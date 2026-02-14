Зеленский заявил о повреждении всех электростанций на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

На Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений. По его словам, энергетическая инфраструктура страны подверглась масштабным разрушениям, из-за чего не сохранилось ни одной полностью функционирующей электростанции, передает ТАСС.

С конца 2025 года на Украине наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением на фоне сильных холодов и повреждений энергетики. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе, ежедневно в регионах действует график длительных отключений электричества.

В некоторых районах электричество отсутствует по восемь-шестнадцать часов в сутки. Министерство обороны России регулярно сообщает об ударах по объектам на Украине, отмечая, что целями являются военные объекты и инфраструктура, используемая ВСУ.

Между тем, ранее польские СМИ обвинили именно Владимира Зеленского в развале энергосистемы на Украине. А журналист немецкой газеты Junge Welt отметил, что гражданское население на Украине получает только треть электроэнергии, а остальной объем расходуется на военные нужды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, при этом самая тяжелая ситуация сохраняется в Киеве.



