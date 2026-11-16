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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 19:09 • Новости дня

    Польша депортировала двух украинцев за угрозы устроить теракт во Вроцлаве

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские правоохранительные органы депортировали на родину двух молодых граждан Украины, которые с балкона во Вроцлаве кричали о заложенной бомбе и целились в прохожих из муляжа оружия.

    Инцидент произошел во Вроцлаве на Валонской улице. Двое молодых людей стояли на балконе и кричали, что являются террористами и спрятали в квартире бомбу, передает Polsat News. При этом они целились в случайных прохожих из предмета, похожего на огнестрельное оружие, оказавшегося муляжом.

    Прибывшие на место сотрудники полиции задержали хулиганов, которыми оказались 18-летний и 19-летний граждане Украины. Выяснилось, что они также публично одобряли совершение преступления, ссылаясь на трагические события в Кракове, и высказывали угрозы на национальной почве.

    Молодым людям предъявили обвинения в организации ложного вызова, публичном одобрении преступления и угрозах в отношении группы лиц. После допроса в прокуратуре нарушителей передали сотрудникам пограничной службы, которые депортировали их на территорию Украины.

    В польской полиции подчеркнули, что подобные выходки недопустимы и влекут за собой суровое наказание вне зависимости от того, были ли это реальные намерения злоумышленников или неудачная шутка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании двух украинских граждан по обвинению в подготовке диверсий.

    В начале месяца Вроцлавский суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Украины за планирование диверсии на военном параде.

    В прошлом месяце правоохранительные органы Польши арестовали несовершеннолетнего украинца по подозрению в планировании вооруженного нападения в торговом комплексе.

    16 ноября 2026, 11:46 • Новости дня
    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост

    Рогов: Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс киевского режима

    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать атаки на Крымский мост, для этого мы и ведем спецоперацию, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП Владимир Рогов. Он отметил, что ПВО сработала отлично и в ходе атаки украинских дронов в понедельник Крымский мост не получил критических повреждений.

    «Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс для Владимира Зеленского. Дело в том, что это сооружение демонстрирует: Россия – это созидание, в то время как режим, пришедший к власти в Киеве после переворота, – это разрушение», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии.

    Он напомнил, что ранее противник направлял на мост десятки тысяч беспилотников, безэкипажные катера, а также пытался организовывать теракты. Все это делалось в том числе для создания невыносимых условий жизни для крымчан. «То есть противоборствующая сторона постоянно прощупывает момент, когда сможет нанести непоправимый – по их собственным оценкам – удар по Крымскому мосту», – указал собеседник.

    По его мнению, нынешняя активизация ВСУ неслучайна. На днях ожидается встреча лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне. «Украинская сторона в связи с этим пытается ослабить переговорные позиции Москвы и показать, что Россия якобы не достойна места в тройке ведущих держав», – уточнил Рогов. Кроме того, добавил он, в команде Зеленского считают, что ночь с воскресенья на понедельник – это удачный момент для медийного разгона.

    Между тем спикер допускает, что до 19 ноября противник может предпринять еще ряд ударов и диверсий. Как бы то ни было, ПВО сработала отлично, Крымский мост не получил критических повреждений. «Мы видим, что стянуты системы противовоздушной обороны, выставлена физическая защита – буи, сетки. Но все это – реакция на действия противника. Но надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать подобные атаки. Для этого мы и ведем спецоперацию», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что противник в последнее время методично бьет по мостам, ведущим в Крым. «Так, 7 ноября дроны атаковали переправу через Миус на трассе «Новороссия» в Ростовской области – сухопутном коридоре в Крым через Мариуполь и Мелитополь. 15 ноября на той же трассе в Неклиновском районе поврежден путепровод над железной дорогой», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    По его мнению, время выбрано неслучайно. «19 ноября в Шэньчжэне встречаются Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Киеву перед таким столом нужна картинка – у нас есть козыри на руках. Самый выгодный для заголовка объект на полуострове – мост… Его чинили после грузовика, восстанавливали после морских дронов. Починят и сейчас», – акцентировал военкор.

    Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

    Движение по автомобильной части Крымского моста временно перекрыто в результате атаки украинских беспилотников, железнодорожное сообщение функционирует штатно, сообщило Министерство транспорта.

    Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

    По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

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    16 ноября 2026, 14:07 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении объектов для хранения и запуска БПЛА ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также местам дислокации и запуска дронов украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктурным объектам украинской армии.

    Удары пришлись по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах противника, указало ведомство в Max.

    Также российские военные успешно поразили выявленные места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов. Наряду с этим атакам подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, зафиксированные в 141 районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики и инфраструктуры Украины.

    В четверг российские военные поразили украинские оборонный и энергетический комплексы.

    В среду Минобороны сообщило о новых ударах по украинской энергетической инфраструктуре и сухогрузу с оружием в Черном море.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    RFI: Французские военные тайно находятся на Украине с лета
    RFI: Французские военные тайно находятся на Украине с лета
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Франции по меньшей мере с лета тайно действуют на территории Украины, где занимаются подготовкой украинских солдат и техническим обслуживанием военной техники.

    Секретная миссия под названием Volia состоит из небольших групп военнослужащих, которые отправляются на Украину для выполнения краткосрочных задач. Французские военные не принимают непосредственного участия в боевых действиях, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RFI.

    Основными задачами миссии стали обучение военнослужащих ВСУ и обслуживание высокоточных ракет, самоходных артиллерийских установок Caesar и самолетов Mirage 2000. Власти решили отказаться от привлечения гражданских специалистов и направили на Украину солдат из обычных армейских подразделений.

    Для сокрытия присутствия контингента используется миссия Gerfaut, официально действующая в Польше. Военнослужащим предписывается говорить, что они направляются именно в эту страну.

    Власти Франции никогда официально не подтверждали присутствие своих солдат на Украине, а национальный парламент не был уведомлен о существовании миссии. Председатель комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен назвал информирование парламента конституционной обязанностью.

    «Президент республики, как только войска задействованы, должен проинформировать парламент в установленный срок», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о подготовке западных стран к интервенции на Украине.

    Французская радиостанция Europe 1 сообщила о готовности Парижа направить военнослужащих на украинскую территорию после прекращения огня.

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    16 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    Дипломат оценил слова фон дер Ляйен о формате переговоров с Россией

    Дипломат Долгов: Евросоюз не понимает цели мирных переговоров

    Дипломат оценил слова фон дер Ляйен о формате переговоров с Россией
    @ Li Mangmang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Последние заявления европейских лидеров в контексте украинского кризиса говорят лишь об одном – участие в урегулировании нужно им для саботирования переговоров, а не для достижения реального прогресса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее ЕС заявил о намерении участвовать в переговорах по формату E5+ЕС.

    «Европейцев не пустили в зал переговоров в Абу-Даби, где проходила встреча представителей России, США и Украины», – напомнил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он обратил внимание – тот факт, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен огласила формат желаемого участия в переговорном треке, вовсе не означает реальный допуск европейских представителей.

    Спикер также напомнил слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, что участие европейских стран в переговорах не обсуждалось на недавней встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланниками американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

    «Дело не в форматах присутствия Брюсселя за столом переговоров, а в создании, что называется, добавленной стоимости этого диалога», – указал он. В связи с этим спикер упомянул озвученное намерение представителей ЕС давить на Россию в ходе встреч.

    «Дипломатический трек существует не для того, чтобы пытаться оказывать коллективное воздействие на одну из сторон, а для поиска концепции новой архитектуры безопасности Европы. Пока в Брюсселе этого не поймут, на мой взгляд, европейским делегатам нечего делать за столом», – полагает Долгов.

    Более того, продолжил собеседник, в последние недели лидеры ЕС заявляли об отсутствии необходимости создавать новую архитектуру общеевропейской безопасности. «В связи с этим непонятно, что они вообще хотят обсуждать на переговорах», – подчеркнул спикер. По его мнению, почти все заявления лидеров ЕС, касающиеся переговорного трека, «больше похожи на фарс и попытку саботировать сам процесс».

    Кроме того, напомнил он, главы ряда государств Европы, проявляющих дипломатическую активность, в течение ближайшего года могут потерять свои посты. «Внутриполитический авторитет тех же Макрона и Мерца стремится к нулю. На этом фоне их попытки навязать свою концепцию Москве и Вашингтону выглядят еще более странными», – указал спикер.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом на полях неформального саммита ЕС в Дублине сообщила, что европейская сторона намерена участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса.

    «Мы обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в формате E5+ЕС. Мы обеспечим максимальную поддержку Киеву и максимальное давление на Москву», – заверила дипломат в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Я приветствую возобновление импульса в продвижении трека к справедливому и прочному миру. Сильное европейское присутствие имеет важное значение. Мы договорились о создании команды – группы стран «Европа-5» плюс институты ЕС. Мы будем защищать как украинские, так и европейские интересы», – добавила она.

    Формат E5+ЕС предполагает участие в переговорах представителей Германии, Франции, Британии, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Евросовета. По данным Politico, их присутствие планируется на уровне советников по национальной безопасности.

    Также присутствовавший в Дублине Владимир Зеленский призвал правительства стран ЕС активизироваться для того, чтобы принять участие в мирных переговорах. «Нам необходимо убедиться, что Европа станет постоянным участником этих встреч», – сказал украинский деятель.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что выбранные странами Европы переговорщики не пытались установить контакт с Москвой. По его словам, представители ЕС смогут присоединиться к мирным переговорам, когда продемонстрируют реальную готовность способствовать урегулированию. Газета ВЗГЛЯД писала, как Москва в Абу-Даби начала переустройство европейской безопасности.

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    16 ноября 2026, 03:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб провели обсуждение возможных форматов участия Европы в мирных переговорах по Украине.

    «Европа будет тесно участвовать в этом процессе в формате E5 + ЕС. В то же время мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

    Она подчеркнула, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную поддержку, одновременно наращивая давление на Россию.

    Глава ЕК выразила благодарность Финляндии за усилия по прекращению конфликта. Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения Евросоюза в преддверии Форума по расширению ЕС, сойдясь во мнении, что «более крупный и сильный Союз создаст более процветающую и независимую Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил об отсутствии контактов Москвы с выбранными в ЕС переговорщиками по урегулированию на Украине.

    Кремль также заявил об отсутствии планов менять состав российской делегации для участия в трехсторонних переговорах. В начале месяца замглавы МИД Александр Грушко объяснил реакцию Евросоюза на телефонный разговор Стубба и премьер-министра Норвегии Стере с президентом России Путиным.

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    16 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Каллас назвала абсурдными требования России по Украине
    Каллас назвала абсурдными требования России по Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала абсурдными требования России об уступках для завершения конфликта на Украине, подчеркнув, что Москва должна первой сделать шаг к миру.

    «Российские требования максимальны и действительно абсурдны», – заявила Каллас перед встречей министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. По ее словам, Россия использует привычную тактику, выдвигая завышенные требования, а затем добавляя новые, чтобы после отказа от них первоначальные условия казались разумными, пишет Politico.

    В отличие от требований Москвы, европейские лидеры и главы МИД настаивают на прекращении огня как первом шаге к переговорам. Кроме того, министр обороны Финляндии назвал возмутительными предположения о выходе страны из НАТО.

    Каллас также напомнила, что у Евросоюза есть рычаги влияния на переговорах. В частности, она упомянула о санкциях и более чем 211,8 млрд долларов замороженных российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Сама Каллас не вошла в переговорную группу Евросоюза по Украине. Отвечая на вопрос о роли, которую она могла бы сыграть, Каллас подчеркнула, что Европейская служба внешних связей может оказать поддержку переговорщикам. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис выразил уверенность, что верховный представитель идеально подходит для участия в команде.

    По словам высокопоставленных чиновников Евросоюза, ожидается, что следующий раунд переговоров по Украине состоится после встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Швеция тем временем выразила сомнения в успехе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Россией и США по Украине. В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров назвал тупиковыми планы Евросоюза по урегулированию конфликта без учета интересов Москвы. В пятницу руководство Евросоюза объяснило отказ Каллас в праве вести переговоры с Россией.

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    16 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    Эксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры

    Эксперт Кнутов: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры

    Эксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атака ВСУ на Крымский мост, по которому в основном движутся легковые автомобили, преследует две цели – сорвать переговоры по урегулированию кризиса и спровоцировать Россию на неадекватные действия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «На минувшей неделе прошли трехсторонние переговоры в Абу-Даби. По заявлениям американских представителей, идет подготовка к новым контактам. Однако Украина не меняет своей тактики и параллельно этим процессам продолжает действовать, копируя тактику международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что только за последнее время произошла серия громких инцидентов: в частности, ВСУ ударили по портовой зоне Усть-Луги, в Петербурге подорвали автомобиль полковника ВВС и ПВО, а в Москве – машину журналиста. Теперь противник атаковал Крымский мост. «Сооружение не задействовано в переброске военных грузов. В основном по нему движутся легковые автомобили, и на Украине это прекрасно знают», – указал собеседник.

    Как полагает Кнутов, в своих действиях Киев преследует несколько целей. «Первая – сорвать переговоры, тем более что судьба участия европейцев еще не решена. А вторая – спровоцировать Россию на неадекватные действия», – детализировал он.

    «Украинская сторона надеется, что российская армия ошибется и ударит по объектам социальной инфраструктуры и мирным гражданам. Тогда оппоненты смогут использовать это для раскручивания уже известных провокационных нарративов: якобы с Москвой нельзя вести переговоры и стране нужно нанести стратегическое поражение, а для этого требуется ввод зарубежных контингентов на Украину», – описал эксперт логику киевских властей.

    Однако, как подчеркнул спикер, российский ответ представляет собой удары по объектам ВПК либо энергетики, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по логистике. Эта работа ведется планомерно и будет продолжена. «Кроме того, после атаки на Крымский мост специалисты изучат тактику применения БПЛА и выяснят, почему дронам удалось прорваться. Следует также ожидать усиления противовоздушной обороны в районе Крымского моста», – добавил он.

    Пока движение через мост перекрыто, людям следует следить за сообщениями региональных властей и не полагаться на слухи. «Возможно, стоит поднять вопрос о паромной переправе. Причем запускать ее нужно как можно скорее: это позволит свести к минимуму неудобства для граждан, пока идут восстановительные работы», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

    В Минтрансе также заявили о приостановке движения по автомобильной части Крымского моста. «Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении ведомства.

    Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

    По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

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    16 ноября 2026, 11:45 • Новости дня
    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией

    Каллас пообещала влиять на переговоры с Россией вопреки отстранению

    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Россией и США по Украине, несмотря на решение европейских лидеров не включать ее в официальную делегацию.

    Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза планирует использовать свои ресурсы для контроля за ходом обсуждения украинского урегулирования, передает ТАСС.

    «Лидеры, конечно, приняли такое решение – решать им. Но я провожу встречи министров иностранных дел каждый месяц, у меня эксперты в дипслужбе ЕС, которые знают эти переговоры, которые работали с Россией, поэтому я могу продолжать работать по сути переговоров, чтобы сохранять их фокус на этом», – заявила Каллас перед встречей глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

    По ее мнению, европейским странам необходимо требовать прекращения огня в качестве предварительного условия для начала переговорного процесса, а также полностью отказаться от обсуждения архитектуры безопасности в Европе.

    На саммите в Дублине 13 ноября лидеры ЕС утвердили техническую делегацию для переговоров в формате «ЕС+Е5», куда вошли представители Еврокомиссии, Евросовета, Германии, Франции, Италии, Польши и Британии. Дипломатическая служба Каллас в эту группу не попала.

    Итальянский эксперт Андреа Бьянки отметил, что Евросоюз утратил дипломатические навыки и не способен сформировать адекватную позицию для диалога с Москвой или назначить приемлемого для всех переговорщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Брюсселе усомнились в компетентности главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    В пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснили причины отсутствия Каи Каллас в переговорной группе.

    Глава европейской дипломатии призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности.

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    16 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Болгария вывела два российских банка из-под европейских санкций

    Болгария вывела два банка в России из-под санкций Евросоюза

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова заявила, что София вывела Первый инвестиционный банк и Инвестиционно-корпоративный банк из-под санкций Евросоюза.

    Болгария вывела из-под санкций Евросоюза Первый инвестиционный банк и Инвестиционно-корпоративный банк в России, передает ТАСС.

    «Эти банки – болгарская собственность, собственность болгарских компаний. Они не оперируют финансовыми средствами граждан, которые попадают в санкционные списки. В большей степени способ, которым они встроены в работу в России, не позволяет им вывести свои средства», – сказала Петрова-Чамова перед встречей глав МИД стран ЕС.

    По словам министра, в случае введения ограничений кредитные организации могут утратить свои активы. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подтвердила отказ Софии предоставлять Украине военную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе Софии присоединяться к объединению государств по военной и финансовой поддержке Киева.

    Тогда болгарские власти сформировали перечень из трех пунктов для отклонения очередного антироссийского санкционного пакета Евросоюза.

    В июне правительство страны отказалось одобрять новые европейские ограничения из-за угрозы ущерба государству.

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    16 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    Власти Литвы оценили возможность закрыть границу с Россией

    Министр обороны Каунас: Литва оценивает возможность закрыть границу с Россией

    Власти Литвы оценили возможность закрыть границу с Россией
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Денис Тельманов

    Литовские власти следят за ситуацией с безопасностью и оценивают возможность закрытия границы с Россией, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

    «Литва также оценивает ситуацию с безопасностью и при необходимости может принять дополнительные меры», – приводит слова Каунаса РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Министр отметил, что считает реакцию Эстонии «хорошей и правильной». По его словам, Литва анализирует ситуацию, и, если подобные события произойдут в государстве, естественно, Вильнюс также примет дополнительные меры.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что правительство республики планирует с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией. В качестве причины в МИД назвали инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова связала решение Эстонии закрыть границу с Россией с предстоящей встречей Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за бессрочное закрытие эстонско-российской границы.

    В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.

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    16 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила план кредита для Украины на 45 млрд евро

    Politico: ЕС решил выделить Украине 45 млрд евро из своего бюджета

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду Европейская комиссия представит план предоставления Украине кредита в размере 45 млрд евро, обеспеченного резервами долгосрочного бюджета объединения, сообщает газета Politico.

    Инициатива направлена на поддержание финансовой стабильности Украины в следующем году на фоне ударов по украинской инфраструктуре, пишет Politico. Еврокомиссия намерена предложить лидерам стран Евросоюза обеспечить заем за счет остатков средств в текущем многолетнем финансовом плане. Аналогичным образом ранее был профинансирован предыдущий кредит на 90 млрд евро.

    Обсуждение плана состоится на встрече лидеров Евросоюза 26–27 ноября, для его утверждения потребуется единогласное решение. Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже заявили об отказе участвовать в новых кредитах для Киева, однако ранее эти государства не блокировали использование средств многолетнего бюджета для финансовой поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис сообщил о планах Европейской комиссии предложить государствам Евросоюза взять дополнительный заем на 45 млрд евро.

    Евросоюзу предрекли привлечение более 40 млрд евро новых кредитов для помощи Киеву.

    В марте СМИ сообщили о намерении Брюсселя предоставить Украине финансовые средства вопреки вето со стороны Венгрии.

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    16 ноября 2026, 12:44 • Новости дня
    Силы ПВО России сбили более 2 тыс. беспилотников и четыре ракеты «Фламинго»
    Силы ПВО России сбили более 2 тыс. беспилотников и четыре ракеты «Фламинго»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны Российской Федерации за минувшие сутки сбили 2049 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах противника, а также местам хранения и запуска беспилотников, указало ведомство в Max.

    Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял до 195 военнослужащих. Подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю в Харьковской области и ДНР, потери украинской стороны составили до 220 человек и одну боевую машину РСЗО «Град».

    Бойцы Южной группировки заняли более выгодные рубежи, уничтожив свыше 175 военнослужащих противника. Группировка «Центр» продолжила активные наступательные действия, потери ВСУ в ее зоне ответственности достигли 330 человек и одного танка.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, ликвидировав более 230 военнослужащих. Группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю в Запорожской области, где противник потерял до 15 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские силы противовоздушной обороны перехватили 1336 украинских беспилотников.

    Расчет ударных дронов российской группировки войск «Север» уничтожил шесть единиц техники противника в Сумской области.

    В четверг Минобороны сообщило о поражении формирований ВСУ в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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    16 ноября 2026, 12:06 • Новости дня
    Из Польши за одобрение теракта в Кракове депортировали двух украинцев

    Radio Zet: Из Польши депортировали двух украинцев за одобрение теракта в Кракове

    Tекст: Ольга Иванова

    Польская полиция задержала и депортировала из страны двух молодых граждан Украины за угрозы прохожим и публичное одобрение стрельбы в Кракове.

    Двое украинцев 18 и 19 лет были задержаны во Вроцлаве, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Radio Zet.

    По словам представителя полицейского управления Вроцлава Александры Фреус, они кричали, что являются террористами и у них в квартире заложена бомба, а также делали вид, что целятся в прохожих, имитируя звуки стрельбы. В руках у них были копии огнестрельного оружия.

    Кроме того, задержанные публично одобряли теракт в Кракове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе польская полиция задержала девять человек за выражение одобрения теракту в Кракове в интернете.

    Днем ранее полиция задержала пятерых возможных последователей краковского террориста.

    В тот же день устроивший стрельбу в Кракове скончался в больнице.

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    16 ноября 2026, 11:19 • Новости дня
    Задержанный в Крыму агент СБУ рассказал об интересе куратора к ПВО и флоту

    Агент СБУ рассказал на допросе о сборе данных о Черноморском флоте и ПВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал на допросе, что его куратора интересовали расположение ПВО в регионе, корабли Черноморского флота, номера на армейских машинах и тактические знаки.

    «Я снимал позиции российского зенитного ракетного комплекса… Вот с этого места фотографировал проходящие военные корабли, три или четыре раза, а потом через WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) отправлял фото кураторам Украины», – цитирует подозреваемого РИА «Новости».

    Об этом он заявил на видео, предоставленном ФСБ.

    По его словам, куратором был его знакомый, с которым он периодически созванивался. Мужчина делал снимки кораблей с пляжа, куда ездил с женой. Позже куратор прислал ему координаты в Симферополе, где агент должен был забрать компоненты для взрывного устройства из тайника на бывшей свалке.

    «Я приехал на это место… среди мусора лежал черный пакет, который мне удалось забрать. Но во время этого меня взяли сотрудники ФСБ», – добавил задержанный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Крыму задержали завербованного украинскими спецслужбами мужчину за сбор данных о Черноморском флоте и подбор мест для тайников со взрывчаткой.

    На прошлой неделе Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии Сергея Терещенко за передачу украинской разведке сведений о ПВО и РЛС Черноморского флота в Севастополе.

    В прошлом месяце задержанный в Крыму агент СБУ признался в передаче куратору фотографий и координат кораблей Черноморского флота.

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    16 ноября 2026, 12:58 • Новости дня
    Специалисты начали оценку повреждений Крымского моста

    Хуснуллин: Специалисты начали оценку повреждений Крымского моста

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о начале работ по оценке повреждений Крымского моста для скорейшего определения сроков его восстановления.

    Российские специалисты приступили к тщательному изучению состояния инфраструктуры Крымского моста для выявления всех полученных повреждений, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в Мах.

    «Проводим оценку повреждений Крымского моста. В ближайшее время будем понимать сроки полного восстановления», – заявил вице-премьер.

    Он подчеркнул, что у профильных ведомств имеется богатый опыт и все необходимые ресурсы для решения задачи по возвращению объекта к полноценной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель комиссии ОП Владимир Рогов заявил об отсутствии критических повреждений Крымского моста после атаки украинских дронов.

    Министерство транспорта сообщило о временном перекрытии движения по автомобильной части Крымского моста.

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал атаку попыткой Киева сорвать переговорный процесс.

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