еще добавятся экологическая катастрофа глобальных масштабов, стихийные бедствия и катаклизмы, вплоть до того, что какие-то страны и территории могут полностью уйти под воду. Будут страшные болезни и эпидемии, по сравнению с которыми COVID-19 покажется всего лишь сезонной вспышкой ОРВИ», – рисует картину Мильчакова.

    Эксперт, в частности, напоминает о заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: венгерский лидер считает, что 2026 год станет решающим с точки зрения войны и мира. Европа, как известно, активно готовится к войне с Россией. В то же время вероятность такого апокалипсиса, по ее словам, приближается к нулю.

