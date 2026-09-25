Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Пожар в киевском бизнес-центре оставил часть города без интернета
Возгорание в киевском деловом комплексе «Протасов» привело к масштабным сбоям в работе телекоммуникационного оборудования и отключению связи у множества пользователей, пишут местные СМИ.
По данным украинских журналистов, инцидент затронул клиентов провайдера FAUST, которые столкнулись с отсутствием доступа к Сети после повреждения здания, передает ТАСС. Причиной технических неполадок стал крупный пожар на территории киевского бизнес-центра.
Ранее в этом же офисном комплексе пострадал дата-центр другой телекоммуникационной компании Cosmonova.
В пятницу киевский выставочный комплекс «Парковый» приостановил работу после повреждения крупного дата-центра.
Днем ранее в украинской столице возникли сбои в работе интернета из-за разрушения инфраструктуры провайдеров.
До этого российские военные уничтожили в городе центры обработки данных New-Telco и «Юнайтед ДС».