  • Новость часаПутин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
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    Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госудуму
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    25 сентября 2026, 20:32 • Новости дня

    Школьницу из Петербурга отправили под домашний арест за поджог АЗС

    Суд в Петербурге отправил под домашний арест подозреваемую в поджоге АЗС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Суд в Петербурге избрал меру пресечения 14-летней школьнице, обвиняемой в совершении теракта после попытки поджога двух автозаправок.

    Приморский районный суд Петербурга отказал следствию в заключении несовершеннолетней под стражу, отправив ее под домашний арест до 24 ноября, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

    «Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней А., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Суд следствию отказал, избрав домашний арест по 24 ноября», – говорится в сообщении.

    По версии следствия, 23 сентября девушка облила горючей жидкостью и подожгла АЗС на Парашютной улице. Затем она попыталась поджечь вторую заправку, где и была задержана.

    Как выяснил Следственный комитет, указания обвиняемая получала от молодого человека, с которым познакомилась в Telegram-боте «Дайвинчик». Сама школьница заявляет, что действовала под влиянием угроз и обмана, полагая, что помогает силовикам предотвратить финансирование Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранители задержали эту несовершеннолетнюю злоумышленницу с бутылками горючей жидкости.

    Летом Следственный комитет сообщил о массовой вербовке российской молодежи украинскими спецслужбами через чат-бот «Дайвинчик».

    Из-за шантажа в этом сервисе знакомств житель Ярославской области повредил опору линии электропередачи.

    25 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного производства Lada Azimut

    Путин: Выпуск Lada Azimut станет вкладом в развитие автопрома России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut важным шагом в развитии и укреплении конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности.

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО «АвтоВАЗ» с началом серийного производства кроссовера Lada Azimut. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства подчеркнул значимость события для отечественного автопрома.

    «Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального, технологического потенциала «АвтоВАЗа», – говорится в поздравлении президента.

    Российский лидер выразил уверенность, что предприятие продолжит расширять линейку продукции, опираясь на современные стандарты качества и безопасности. Он пожелал коллективу завода новых достижений и успешной реализации перспективных проектов.

    Генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее анонсировал появление гибридной модификации Lada Azimut. По его словам, полноприводный автомобиль получит силовую установку мощностью 290 киловатт, что эквивалентно 390 л. с. Гибрид сможет разгоняться до 100 км в час за 5,7 секунды, а запас хода составит около 1100 км. Сборка кроссовера стартовала на заводе в Тольятти 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о старте серийного производства нового кроссовера Lada Azimut 25 сентября.

    Весной глава Ростеха Сергей Чемезов представил эту новинку Владимиру Путину в Кремле.

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    25 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль столкнулся с критикой после того, как президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ООН сообщил о передаче в Сеул двух военнопленных из армии КНДР, о которой стороны договорились не объявлять публично.

    Правительство Южной Кореи оказалось в затруднительном положении после того, как стало известно, что двое военнопленных северокорейских военнослужащих, воевавших на стороне России на Украине, были отправлены в Сеул, а Владимир Зеленский заявил об этом в своем выступлении на Генассамблее ООН, хотя договоренность с Киевом предусматривала конфиденциальность, пишет Yonhap.

    По данным агентства, Украина и Южная Корея согласовали перевод пленных в рамках негласного «закулисного» механизма, который должен был проходить в «спокойном режиме» без широкой огласки, чтобы не обострять отношения с КНДР и не подрывать безопасность участников операции. В Сеуле подчеркивали, что речь шла о гуманитарном и правовом обеспечении статуса военнопленных, а не об обмене разведданными или военной информацией.

    Министерство по делам объединения Южной Кореи заявило, что не получало от Украины предварительных уведомлений о намерении Киева публично раскрыть детали отправки пленных северокорейцев и потому не комментирует формулировки Зеленского. В ведомстве добавили, что не запрашивали у украинской стороны дополнительные сведения о маршруте и условиях передачи, сославшись на конфиденциальный характер договоренностей.

    Депутат парламента Ю раскритиковал кабинет Юн Сок Ёля за то, что общественность узнала о переводе военнопленных КНДР из выступления украинского президента, а не от собственных властей, и увязал этот эпизод с прежними претензиями к правительству по поводу сокрытия деталей инцидента с противопехотными минами в демилитаризованной зоне. По его словам, стремление администрации к «тихому режиму» в чувствительных вопросах ставит под сомнение транспарентность принятия решений в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных. Спецслужбы Южной Кореи выразили сильное сожаление из-за нарушения Киевом соглашения о неразглашении факта задержания этих солдат. Ранее Южная Корея захотела получить находящихся на Украине пленных военнослужащих КНДР для пропагандистских и военных целей.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Центризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва

    ЦИК: «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме

    Центризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

    По результатам прошедших выборов в нижнюю палату парламента прошли шесть политических объединений, передает РИА «Новости».

    «Единая Россия» получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам», – заявила Элла Памфилова.

    КПРФ досталось 37 депутатских кресел, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным.

    Представители ЛДПР забрали 23 мандата, а партия «Новые люди» обеспечила себе 19 мест по федеральному округу.

    «Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.

    Партия «Родина» получила лишь один мандат.

    Кроме того, в Государственную думу девятого созыва прошли четыре кандидата, участвовавших в кампании в качестве самовыдвиженцев.

    Явка на выборах составила 59,80% – свои голоса отдали 67 448 094 человека, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    Масштабное голосование проходило по всей стране с 18 по 20 сентября 2026 года. В этот период распределялось около 20,7 тыс. различных выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что формирование нового состава парламента является важнейшим внутриполитическим событием.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Госдумы.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    25 сентября 2026, 09:54 • Новости дня
    Си Цзиньпин и Трамп определили новые правила мировой политики

    Си Цзиньпин и Дональд Трамп достигли новых договоренностей в Вашингтоне

    Си Цзиньпин и Трамп определили новые правила мировой политики
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу в Вашингтоне, определив новые стратегические ориентиры для развития двусторонних отношений.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме, достигнув новых договоренностей для стратегического развития двусторонних отношений, передает Xinhua.

    Китайский лидер призвал перевести видение конструктивных отношений в реальные действия и найти правильный путь для взаимодействия двух крупных держав. Для Пекина и Вашингтона это означает работу в направлении сотрудничества, умеренной конкуренции и мирного сосуществования.

    Экономические и торговые команды двух стран недавно провели новый раунд консультаций и достигли совместных договоренностей. Это стало хорошей новостью как для экономик обоих государств, так и для мировой экономики в целом.

    Подобный подход может быть применен и к развивающимся сферам, таким как искусственный интеллект. Китай и США, будучи ведущими странами в этой области, должны использовать свои сильные стороны для сотрудничества, обмениваться мнениями о рисках и предотвращать злоупотребления технологиями ИИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин направился в США с первым за 11 лет государственным визитом.

    В ходе поездки китайский лидер обсудил с Дональдом Трампом развитие торговых отношений и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

    Ранее весной главы двух государств договорились выстраивать конструктивные и стабильные связи.

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    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

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    25 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Названа причина смерти актрисы Марины Влади

    Сын Высоцкого назвал продолжительную болезнь причиной смерти Влади

    Названа причина смерти актрисы Марины Влади
    @ Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной смерти французской актрисы Марины Влади стала продолжительная болезнь, сообщил сын поэта Владимира Высоцкого, который был женат на Влади, Никита Высоцкий.

    Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий рассказал, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь, передает ТАСС.

    «Она болела. Она прожила больше 88 лет – огромная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий. Надо ее помнить, быть ей благодарным», – поделился он.

    Высоцкий также уточнил, что не полетит во Францию на похороны из-за отсутствия визы и связанных с этим сложностей. По его словам, он не поддерживал отношений с актрисой в последние годы и видел ее мельком около 15-20 лет назад.

    Марина Влади скончалась 24 сентября 2026 года в возрасте 88 лет. Она была последней женой Владимира Высоцкого, их брак продлился с 1970 по 1980 год.

    За свою карьеру Влади снялась более чем в 80 фильмах, получив приз Каннского кинофестиваля за роль в картине «Пчелиная матка» (1963). В 2012 году она была удостоена российской медали Пушкина за вклад в развитие культурных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская радиостанция BFMTV сообщила о смерти артистки в возрасте 88 лет.

    Газета Figaro назвала актрису славянской звездой французского кинематографа.

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    25 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти тщательно фиксируют информацию о государствах, разрешающих украинской стороне производить вооружения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва внимательно следит за решениями иностранных правительств о выдаче разрешений на выпуск военной техники, заявил Песков, передает РИА «Новости». Поводом для обсуждения стали недавние заявления Владимира Зеленского.

    Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Киеву право на выпуск ракет для комплексов ПВО Patriot. «Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны, какие лицензии дают, какие вооружения поставляют. И все это тщательно учитываем», – ответил Песков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Киевом по поводу лицензий на ракеты Patriot.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт диалога между Вашингтоном и украинскими властями.

    Владимир Зеленский объявил о готовности местных предприятий к выпуску американских боеприпасов.

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    25 сентября 2026, 11:53 • Новости дня
    ФСБ раскрыла схему получения «откатов» при закупках в структуре РЖД

    ФСБ: В РЖД существовала схема с незаконными вознаграждениями за покровительство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ пресекла схему получения незаконных вознаграждений при заключении контрактов в административно-хозяйственном управлении РЖД, взятки достигали 10% от каждого платежа и 7% от общей суммы договора, указали в ведомстве.

    Схема связана с получением должностными лицами от представителей подрядных организаций незаконного денежного вознаграждения за обеспечение заключения договоров на выгодных для последних условиях, указали в ФСБ, передает ТАСС.

    Также деньги получали за лояльную приемку работ, увеличение объемов финансирования и общее покровительство.

    Договоры с подрядчиками заключались через процедуру «конкурентные переговоры». Она предусматривала упрощенный порядок закупки и требовала согласования с Центральной дирекцией закупок и снабжения госкомпании.

    Ранее Мосгорсуд утвердил приговор Басманного суда Москвы четверым бывшим менеджерам РЖД. Олег Кириллов, Алексей Савченко, Денис Стрельцов и Денис Андреев признаны виновными в получении взяток на сумму более 7 млн рублей.

    Они приговорены к срокам от восьми с половиной до 12 с половиной лет колонии строгого режима и штрафам от 36,8 до 73,6 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Басманный суд Москвы приговорил четверых бывших руководителей подразделений РЖД к длительным срокам лишения свободы.

    Бывший начальник транспортного отдела Денис Андреев получил 12,5 лет колонии строгого режима.

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    25 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Между Тбилиси и Баку разыгрался церковный скандал

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Патриархия Грузии выразила недовольство археологическими раскопками на территории грузинского храма Святого Георгия в азербайджанском Кюрмюке, в ответ МИД Азербайджана призвал ГПЦ не омрачать двусторонние отношения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Патриархия Грузии заявила, что данная церковь в Азербайджане является «частью грузинского исторического и культурного наследия», поэтому в грузинском обществе «резкую реакцию и справедливое возмущение» вызвали раскопки на ее территории.

    ГПЦ предупредила, что этот факт может негативно отразиться на двусторонних отношениях, тем более что патриархия не получила никакой информации о работах в Кюрмюке, которые названы в заявлении «несогласованной реабилитацией».

    ГПЦ потребовала от правительственных структур Грузии вмешаться в ситуацию.

    В ответ МИД Азербайджана заявил, что позиция ГПЦ «противоречит духу существующих между Азербайджаном и Грузией отношений дружбы, партнерства и добрососедства».

    «Религиозные организации должны воздерживаться от позиции, которая может нанести ущерб историческим отношениям дружбы и добрососедства, складывавшимся между народами Азербайджана и Грузии на протяжении веков. В этой связи мы призываем Грузинский патриархат не повторять подходы Армянской церкви и не следовать ее примеру. Все исторические, культурные и религиозные памятники на территории Азербайджана являются неотъемлемой частью национального наследия азербайджанского народа и Азербайджанского государства», – говорится в комментарии МИД.

    В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с 48-летием.

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    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Захарова назвала черным юмором назначение комика в Минобороны Украины

    Захарова прокомментировала назначение комика Ревы замминистра обороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над решением властей назначить бывшего юмориста Алексея Реву на должность заместителя министра обороны страны.

    Захарова отреагировала на кадровые перестановки в соседней стране, передает телеканал «Звезда». Комментируя новую должность бывшего артиста, она не стала скрывать сарказма. «Это и есть черный юмор», – заявила Мария Захарова.

    Алексей Рева стал заместителем министра обороны на Украине, где будет курировать вопросы цифрового развития и трансформаций. Широкой аудитории он известен исключительно как участник развлекательных телевизионных проектов. В 2015 году шоумен одержал победу в популярной передаче «Рассмеши комика».

    Ранее замминистра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях. Он исполнял на нем песни.

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    25 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных

    Спецслужбы Южной Кореи выразили недовольство действиями Киева, раскрывшего информацию о задержании двух северокорейских военнослужащих вопреки договоренностям.

    Украинская сторона нарушила соглашение о неразглашении, раскрыв информацию о задержании двух северокорейских солдат, передает The Korea Times. Южнокорейский депутат от правящей партии Ли Сон Квон заявил о недовольстве спецслужб Южной Кореи действиями Киева.

    «Национальная разведывательная служба выразила сильное сожаление по поводу того, что Украина нарушила соглашение о неразглашении», – подчеркнул парламентарий. По его словам, разведка планировала провести тщательный допрос задержанных для получения ценной информации о северокорейских войсках, участвующих в конфликте.

    Однако преждевременное раскрытие факта задержания украинскими властями сорвало эти планы. Разведка Южной Кореи считает, что действия Киева нанесли ущерб совместным усилиям по сбору разведданных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных.

    Ранее южнокорейская разведка сообщила о вероятной отправке солдат КНДР в Россию.

    В ответ Сеул запланировал нарастить объемы военной помощи Киеву.

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    25 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков назвал оскорбительным для Петербурга возможное выступление американского рэпера Канье Уэста из-за его скандальных высказываний.

    «В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном, выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более 40 млн долларов, для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение», – передает его слова на полях Форума объединенных культур ТАСС.

    Михалков добавил, что люди, пережившие блокаду, не смогут посетить такое мероприятие. При этом режиссер отметил серьезность того факта, что музыка рэпера будет звучать в Петербурге, а десятки тысяч зрителей будут ему аплодировать.

    Михалков также назвал Россию и русский язык своим местом силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Say Agency анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Однако в пресс-службе стадиона уточнили, что договор аренды с организаторами пока не заключен, а без него проведение мероприятия невозможно.

    Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам шоу из-за жалоб покупателей билетов, а российские фанаты рэпера подали в суды шесть исков с требованием возврата денег.

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    25 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
    «АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к тестированию перспективных модификаций кроссовера Lada Azimut, оснащенных турбодвигателем и гибридной силовой установкой, сообщил глава компании Максим Соколов во время запуска производства модели.

    Соколов сообщил о старте испытаний будущих модификаций кроссовера Lada Azimut с турбомотором и гибридной силовой установкой, передает ТАСС.

    «Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций «Азимута» – с турбомотором и гибридной силовой установкой. Эти автомобили послужат базой для развития перспективного модельного ряда Lada, самых локализованных автомобилей на российском рынке», – подчеркнул Соколов на церемонии запуска производства модели.

    Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил необходимость расширения модельного ряда автомобилей «АвтоВАЗа». Он добавил, что Минпромторг намерен оказывать поддержку автопроизводителю в запуске новых проектов, обеспечивая заводу перспективное будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал старт серийного производства нового кроссовера 25 сентября.

    Президент России Владимир Путин назвал запуск сборки Lada Azimut важным шагом для развития отечественного автопрома.

    Весной автоконцерн направил более 500 млн рублей на модернизацию технологического оборудования.

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    25 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    ArcelorMittal отказалась возобновлять работу крупнейшего завода на Украине
    ArcelorMittal отказалась возобновлять работу крупнейшего завода на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Базирующаяся в Люксембурге металлургическая корпорация ArcelorMittal, являющаяся крупнейшим в Европе производителем стали, сообщила правительству Украины о невозможности безопасно и устойчиво возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге и ожидает в связи с этим списания активов примерно на 1 млрд долларов, говорится в заявлении компании.

    Руководство люксембургской компании уведомило украинское правительство о приостановке деятельности предприятия. Ожидаемые финансовые потери связаны с обесцениванием недвижимости и производственных мощностей, передает РИА «Новости».

    Ранее корпорация выделила более 700 млн долларов для поддержания работы завода.

    «Мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать «АрселорМиттал Кривой Рог». Мы обсуждаем будущее предприятия с правительством Украины и сосредоточимся на сохранении инфраструктуры, чтобы после возвращения мира сохранялась возможность возобновить производство», – заявил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.

    ArcelorMittal считается одним из ведущих мировых производителей стали. В 2025 году выручка всей группы превысила 61 млрд долларов. При этом украинские активы принесли корпорации около 1,7 млрд долларов благодаря выпуску 1,7 млн тонн стали и 7,6 млн тонн железной руды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной металлургический комбинат в Кривом Роге приостановил производство из-за проблем с логистикой.

    В августе предприятие частично остановило работу после ракетного удара.

    В сентябре Министерство обороны России сообщило о массированной атаке на украинские металлургические заводы.

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    25 сентября 2026, 14:23 • Новости дня
    Новый замминистра обороны Украины оказался любителем русскоязычных песен

    Новый замминистра обороны Украины Рева до СВО вел соцсети по-русски

    Новый замминистра обороны Украины оказался любителем русскоязычных песен
    @ Минобороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях и песнях.

    Новый заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития и трансформаций Алексей Рева до начала специальной военной операции активно вел социальные сети на русском языке, передает РИА «Новости».

    Выяснилось, что бывший украинский комик регулярно публиковал контент в соцсетях на русском языке. До февраля 2022 года он делился фотографиями семьи, обсуждал киноновинки и выкладывал видео с исполнением русскоязычных песен.

    В январе 2022 года Алексей Рева посвятил пост на русском языке своему сыну Александру, который тогда увлекся блогерством. Сын чиновника также вел свою страницу исключительно на русском языке вплоть до начала СВО.

    Супруга нового главкома ВСУ Михаила Драпатого до 2020 года публиковала посты в соцсетях на русском языке.

    Сотрудники украинских спецслужб регулярно используют русскую речь во время служебных операций.

    Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.

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