Школьницу из Петербурга отправили под домашний арест за поджог АЗС

Суд в Петербурге отправил под домашний арест подозреваемую в поджоге АЗС

Tекст: Елизавета Шишкова

Приморский районный суд Петербурга отказал следствию в заключении несовершеннолетней под стражу, отправив ее под домашний арест до 24 ноября, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней А., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Суд следствию отказал, избрав домашний арест по 24 ноября», – говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 сентября девушка облила горючей жидкостью и подожгла АЗС на Парашютной улице. Затем она попыталась поджечь вторую заправку, где и была задержана.

Как выяснил Следственный комитет, указания обвиняемая получала от молодого человека, с которым познакомилась в Telegram-боте «Дайвинчик». Сама школьница заявляет, что действовала под влиянием угроз и обмана, полагая, что помогает силовикам предотвратить финансирование Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранители задержали эту несовершеннолетнюю злоумышленницу с бутылками горючей жидкости.

Летом Следственный комитет сообщил о массовой вербовке российской молодежи украинскими спецслужбами через чат-бот «Дайвинчик».

Из-за шантажа в этом сервисе знакомств житель Ярославской области повредил опору линии электропередачи.