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Си Цзиньпин отправился с первым за 11 лет госвизитом в США
Председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в США с первым за 11 лет госвизитом
Председатель КНР Си Цзиньпин направился в США с государственным визитом по приглашению американского президента Дональда Трампа для обсуждения ключевых двусторонних и глобальных вопросов.
Председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из Пекина с первым за 11 лет государственным визитом в США, передает РИА «Новости». Поездка продлится до 25 сентября по пекинскому времени.
«23 сентября во второй половине дня председатель КНР Си Цзиньпин специальным бортом вылетел из Пекина, по приглашению президента США Дональда Трампа он отправился в США с государственным визитом», – отмечает Центральное телевидение Китая.
Китайского лидера сопровождают супруга Пэн Лиюань, директор Канцелярии ЦК КПК Цай Ци и министр иностранных дел КНР Ван И. Ожидается, что Дональд Трамп лично встретит Си Цзиньпина на летном поле, что станет редким жестом.
В ходе визита стороны обсудят важнейшие вопросы двусторонних отношений, а также глобального мира и развития. Первый государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года, после чего он неоднократно посещал страну для участия в международных мероприятиях и встречах на высшем уровне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон после споров с Пекином согласился наделить поездку китайского лидера статусом государственного визита.
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