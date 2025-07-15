В Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью россиянам

Финляндия заблокировала сделки с земельными участками для граждан России и Белоруссии

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен объявил о вступлении в силу нового ограничения, заявив: «Запрет на осуществление операций с недвижимостью гражданами России и Белоруссии вступает в силу сегодня, 15 июля», сообщает РИА «Новости».

Закон распространяется на сделки с земельными участками, но не затрагивает квартиры в многоквартирных домах.

Согласно финскому законодательству, разрешение на приобретение недвижимости не выдается лицам из стран, признанных потенциальной угрозой национальной безопасности, в список которых вошли Россия и Белоруссия.

Кроме того, ограничения применяются к юридическим лицам, связанным с этими государствами, и к лицам, находящимся под их влиянием. Полный запрет действует для тех, кто не проживает в Финляндии постоянно. Граждане с двойным гражданством и иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство, обязаны получать специальное разрешение для покупки участков.

Как отмечают в российском посольстве в Хельсинки, подобный шаг может затронуть до 20 тыс. граждан России и считается дискриминационным. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что инициатива финских властей объясняется соображениями безопасности и носит откровенно дискриминационный характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финское правительство предложило законопроект, который ограничивает приобретение недвижимости в стране для граждан России из-за угроз национальной безопасности.

Отмечалось, что россияне переключились с покупки заграничной элитной недвижимости на московскую.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен запретил гражданам России проводить ряд сделок с недвижимостью в стране из-за угрозы национальной безопасности.