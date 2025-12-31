Орбан заявил, что 2026 год станет решающим для мира в Европе

Tекст: Денис Тельманов

2026 год станет решающим для Европы с точки зрения войны и мира, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1, передает ТАСС.

По его словам, уходящий 2025 год был переломным из-за впервые возникших противоречий в подходах США и Евросоюза к конфликту на Украине.

«2025-й год был переломным, поскольку впервые за все время моего участия в международной политике, американцы и европейцы заняли противоположные позиции по вопросу стратегической важности», – подчеркнул Орбан.

Глава венгерского правительства добавил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США вселило надежду на мирное урегулирование ситуации, но этот курс не был поддержан лидерами Евросоюза, решившими продолжить военную поддержку Киева.

По оценке Орбана, если Евросоюз усилит поддержку Украины и вступит в прямую конфронтацию с Россией, конфликт может перерасти в войну на территории Европы.

Орбан также сообщил, что 2026 год может стать временем принятия военного решения. Он заверил, что в случае победы возглавляемого им правительства на парламентских выборах Венгрия останется на стороне мира. Однако если победит оппозиция, ориентированная на нынешнее руководство Евросоюза, страна рискует быть втянутой в конфликт, считает Орбан.

По его словам, Венгрии предстоит решить, поддерживать ли мирные усилия США или военные планы Брюсселя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько европейских стран разработали план возможной отправки до 15 тыс. военнослужащих на Украину для контроля за мирным соглашением.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна самостоятельно преодолеет вызовы и не станет «игрушкой в руках великих держав». В декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств» Германия и Британия заняли первое место с рекордными 95 баллами, Польша оказалась на второй строчке, а Австрия и Хорватия вернулись в топ-10.

Средний балл враждебности вырос, и эксперты зафиксировали окончательное формирование ядра конфронтации.