В Петербурге бабушка инициировала поиски двух попавших в секту внучек

Tекст: Денис Тельманов

В Петербурге разыскивают двух девочек, которых мать забрала по дороге в школу, передает RT.

Бабушка сестер Мария Жвалева рассказала, что 18-летняя и 11-летняя девочки вышли из дома, но были перехвачены матерью Анной.

«Дальше старшая дочь вернулась домой, выложив из портфеля тяжелое содержимое, взяла какие-то вещи. И они вот куда-то делись», – сообщила Жвалева.

По ее данным, Анна уже более года состоит в секте «Царская империя» и ушла туда добровольно, оставив детей.

Она также уточнила, что у Анны есть еще два сына девяти и четырех лет, которые не проявляют интереса к секте.

Основатель организации Леонид Власов ранее был неоднократно судим, в том числе за изнасилование и развращение малолетних.

Сейчас Власова судят по обвинениям в создании секты и призывах к терроризму. По информации RT, девочки вместе с матерью находятся за пределами Петербурга, их местонахождение уточняется, обеих планируют опросить.

Ранее стало известно, что пропавшие сестры сами выразили желание остаться с матерью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, деструктивное сообщество «Царская империя» сохранило активность в Ульяновской области, где сейчас могут находиться две пропавшие жительницы Петербурга.

