Зеленский заявил об отсутствии неповрежденных электростанций на Украине
Лидер Украины сообщил о полном отсутствии неповрежденных электростанций на фоне продолжающихся проблем с электроснабжением в стране.
На Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений. По его словам, энергетическая инфраструктура страны подверглась масштабным разрушениям, из-за чего не сохранилось ни одной полностью функционирующей электростанции, передает ТАСС.
С конца 2025 года на Украине наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением на фоне сильных холодов и повреждений энергетики. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе, ежедневно в регионах действует график длительных отключений электричества.
В некоторых районах электричество отсутствует по восемь-шестнадцать часов в сутки. Министерство обороны России регулярно сообщает об ударах по объектам на Украине, отмечая, что целями являются военные объекты и инфраструктура, используемая ВСУ.
Между тем, ранее польские СМИ обвинили именно Владимира Зеленского в развале энергосистемы на Украине. А журналист немецкой газеты Junge Welt отметил, что гражданское население на Украине получает только треть электроэнергии, а остальной объем расходуется на военные нужды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, при этом самая тяжелая ситуация сохраняется в Киеве.