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    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 19:17 • Новости дня

    Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили в реверсивном режиме

    Минтранс: Автодвижение по Крымскому мосту возобновили в реверсивном режиме

    Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили в реверсивном режиме
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приостановленное из-за атаки украинских беспилотников движение транспортных средств по автомобильной части Крымского моста запустили в реверсивном режиме.

    В настоящее время автомобили могут передвигаться по мостовому переходу в реверсивном режиме, сообщает Минтранс в Max.

    Специалисты продолжают восстановительные работы, чтобы в дальнейшем открыть движение в полном объеме.

    Проезд был временно закрыт утром в понедельник в результате атаки беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство транспорта сообщило о временном перекрытии автомобильной части Крымского моста из-за атаки украинских беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал целью удара срыв возможных переговоров по урегулированию конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на необходимость достижения долгосрочного мира в результате переговорного процесса.

    16 ноября 2026, 09:32 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту

    Глава Крыма Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту

    ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что движение транспорта по Крымскому мосту ограничено ориентировочно до середины дня из-за нанесенного удара.

    «Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня», – сообщил глава республики Сергей Аксенов в Мах.

    Для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.

    Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле, и призвал доверять исключительно официальным источникам информации.

    Сведения о работе паромной переправы между полуостровом и портом «Кавказ» можно уточнить по телефону министерства транспорта Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту. В среду проезд автотранспорта по мосту также временно перекрыли.

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    16 ноября 2026, 11:46 • Новости дня
    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост

    Рогов: Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс киевского режима

    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать атаки на Крымский мост, для этого мы и ведем спецоперацию, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП Владимир Рогов. Он отметил, что ПВО сработала отлично и в ходе атаки украинских дронов в понедельник Крымский мост не получил критических повреждений.

    «Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс для Владимира Зеленского. Дело в том, что это сооружение демонстрирует: Россия – это созидание, в то время как режим, пришедший к власти в Киеве после переворота, – это разрушение», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии.

    Он напомнил, что ранее противник направлял на мост десятки тысяч беспилотников, безэкипажные катера, а также пытался организовывать теракты. Все это делалось в том числе для создания невыносимых условий жизни для крымчан. «То есть противоборствующая сторона постоянно прощупывает момент, когда сможет нанести непоправимый – по их собственным оценкам – удар по Крымскому мосту», – указал собеседник.

    По его мнению, нынешняя активизация ВСУ неслучайна. На днях ожидается встреча лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне. «Украинская сторона в связи с этим пытается ослабить переговорные позиции Москвы и показать, что Россия якобы не достойна места в тройке ведущих держав», – уточнил Рогов. Кроме того, добавил он, в команде Зеленского считают, что ночь с воскресенья на понедельник – это удачный момент для медийного разгона.

    Между тем спикер допускает, что до 19 ноября противник может предпринять еще ряд ударов и диверсий. Как бы то ни было, ПВО сработала отлично, Крымский мост не получил критических повреждений. «Мы видим, что стянуты системы противовоздушной обороны, выставлена физическая защита – буи, сетки. Но все это – реакция на действия противника. Но надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать подобные атаки. Для этого мы и ведем спецоперацию», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что противник в последнее время методично бьет по мостам, ведущим в Крым. «Так, 7 ноября дроны атаковали переправу через Миус на трассе «Новороссия» в Ростовской области – сухопутном коридоре в Крым через Мариуполь и Мелитополь. 15 ноября на той же трассе в Неклиновском районе поврежден путепровод над железной дорогой», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    По его мнению, время выбрано неслучайно. «19 ноября в Шэньчжэне встречаются Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Киеву перед таким столом нужна картинка – у нас есть козыри на руках. Самый выгодный для заголовка объект на полуострове – мост… Его чинили после грузовика, восстанавливали после морских дронов. Починят и сейчас», – акцентировал военкор.

    Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

    Движение по автомобильной части Крымского моста временно перекрыто в результате атаки украинских беспилотников, железнодорожное сообщение функционирует штатно, сообщило Министерство транспорта.

    Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

    По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    Эксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры

    Эксперт Кнутов: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры

    Эксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атака ВСУ на Крымский мост, по которому в основном движутся легковые автомобили, преследует две цели – сорвать переговоры по урегулированию кризиса и спровоцировать Россию на неадекватные действия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «На минувшей неделе прошли трехсторонние переговоры в Абу-Даби. По заявлениям американских представителей, идет подготовка к новым контактам. Однако Украина не меняет своей тактики и параллельно этим процессам продолжает действовать, копируя тактику международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что только за последнее время произошла серия громких инцидентов: в частности, ВСУ ударили по портовой зоне Усть-Луги, в Петербурге подорвали автомобиль полковника ВВС и ПВО, а в Москве – машину журналиста. Теперь противник атаковал Крымский мост. «Сооружение не задействовано в переброске военных грузов. В основном по нему движутся легковые автомобили, и на Украине это прекрасно знают», – указал собеседник.

    Как полагает Кнутов, в своих действиях Киев преследует несколько целей. «Первая – сорвать переговоры, тем более что судьба участия европейцев еще не решена. А вторая – спровоцировать Россию на неадекватные действия», – детализировал он.

    «Украинская сторона надеется, что российская армия ошибется и ударит по объектам социальной инфраструктуры и мирным гражданам. Тогда оппоненты смогут использовать это для раскручивания уже известных провокационных нарративов: якобы с Москвой нельзя вести переговоры и стране нужно нанести стратегическое поражение, а для этого требуется ввод зарубежных контингентов на Украину», – описал эксперт логику киевских властей.

    Однако, как подчеркнул спикер, российский ответ представляет собой удары по объектам ВПК либо энергетики, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по логистике. Эта работа ведется планомерно и будет продолжена. «Кроме того, после атаки на Крымский мост специалисты изучат тактику применения БПЛА и выяснят, почему дронам удалось прорваться. Следует также ожидать усиления противовоздушной обороны в районе Крымского моста», – добавил он.

    Пока движение через мост перекрыто, людям следует следить за сообщениями региональных властей и не полагаться на слухи. «Возможно, стоит поднять вопрос о паромной переправе. Причем запускать ее нужно как можно скорее: это позволит свести к минимуму неудобства для граждан, пока идут восстановительные работы», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

    В Минтрансе также заявили о приостановке движения по автомобильной части Крымского моста. «Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении ведомства.

    Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

    По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

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    16 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Движение автомобилей по Крымскому мосту остановили после атаки украинских БПЛА

    Минтранс: Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено после атаки БПЛА

    Движение автомобилей по Крымскому мосту остановили после атаки украинских БПЛА
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Движение по автомобильной части Крымского моста временно перекрыто в результате атаки украинских беспилотников, железнодорожное сообщение функционирует штатно, сообщило Министерство транспорта.

    Движение по автомобильной части сооружения приостановлено из-за атаки украинских дронов на инфраструктуру моста, сообщает Минтранс.

    В настоящее время ведутся восстановительные работы и оценивается возможность запуска реверсивного движения. Железнодорожное сообщение работает в обычном режиме. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту.

    Южная транспортная прокуратура сообщила о задержке поездов крымского направления.

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал атаку на Крымский мост попыткой Киева сорвать переговорный процесс.

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    16 ноября 2026, 12:58 • Новости дня
    Специалисты начали оценку повреждений Крымского моста

    Хуснуллин: Специалисты начали оценку повреждений Крымского моста

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о начале работ по оценке повреждений Крымского моста для скорейшего определения сроков его восстановления.

    Российские специалисты приступили к тщательному изучению состояния инфраструктуры Крымского моста для выявления всех полученных повреждений, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в Мах.

    «Проводим оценку повреждений Крымского моста. В ближайшее время будем понимать сроки полного восстановления», – заявил вице-премьер.

    Он подчеркнул, что у профильных ведомств имеется богатый опыт и все необходимые ресурсы для решения задачи по возвращению объекта к полноценной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель комиссии ОП Владимир Рогов заявил об отсутствии критических повреждений Крымского моста после атаки украинских дронов.

    Министерство транспорта сообщило о временном перекрытии движения по автомобильной части Крымского моста.

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал атаку попыткой Киева сорвать переговорный процесс.

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    16 ноября 2026, 13:11 • Новости дня
    Кремль спросили о повреждениях Крымского моста после атаки ВСУ

    Песков заявил о незначительных повреждениях Крымского моста после атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В настоящее время проводится оценка незначительных повреждений Крымского моста после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «По мосту информация будет из Минтранса, там сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных повреждений», – сказал Песков.

    Он добавил, что сообщение по мосту продолжается, поэтому подробная информация последует от Министерства транспорта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту.

    Движение по автомобильной части временно перекрыли.

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале работ по оценке повреждений для скорейшего определения сроков восстановления моста.

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    15 ноября 2026, 21:02 • Новости дня
    В ДТП в Вологде погибли три человека

    Tекст: Ольга Иванова

    В Вологде автомобиль «Шевроле лачетти» столкнулся с «Газелью» и грузовиком «Скания», в результате погибли три человека, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

    Авария произошла около 19:19 мск на улице Гиляровского. По предварительным данным, водитель «Шевроле лачетти» при обгоне «Газели» задел ее, после чего столкнулся с грузовиком «Скания», передает ТАСС.

    «В результате погибли три человека, находившихся в «Шевроле», – заявили в пресс-службе УМВД.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу количество жертв столкновения трех легковых автомобилей в Марий Эл возросло до четырех.

    На прошлой неделе в Оренбургской области три человека погибли при столкновении автомобиля с лошадьми.

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    16 ноября 2026, 09:54 • Новости дня
    В Совфеде назвали удар по Крымскому мосту попыткой сорвать переговоры

    Сенатор Джабаров назвал удар по Крымскому мосту попыткой сорвать переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал атаку на Крымский мост попыткой Киева сорвать развивающийся переговорный процесс.

    Джабаров считает, что удар по переправе является однозначной попыткой помешать урегулированию украинского кризиса, передает «Газета.Ru».

    По его словам, надо знать, чем был нанесен удар по мосту.

    «Если это дальняя ракета, то понятно, что западные спонсоры, которые очень хотят участвовать в переговорах, а на самом деле пытаются их сорвать, дали Украине такое оружие, чтобы она могла нанести удар по мосту. Сейчас будем разбираться, но это ничего не изменит. Мост восстановим и все равно додавим этот нацистский режим», – подчеркнул сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту.

    В воскресенье депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал желание Евросоюза участвовать в переговорах по Украине попыткой запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

    В среду Украина нанесла массированный удар беспилотниками по порту Усть-Луга в Ленинградской области.

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    16 ноября 2026, 11:12 • Новости дня
    Глава Севастополя после удара ВСУ по Крымскому мосту призвал скорректировать планы на поездки

    Развожаев призвал севастопольцев отложить поездки после атаки на Крымский мост

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие и скорректировать планы на поездки из-за ограничения движения после удара по Крымскому мосту.

    Выезд из Севастополя на материковую часть России через Крымский мост временно ограничен до середины дня после ночного удара украинских войск, сообщил Развожаев в Max.

    «Прошу севастопольцев сохранять спокойствие и скорректировать свои планы на поездки как минимум до середины дня», – заявил губернатор.

    Глава города отметил, что находится на связи с руководителем Крыма Сергеем Аксеновым для координации действий. Информацию о паромном сообщении между полуостровом и портом Кавказ можно получить по телефону министерства транспорта республики.

    Развожаев призвал жителей доверять только официальным источникам информации и пообещал сообщить о сроках восстановления движения автомобильного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту.

     Южная транспортная прокуратура заявила о задержке поездов крымского направления в связи с перекрытием моста.

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал атаку попыткой Киева сорвать развивающийся переговорный процесс.

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    16 ноября 2026, 07:54 • Новости дня
    МВД: Изношенные и поврежденные водительские права признаются недействительными

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Основаниями для признания водительского удостоверения недействительным и его последующего аннулирования могут стать износ документа и повреждения на нем, сообщили в пресс-службе МВД.

    Водительские права подлежат аннулированию, если из-за износа или повреждения указанные в них сведения невозможно определить визуально, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    В пресс-службе МВД России пояснили, что удостоверение также аннулируется при истечении срока действия документа или изменении персональных данных владельца.

    Кроме того, водительские права могут признать недействительными при утрате, выдаче на основании поддельных документов или подтверждении у водителя медицинских противопоказаний. Документ также теряет силу при получении новых прав или смерти владельца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВД России напомнило о необходимости замены продленных в 2023 году водительских прав. В прошлом месяце Министерство внутренних дел перечислило документы для оформления международного водительского удостоверения. В октябре Госавтоинспекция сообщила об условиях возврата водительских прав после их лишения.

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    16 ноября 2026, 10:10 • Новости дня
    Поезда крымского направления задержались из-за перекрытия Крымского моста

    Прокуратура: Поезда в Крым задержались из-за перекрытия моста

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с ограничениями движения на Крымском мосту задерживаются поезда крымского направления, сообщила Южная транспортная прокуратура.

    «Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов. Сегодня, 16 ноября 2026 года, задерживаются поезда из-за ранее введенных ограничений движения на Крымском мосту», – говорится в сообщении ведомства.

    В прокуратуре добавили, что транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. В случае нарушений будут приняты меры реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об ограничении движения транспорта по Крымскому мосту ориентировочно до середины дня из-за нанесенного удара.

    В четверг движение автомобилей по мосту временно прекращали. В среду автомобильное движение на автоподходах к мосту также временно перекрывали.

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    16 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    Россия возобновила экспорт легковых автомобилей в Казахстан

    Россия после перерыва возобновила экспорт легковых автомобилей в Казахстан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сентябре Россия возобновила поставки легковых автомобилей в Казахстан после трех месяцев околонулевых значений, объем экспорта составил 172,8 тыс. долларов.

    Россия в сентябре возобновила экспорт легковых автомобилей в Казахстан, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные казахстанской таможенной статистики.

    Поставки достигли 172,8 тыс. долларов после околонулевого значения на протяжении трех предшествующих месяцев.

    Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в Казахстан в сентябре стал Китай, обеспечивший более половины импорта. На долю России пришлось менее одного процента. Также заметным игроком стали США, занявшие 12,7% рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре импорт легковых машин из Китая в Россию достиг максимальных значений за последние два года.

    В мае Казахстан увеличил утилизационный платеж на автомобили и сельхозтехнику, импортируемые из России и Белоруссии.

    В начале весны поставки транспортных средств из Китая на российский рынок выросли почти в два раза.

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    16 ноября 2026, 16:20 • Новости дня
    В Турции маршрутка упала в море из-за инсульта у водителя

    В турецком Айвалыке маршрутка упала в море из-за инсульта у водителя

    Tекст: Денис Тельманов

    В турецком городе Айвалык маршрутный автобус вылетел с трассы в море после того, как у водителя случился смертельный инсульт, 11 пассажиров были спасены.

    «Маршрутный автобус вылетел с трассы в море в городе Айвалык после того, как у водителя случился инсульт. Водитель скончался», – приводит РИА «Новости» сообщение местных властей.

    Находившиеся в транспортном средстве 11 человек, включая ребенка, были спасены, их жизням ничто не угрожает. В спасении людей принимали участие прохожие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в турецкой провинции Анталья микроавтобус с группой альпинистов съехал в кювет.

    СМИ сообщили о гибели 11 человек при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в турецкой провинции Маниса.

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    16 ноября 2026, 18:37 • Новости дня
    Алиханов предложил встроить сервисы зарядок в электромобиль «Атом»
    Алиханов предложил встроить сервисы зарядок в электромобиль «Атом»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр промышленности и торговли Антон Алиханов предложил встраивать сервисы операторов зарядных станций непосредственно в электромобили, чтобы избавить водителей от необходимости использовать разные приложения.

    Глава Минпромторга озвучил свои идеи по улучшению пользовательского опыта на Международном экспортном форуме «Сделано в России», передает РИА «Новости».

    «Хотелось бы, чтобы все было встроено внутрь. Чтобы не нужно было, подъезжая к разным зарядкам, каждый раз скачивать отдельные приложения разных вендоров. Чтобы все-таки концепция автомобиль, как гаджет, где все…, все сервисы», – заявил Алиханов.

    В середине сентября министр приобрел новый отечественный электромобиль «Атом». Производством машин занимается компания «Кама» на мощностях завода «Москвич». Первые товарные автомобили передали покупателям в середине июля 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский электромобиль «Атом» достиг уровня локализации в 70%.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о популярности электромобиля «Атом» у покупателей. В сентябре министр промышленности и торговли России Антон Алиханов стал владельцем нового отечественного электромобиля.

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    16 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    Автоконцерн Tesla решил вложить 3 млрд евро в расширение завода в Германии

    Bild: Автоконцерн Tesla решил вложить 3 млрд евро в расширение завода в Германии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский производитель электромобилей Tesla под руководством Илона Маска направит 3 млрд евро на возведение нового здания в немецком Грюнхайде для выпуска беспилотных такси Cybercab.

    Начало строительства запланировано на первую половину 2027 года, а запуск производства намечен на 2029 год, пишет Bild. До конца года автоконцерн намерен подать заявку на получение разрешения на проведение работ. Средства пойдут на возведение нового цеха, вспомогательных построек и дополнительной станции очистки сточных вод.

    В перспективе мощность предприятия позволит выпускать до 1 млн автомобилей без водителя, которые смогут самостоятельно доставлять пассажиров. Помимо этого, на площадке в Грюнхайде увеличится объем выпуска существующих моделей до 7,5 тыс. машин в неделю, а также расширится производство аккумуляторных элементов.

    Для реализации проекта Tesla уже начала поиск сотен новых сотрудников в сфере строительства и производственного планирования, хотя ранее расширение откладывалось из-за слабого спроса. Власти федеральной земли Бранденбург поприветствовали планы руководства автоконцерна, отметив важность крупных инвестиций для развития региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу контрразведка Германии предупредила о возможном использовании машин американской компании Tesla для шпионажа.

    В начале месяца глава компании Илон Маск анонсировал сворачивание производства пикапов в Техасе ради расширения выпуска беспилотных такси Cybercab.

    В прошлом месяце предприниматель заявил о формировании рабочих групп для оценки возможного объединения Tesla и SpaceX.

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