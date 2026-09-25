  • Новость часаПутин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    41 комментарий
    25 сентября 2026, 19:16 • Новости дня

    Handelsblatt: Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех марок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автопроизводитель Volkswagen возвращает в мастерские около 4 млн машин разных брендов из-за риска возникновения неисправности в рулевом управлении, пишет Handelsblatt.

    Автоконцерн Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех принадлежащих ему марок из-за возможного дефекта в механизме рулевого управления, сообщает газета Handelsblatt.

    «Второй по величине автопроизводитель мира вынужден вернуть в мастерские около 4 млн автомобилей разных марок из-за возможной неисправности рулевого управления… Отзыву подлежат не только модели марок Volkswagen и Audi, но и автомобили Skoda и Seat», – говорится в публикации издания.

    По данным федерального ведомства автомобильного транспорта ФРГ, по всему миру отзыву подлежат около 2,16 млн автомобилей Volkswagen моделей Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, а также около 700 тыс. кроссоверов Audi Q3. Кроме того, концерн отзовет около 66 тыс. автомобилей Ateca и Tarraco марки Seat, выпущенных с апреля 2016 по сентябрь 2024 года. Официальных данных о том, сколько машин Skoda попали под отзыв, пока нет, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий концерн Volkswagen ликвидирует автомобильный бренд Seat до конца 2029 года ради снижения издержек.

    Ранее генеральный директор автоконцерна Оливер Блуме анонсировал сокращение каждой четвертой управленческой должности в подразделениях по всему миру.

    До этого компания отзывала более 55 тыс. автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo в России из-за риска накопления электростатического заряда на топливных магистралях.

    25 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного производства Lada Azimut

    Путин: Выпуск Lada Azimut станет вкладом в развитие автопрома России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut важным шагом в развитии и укреплении конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности.

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО «АвтоВАЗ» с началом серийного производства кроссовера Lada Azimut. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства подчеркнул значимость события для отечественного автопрома.

    «Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального, технологического потенциала «АвтоВАЗа», – говорится в поздравлении президента.

    Российский лидер выразил уверенность, что предприятие продолжит расширять линейку продукции, опираясь на современные стандарты качества и безопасности. Он пожелал коллективу завода новых достижений и успешной реализации перспективных проектов.

    Генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее анонсировал появление гибридной модификации Lada Azimut. По его словам, полноприводный автомобиль получит силовую установку мощностью 290 киловатт, что эквивалентно 390 л. с. Гибрид сможет разгоняться до 100 км в час за 5,7 секунды, а запас хода составит около 1100 км. Сборка кроссовера стартовала на заводе в Тольятти 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о старте серийного производства нового кроссовера Lada Azimut 25 сентября.

    Весной глава Ростеха Сергей Чемезов представил эту новинку Владимиру Путину в Кремле.

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    23 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    УАЗ сообщил о подготовке масштабного обновления «Буханки» и «Хантера»

    Глава УАЗ Сахабиев анонсировал обновление «Буханки» и «Хантера»

    УАЗ сообщил о подготовке масштабного обновления «Буханки» и «Хантера»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ульяновский автозавод изучает три варианта масштабного обновления моделей «Буханка» и «Хантер», окончательное решение о векторе развития примут до конца текущего года, сообщил гендиректор предприятия Ильнур Сахабиев.

    Ульяновский автомобильный завод рассматривает несколько концепций модернизации своих специализированных моделей, передает «Российская газета».

    Генеральный директор УАЗа Ильнур Сахабиев отметил, что кардинально изменить автомобили, сохранив при этом их доступность для покупателей, будет непросто.

    «У нас сейчас идет мозговой штурм по поводу того, какой может быть новая «Буханка». Одна из идей – сохранить, например, платформу, поставить новый кузов. При этом понимаем, что если мы пойдем по пути разработки штампованного кузова, это инвестиции, которые будут нелегко вернуть, и то, что современный кузов будет использоваться на старой конструкции, тоже не совсем верный подход», – заявил руководитель предприятия.

    Второй вариант модернизации включает использование платформы внедорожника «Патриот» и установку нового кузова, как это предполагалось в проекте УАЗ-3165. Третья концепция подразумевает создание однообъемного автомобиля на базе локализованной платформы Sollers Argo. Окончательные предложения по технической концепции и первичной инвестиционной оценке компания подготовит до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ульяновский автозавод официально утвердил название «Буханка» для своей классической линейки легких грузовиков.

    Годом ранее пресс-служба предприятия объявила о продолжении выпуска автомобилей этого востребованного семейства.

    Осенью 2025 года производитель прекратил сборку внедорожников устаревшего экологического стандарта «Евро-2».

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    23 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Politico: Резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии

    Politico: Мерц теряет поддержку из-за жесткого стиля общения

    Politico: Резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии
    @ IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с падением поддержки избирателей из-за своей склонности к резким публичным заявлениям и отсутствия эмпатии, пишет Politico.

    Стиль общения канцлера Фридриха Мерца усугубляет политические проблемы в Германии на фоне неудач его партии на региональных выборах, пишет Politico.

    Издание отмечает, что недавнее поражение Христианско-демократического союза (ХДС) в Мекленбурге – Передней Померании, где партия впервые не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, частично связывают с личностными качествами канцлера. Мерца обвиняют в отчужденности и склонности к конфронтации.

    Несмотря на попытки Мерца убедить граждан в способности восстановить экономику и реформировать социальную систему, его резкость мешает восприятию этих идей. Эксперты предупреждают, что неспособность канцлера донести суть реформ до избирателей угрожает его стратегии противодействия политическим крайностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии. Во вторник немецкий канцлер пообещал обсудить корректировку правительственных реформ. В понедельник ХДС во главе с Фридрихом Мерцем впервые не прошел в региональный парламент.

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    24 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно

    WirtschaftsWoche: Mercedes-Benz пригрозил рабочим закрытием заводов в Германии

    Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода в Германии, если сотрудники откажутся от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Руководство компании требует от сотрудников увеличить рабочую неделю с 35 до 40 часов при сохранении нынешней зарплаты, пишет WirtschaftsWoche.

    Если эти меры не будут приняты, менеджмент намерен закрыть один завод по сборке легковых автомобилей и один по производству компонентов трансмиссии.

    Кроме того, рассматривается возможность сокращения или отмены отпускных, рождественских бонусов и специальных выплат. По данным издания, автоконцерн рассчитывает сэкономить на затратах на рабочую силу в Германии до 800 млн евро, отмечает РИА «Новости».

    В ответ немецкие рабочие потребовали от руководства гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года и закрепления за производственными площадками в Германии новых технологических линеек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии.

    В мае оборонный концерн KNDS начал переговоры о покупке одного из заводов Mercedes-Benz.

    В прошлом году завод в Финляндии, выпускавший автомобили Mercedes, решил перейти на производство броневиков Sisu.

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    22 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Президент «АвтоВАЗа» назвал дату начала производства Lada Azimut

    Президент «АвтоВАЗа» Соколов: Производство Lada Azimut начнется 25 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Серийное производство нового кроссовера Lada Azimut начнется на заводе в Тольятти в пятницу, автомобиль получит модернизированные двигатели собственной разработки, сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

    Серийный выпуск новой модели Lada Azimut стартует на заводе в Тольятти 25 сентября, передает РИА «Новости». Соколов уточнил, что торжественный запуск на конвейере состоится после полудня.

    Кроссовер, созданный на платформе Vesta, впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. На старте производства автомобиль оснастят модернизированными двигателями собственной разработки объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 лошадиных сил соответственно.

    Модель с 1,8-литровым мотором получит автоматическую коробку передач, а версия на 1,6 литра – шестиступенчатую механику. Автомат будет иметь несколько режимов вождения, включая спортивный, экономичный, зимний и режим для сложных грунтов. Продажи планируют открыть до конца 2026 года. В текущем году выпустят несколько тысяч машин, а в 2027 году объем производства составит не менее 20 тыс. единиц.

    В августе автоконцерн подтвердил планы по запуску серийного выпуска нового кроссовера в сентябре текущего года.

    Глава предприятия Максим Соколов анонсировал старт продаж автомобиля в четвертом квартале.

    Весной компания направила более 500 млн рублей на модернизацию производственных линий для выпуска этой модели.

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    23 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Bild: Мерц пригрозил СДПГ «адом» за коалицию с Левой партией

    Канцлер Германии Мерц выступил против коалиции СДПГ с Левой партией

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил социал-демократам «адом» в случае формирования правящей коалиции с победившей на выборах в Берлине Левой партией.

    Выступая на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге, глава немецкого правительства потребовал от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отказаться от союза с левыми политическими силами, пишет Bild.

    В своей речи политик напомнил о критике со стороны социал-демократов в начале 2025 года. Тогда бывший глава фракции СДПГ Рольф Мютцених обвинил христианских демократов в «открытии ворот в ад» из-за совместного голосования с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) по миграционному законодательству. По мнению канцлера ФРГ, теперь к «аду» значительно ближе сами социал-демократы, отмечает РИА «Новости».

    На заседании также обсуждался термин «брандмауэр», означающий запрет на сотрудничество христианских демократов с левыми и АдГ. Руководитель кабмина призвал соратников прекратить споры на эту тему, подчеркнув отсутствие у ХДС общих интересов с указанными политическими объединениями.

    Выборы в палату депутатов Берлина состоялись 20 сентября. Первое место с результатом 25,7% голосов заняла Левая партия, ХДС оказался на второй строчке с 18,8%, а замкнула тройку лидеров АдГ, получившая 16,3% голосов избирателей. На этой неделе левые планируют начать переговоры о формировании коалиции с «Зелеными» и СДПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии пообещал обсудить корректировку реформ после неудачи ХДС на региональных выборах.

    В прошлом месяце политик назвал причину отказа своей партии от сотрудничества с АдГ.

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    23 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Глава Volvo предрек европейскому автопрому судьбу американского Детройта

    Глава Volvo Самуэльссон: Европейский автопром ждет крах по сценарию Детройта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльссон предупредил, что европейская автомобильная промышленность может столкнуться с крахом из-за высоких затрат на производство.

    Самуэльссон выразил опасения относительно будущего европейской автомобильной промышленности, передает РИА «Новости». По его мнению, отрасль рискует повторить судьбу американского Детройта, утратившего лидерство из-за переноса заводов в регионы с более низкими производственными издержками.

    «Ситуация в Европе поразительно напоминает мне происходившее в США. В Детройте автопроизводители зарабатывали большие деньги. Затем промышленность переместилась на юг. Аргументы были удивительно похожи на те, которые сегодня приводят некоторые европейские производители: более низкие затраты на энергию, налоги и сборы. Стоимость одного часа труда была вдвое ниже. Посмотрите, что стало с Детройтом», – заявил Самуэльссон в интервью газете Handelsblatt.

    Руководитель концерна уверен, что для предотвращения кризиса необходимо снизить стоимость энергии и труда в Европе. Кроме того, он предложил увеличить продолжительность рабочего времени на европейских предприятиях. Издание напоминает, что из-за переноса производств Детройт потерял экономическую базу и население, а в 2013 году объявил о банкротстве с долгом в 18 млрд долларов.

    Ранее основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек крах европейского автопрома из-за конкуренции с Китаем.

    Руководство немецкого концерна Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в Германии.

    Федеральное статистическое бюро ФРГ зафиксировало рекордное сокращение рабочих мест в автомобильной промышленности страны.

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    23 сентября 2026, 14:13 • Новости дня
    Анонсировано производство Senat 1000 в Петербурге в 2028 году

    Директор по продукту Senat Калицев: Senat 1000 начнут производить в 2028 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директор по продукту бренда Senat Анатолий Калицев анонсировал старт производства представительских автомобилей Senat 1000 на заводе в Петербурге в начале 2028 года.

    «Senat 1000 появится ориентировочно в начале 2028 года, потому что автомобиль этот требует гораздо большей проработки. Аналогов такого автомобиля в России нет, и в других странах аналогов такого автомобиля тоже нет», – сказал Калицев, передает РИА «Новости».

    Новинка получит длинную колесную базу, полный привод и усовершенствованный салон.

    Накануне состоялась церемония запуска первой в России линии потоковой сборки автомобилей бренда Senat, мощность которой составляет от 6 до 10 тыс. машин в год.

    В дальнейшем завод планирует наращивать объемы производства. Ожидается, что в 2029-2030 годах на предприятии начнут выпускать кроссовер, созданный полностью с нуля.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров запустил производство автомобилей Senat 900 на заводе в Шушарах.

    Гендиректор компании Андрей Панков анонсировал выпуск бронированного седана и внедорожника.

    Новый отечественный автобренд полностью принадлежит пулу частных инвесторов.

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    23 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Прокуратура ФРГ завела дело на 105-летнего бывшего охранника нацистского лагеря

    Bild: В ФРГ завели дело на 105-летнего бывшего охранника нацистского лагеря

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Германии началось расследование против 105-летнего мужчины, подозреваемого в преступлениях во время службы надзирателем в нацистском лагере для военнопленных, пишет Bild.

    Прокуратура Дортмунда проводит расследование против бывшего надзирателя лагеря для военнопленных «Шталаг 326 (VI K) Зенне», передает РИА «Новости». «В Германии ведется расследование в отношении 105-летнего бывшего охранника лагеря для военнопленных в Зенне... Дело находится в ведении прокуратуры Дортмунда», – цитирует агентство публикацию немецкой газеты Bild.

    Материалы дела подготовило Центральное ведомство по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Мужчину подозревают в пособничестве многочисленным убийствам во время службы в лагере. Он может стать одним из самых пожилых обвиняемых в истории немецкого правосудия.

    В Германии преступления, связанные с убийством и пособничеством убийству, не имеют срока давности. Следствие может вестись даже в отношении лиц преклонного возраста, если их здоровье позволяет участвовать в суде.

    Через «Шталаг 326 (VI K) Зенне» прошли более 300 тыс. военнопленных, большинство из которых были солдатами Красной Армии. В лагере погибли от 15 тыс. до 70 тыс. человек. Также там содержались военные из Франции, Польши, Сербии, Бельгии и Италии.

    Ранее управление ФСБ по Волгоградской области опубликовало архивные документы об издевательствах фашистов над военнопленными под Сталинградом.

    Российский суд официально установил факт геноцида в действиях бывшего члена фашистской зондеркоманды Гельмута Оберландера.

    Суд в Белоруссии впервые признал умершего офицера СС виновным в массовых убийствах мирного населения.

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    23 сентября 2026, 23:35 • Новости дня
    Германия вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия впервые стала одним из трех ведущих мировых поставщиков вооружений, нарастив экспорт до рекордных 8,9 млрд долларов за счет обновления европейских арсеналов.

    По итогам 2025 года Германия впервые в новейшей истории заняла третье место среди крупнейших экспортеров оружия, передает РИА «Новости». Доля ФРГ на мировом рынке достигла 7,45%, что эквивалентно 8,903 млрд долларов.

    «Третье место по итогам 2025 года впервые заняла ФРГ – 8,903 млрд долларов или 7,45% от общемировых поставок. Это рекордный показатель по стоимостному объему военного экспорта в новейшей истории», – отмечается в исследовании Центра анализа мировой торговли оружием.

    Укрепление позиций Берлина связано с поставками бронетанковой техники европейским странам. Эти вооружения призваны заменить устаревшую технику, которую государства Европы ранее передали украинской армии. В рейтинге Германия обошла Францию и Южную Корею.

    Динамика немецкого экспорта показывает стабильный рост. В 2022 году объем составил 3,503 млрд долларов, в 2023 году – 5,493 млрд, а в 2024 году – 5,098 млрд долларов. За последние четыре года общая сумма поставок достигла 22,996 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине текущего года немецкие власти согласовали продажу военных товаров на 13,87 млрд евро.

    За время правления канцлера Олафа Шольца Берлин одобрил экспорт военной продукции на Украину на сумму 14,8 млрд евро.

    Позже правительство Германии инициировало процесс засекречивания части данных о военной помощи Киеву.

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    23 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    ФРГ запланировала масштабную закупку систем шифрования для бундесвера

    ФРГ запланировала купить криптографические системы для армии за 1,7 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят почти два миллиарда евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера, пишет Reuters со ссылкой на подготовленный немецким минфином для бюджетного комитета бундестага документ.

    Правительство Германии обновит системы связи вооруженных сил страны с помощью новых технологий шифрования. На эти цели планируется потратить около 1,7 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Правительство Германии намерено модернизировать системы связи бундесвера с помощью новых технологий шифрования стоимостью до 1,7 млрд евро», – говорится в сообщении.

    Ожидается, что бюджетный комитет бундестага одобрит контракт с компанией secunet Security Networks AG. Она является единственным разработчиком криптографической системы SINA, которую бундесвер и госорганы используют для работы с секретной информацией.

    Контракт рассчитан на четыре года и включает поставку продукции, поддержку программного обеспечения, обучение персонала и ремонт. На первом этапе закупят технологии на сумму более 100 млн евро, поставки начнутся в 2027 году. Эксплуатация оборудования до 2030 года обойдется еще примерно в 6 млн евро.

    Ранее бундесвер потратил около двух миллиардов евро на неработающую цифровую систему радиосвязи. Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках реформы вооруженных сил власти ФРГ создали отдельный род войск для обеспечения кибербезопасности.

    При этом эксперты раскритиковали министра обороны Германии за трату бюджета на устаревшие технологии.

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    24 сентября 2026, 23:38 • Новости дня
    Политолог Кемпкенс предупредил ФРГ о «вечной войне» с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Инцидент с беспилотником в Лейпциге привел к обрыву коммуникации между Берлином и Москвой, однако невозможно завершить конфликт без объяснений или объективной цели, пишет в BZ Оливер Кемпкенс, политолог и предприниматель из Мюнхена.

    Политолог Кемпкенс, который до 2022 года занимал руководящую должность в Сбербанке, отметил, что в условиях гибридных конфликтов отсутствие официального объявления войны и четких правовых границ ведет к неконтролируемой эскалации и затрудняет мирное урегулирование, пишет он в Berliner Zeitung.

    Автор подчеркивает, что сегодня грань между войной и миром размыта, и факт нападения превратился в интерпретацию правительств и аналитиков.

    В условиях гибридного конфликта отсутствие четких границ и правил эскалации создает серьезные риски. Атаки, которые можно отрицать, повышают вероятность неконтролируемой эскалации. Отсутствие прямых каналов связи между противоборствующими сторонами, в отличие от времен холодной войны, делает невозможным установление пороговых значений и достижение мира.

    «Если существует напряженность, парламент должен объявить об этом. Если нет, правительство должно прекратить говорить о войне. Противоположные стороны должны знать о пороговых значениях, публично или по конфиденциальным каналам, и эти каналы должны существовать именно для этой цели, потому что сдерживание – это коммуникация», – пишет политолог.

    И Европа должна описать, как будет выглядеть завершение конфликта. То, что не имеет цели, можно только контролировать, подчеркнул Кемпкенс.

    «Война, которую никто не объявил, не закончится никаким договором. Она заканчивается тогда, когда обе стороны перестают называть её так. Для этого Европе сначала нужно определить, как она себя называет, и сесть за стол переговоров, чтобы это можно было обсудить», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Мерц сравнил инцидент в Лейпциге с периодом холодной войны. Власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине, однако советник президента Елена Ямпольская выразила уверенность в возобновлении работы Русского дома.

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    22 сентября 2026, 22:52 • Новости дня
    В логистическом центре Германии обнаружили три посылки со следами ртути

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из логистического узла в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере ФРГ экстренно эвакуировали персонал после обнаружения трех отправлений со следами опасного вещества, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild со ссылкой на источники, немецкие правоохранительные органы оцепили территорию логистического комплекса в городе Лайцен, передает РИА «Новости».

    Поводом для масштабной эвакуации послужила находка высокотоксичного химиката в нескольких почтовых отправлениях. Один из сотрудников пожаловался на резкое ухудшение самочувствия.

    «Были обнаружены как минимум три отравленные посылки, и существует серьезная обеспокоенность по поводу появления других отравленных посылок, отправленных по почте», – отмечается в материале.

    Полиция продолжает тщательное обследование всех помещений.
    Следователи проверяют связь этого инцидента со случаем в городе Нойштадт-Глеве, расположенном в 70 км от Лайцена.

    На прошлой неделе две местные жительницы попали в больницу с тошнотой и головной болью. Они вскрыли доставленный пакет с цветами, из которого вытекла серебристая жидкость, оказавшаяся ртутью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году 12 человек пострадали из-за посылки с неизвестным порошком в баварском распределительном центре DHL.

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    22 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Полиция Германии нашла похожее на взрывчатку вещество у военной авиабазы

    SZ: У немецкой авиабазы Вунсторф нашли подозрительное вещество

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Германии недалеко от военной авиабазы Вунсторф, где ранее упал беспилотник, полиция нашла подозрительное вещество, предположительно являющееся взрывчаткой, пишет газета Suddeutsche Zeitung (SZ).

    «Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозрительный материал всего в нескольких метрах от места находки… В настоящее время они исходят из того, что речь идет о взрывчатом веществе», – приводит РИА «Новости» сообщение SZ. В настоящее время криминалистическая экспертиза вещества еще не завершена.

    Расследованием инцидента занимаются генеральная прокуратура Германии и федеральное управление уголовной полиции. Отмечается, что по меньшей мере один компонент обнаруженных обломков дрона был изготовлен с помощью 3D-принтера. Правоохранители предполагают, что аппарат мог находиться у аэродрома некоторое время.

    Следствие изучает возможную связь этого случая с инцидентом в начале августа, когда похожий беспилотник был найден в аэропорту Лейпцига. Ситуация обсуждалась на еженедельном брифинге руководителей силовых структур в офисе канцлера Германии Фридриха Мерца. На аэродроме Вунсторф базируются транспортные самолеты А400М бундесвера.

    Ранее Федеральная прокуратура Германии организовала проверку из-за обнаружения элементов беспилотника рядом с военным аэродромом Вунсторф.

    Местная полиция ищет владельца разбившегося летательного аппарата.

    Правительство ФРГ возложило на Москву ответственность за августовскую атаку беспилотников на аэропорт Лейпцига.

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    23 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    В Германии из-за угрозы утечки ртути изъяли пробы из центра DHL

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие специалисты экстренных служб изъяли и отправили на экспертизу пробы подозрительного жидкого вещества, обнаруженного в логистическом центре DHL в коммуне Лейцен на северо-востоке Германии, передает агентство dpa.

    Специалисты изъяли подозрительное жидкое вещество для проверки на возможное содержание ртути. В настоящее время оно проходит экспертизу в лаборатории в Гамбурге, которая может занять до двух дней, передает dpa.

    Немецкие правоохранители изучают возможную связь происшествия в Лейцене и аналогичного инцидента в Нойштадт-Глеве, расположенном примерно в 70 км от логистического центра DHL, пишет Bild.

    По данным издания, на прошлой неделе в Нойштадт-Глеве две женщины были госпитализированы с тошнотой и головными болями после того, как вскрыли пакет с цветами, из которого вытекла серебристая жидкость. Полиция подтвердила, что в пакете была ртуть, отмечает РИА «Новости».

    Накануне газета сообщала об обнаружении в центре DHL в Лейцене как минимум трех посылок со следами ртути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в почтовом центре DHL в Германии нашли посылки со следами ртути. В прошлом году в логистическом центре компании сообщалось о пострадавших из-за посылки с неизвестным порошком.

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