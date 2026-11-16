Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.14 комментариев
Польша депортировала двух украинцев за угрозы устроить теракт во Вроцлаве
Польские правоохранительные органы депортировали на родину двух молодых граждан Украины, которые с балкона во Вроцлаве кричали о заложенной бомбе и целились в прохожих из муляжа оружия.
Инцидент произошел во Вроцлаве на Валонской улице. Двое молодых людей стояли на балконе и кричали, что являются террористами и спрятали в квартире бомбу, передает Polsat News. При этом они целились в случайных прохожих из предмета, похожего на огнестрельное оружие, оказавшегося муляжом.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали хулиганов, которыми оказались 18-летний и 19-летний граждане Украины. Выяснилось, что они также публично одобряли совершение преступления, ссылаясь на трагические события в Кракове, и высказывали угрозы на национальной почве.
Молодым людям предъявили обвинения в организации ложного вызова, публичном одобрении преступления и угрозах в отношении группы лиц. После допроса в прокуратуре нарушителей передали сотрудникам пограничной службы, которые депортировали их на территорию Украины.
В польской полиции подчеркнули, что подобные выходки недопустимы и влекут за собой суровое наказание вне зависимости от того, были ли это реальные намерения злоумышленников или неудачная шутка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании двух украинских граждан по обвинению в подготовке диверсий.
В начале месяца Вроцлавский суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Украины за планирование диверсии на военном параде.
В прошлом месяце правоохранительные органы Польши арестовали несовершеннолетнего украинца по подозрению в планировании вооруженного нападения в торговом комплексе.