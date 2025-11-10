  • Новость часаРоссийские войска освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое
    США показали ядерный ответ «Буревестнику»
    Ларисе Долиной угрожали убийством
    Захарова дала оценку отставке главы Би-би-си за ложь о Трампе
    У «кошелька Зеленского» на Украине прошли обыски
    Кремль назвал самое глубокое заблуждение руководства Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по цехам сборки дронов на Украине
    Россия и Индия подготовили соглашение о трудовых мигрантах
    Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
    Полиция задержала группу приезжих, напавших на машину с ребенком в Москве
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

    Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    13 комментариев
    10 ноября 2025, 14:05 • Новости дня

    Путин заявил о высокой устойчивости Сбербанка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом отметил солидную устойчивость банка.

    Греф сообщил, что Сбербанк рассчитывает по итогам 2025 года нарастить чистую прибыль на 6% по сравнению с результатами прошлого года, передает ТАСС.

    «Мы, я надеюсь, в следующем году свой рекорд побьем по дивидендам. Мы планируем, что в этом году мы получим прибыль примерно на 6% выше, чем в прошлом году, поэтому в следующем году дивиденды будут у нас выше», – заявил он.

    Греф также сообщил, что Сбербанк выплатил рекордные дивиденды – 787 млрд рублей.

    Напомним, в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Грефом в Кремле.

    Ранее Греф озвучил ожидания по темпам прироста российского ВВП в текущем году, указав на замедление экономического развития по сравнению с двумя последующими годами.

    9 ноября 2025, 06:50 • Новости дня
    Сенатор Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО Рютте улыбку

    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лицо нового генсека НАТО Марка Рютте без конца озаряет улыбка: на встречах, при рукопожатиях, на переговорах и фотосессиях, пусть даже в разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы, отметил российский сенатор Алексей Пушков, попытавшись объяснить это явление.

    «В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем», – указал сенатор в Telegram-канале.

    Пушков считает, что это нормально для Рютте, который уже перебрался в класс «небожителей».

    «После его назначения на пост генсека НАТО с огромной зарплатой и пенсией, ему наплевать на избирателей и судьбы европейцев. Он произносит речи, наносит визиты, неизменно находится в хорошем настроении и смеется над ними», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте отметил сотрудничество России с Китаем и Ираном и призвал альянс не терять бдительность. Также Рютте заявил, что НАТО готовится к долгосрочной конфронтации с Россией.

    Комментарии (41)
    7 ноября 2025, 20:02 • Новости дня
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска добились крупного успеха на Запорожском направлении, освобождая населенные пункты в самом центре боевых действий. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, утром 7 ноября подразделения группировки «Восток» завершили зачистку Успеновки и после этого стремительным рывком освободили село Сладкое.

    Как отметил эксперт, прорыв достиг глубины около 5 километров и состоялся буквально по следам отступающего противника, что ранее в этом районе не наблюдалось. Этот факт свидетельствует о том, что фронт противника на указанном участке уже нестабилен, передает МК.

    По его словам, российское командование успешно воспользовалось тем, что силы ВСУ были сосредоточены в районах Покровска и Купянска, пытаясь задержать продвижение российских войск там. В результате остальные участки фронта, включая Запорожское направление, оказались ослабленными. При этом группировки российских войск «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Южная» продолжают оказывать постоянное давление на позиции ВСУ, не давая им возможности стабилизировать оборону.

    Отмечается, что освобождение Успеновки и успешная зачистка Сладкого открывают российским силам дорогу к дальнейшему продвижению в сторону областного центра Запорожья, что может стать значимым тактическим успехом в операции. Отсутствие же у противника значимых резервов, способных стабилизировать ситуацию, лишь усугубляет положение ВСУ на этом направлении.

    Таким образом, российская армия продолжает расширять контролируемую территорию в Запорожской области, продвигаясь на стратегически важных участках и укрепляя свои позиции в регионе. Это демонстрирует не только успешность текущей операции, но и создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

    Около Петровки в Харьковской области пресекли прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол. Украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Вся группа ГУР ВСУ была уничтожена при попытке этого десантирования.

    Комментарии (26)
    10 ноября 2025, 11:00 • Видео / Время удивительных историй
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 00:31 • Новости дня
    Умер народный артист Владимир Симонов

    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве в возрасте 68 лет скончался известный актер театра и кино, заслуженный народный артист России Владимир Симонов.

    О смерти Симонова сообщил источник, близкий к окружению артиста, передает ТАСС. В сообщении агентству сказано: «Не стало Владимира Симонова».

    Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске Самарской области. Актер окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и затем был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. В 1983 году, по приглашению Олега Ефремова, он перешел во МХАТ, однако уже в 1989 году вновь вернулся в Театр Вахтангова, где работал до последних дней.

    Зрителям Симонов запомнился по ролям в спектаклях «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Ромул Великий» и «Улыбнись нам, Господи». Кроме участия в постановках Театра Вахтангова он сотрудничал и с другими театрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недавно заслуженный артист Анатолий Меньщиков ушел из жизни на 76-м году. Заслуженный артист России и актер дубляжа Алексей Золотницкий скончался в возрасте 79 лет. Геннадий Нилов, прославившийся ролью в фильме «Три плюс два», умер накануне своего 89-летия.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 07:25 • Новости дня
    Система LazerBuzz научилась уничтожать FPV-дроны за 0,5 сек

    Tекст: Катерина Туманова

    Лазерная система LazerBuzz проекта «Посох» впервые уничтожила FPV-дроны в полностью автоматическом режиме всего за полсекунды.

    Лазерная система противодействия дронам LazerBuzz получила возможность  автоматического режима работы, сообщает ТАСС.

    «Были проведены успешные испытания лазерной системы противодействия дронам LazerBuzz в рамках проекта «Посох», которая получила опцию работы в автоматическом режиме. В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды», – рассказали в компании-разработчике.

    Там уточнили, что система полностью готова к применению, в настоящее время идет согласование поставок.

    На испытаниях установка смогла зафиксировать, навестись и уничтожить FPV-дроны менее чем за секунду, причем весь процесс осуществлялся без участия оператора. Систему намерены интегрировать в комплект современного вооружения после согласования необходимых процедур.

    Производитель отмечает перспективность применения установки в условиях современной военной угрозы со стороны беспилотной авиации, в том числе FPV-дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре сообщалось, что боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    В рамках ВЭФ представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 км благодаря использованию воздушного ретранслятора.


    Комментарии (17)
    7 ноября 2025, 23:40 • Новости дня
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-премьер и полпред президента по ДФО Юрий Трутнев рассказал, что во время одной из поездок в ДНР он оказался под обстрелом ВСУ и был вынужден применить оружие.

    По словам Трутнева, под Угледаром ему пришлось лично отстреливался из снайперской винтовки, находясь в полуразрушенном здании вместе с другими бойцами, передает ТАСС.

    «Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», – рассказал Трутнев автору проекта WarGonzo военкору Семену Пегову.

    В последствии этот дом стали называть «Домом Трутнева». Вице-премьер признался, что ему «очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар».

    Напомним, город Угледар в ДНР был освобожден российскими войсками осенью 2024 года. В боях за город ВСУ потеряли до пяти бригад.

    Комментарии (12)
    9 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника

    Экономист Лизан: Украине придется выбирать между светом в домах и отоплением

    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия планомерно выводит из строя электрогенерацию на Украине. В перспективе Киеву придется выбирать – оставить население без света или без отопления. Также при необходимости российские военные могут создать условия для остановки атомной энергетики в стране, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее украинская компания «Центрэнерго» пожаловалась на остановку всех государственных ТЭС.

    «Важно обратить внимание на источник заявления – это «Центрэнерго». Компания управляла меньшим количеством тепловых электростанций, чем «ДТЭК». При этом «Центрэнерго» теряла работающие объекты электрогенерации еще в прошлом году. Судя по всему, им удалось отремонтировать часть мощностей, а теперь мы снова вывели их из строя», – объясняет экономист Иван Лизан.

    По его словам, «как бы то ни было, сейчас украинцам будет страшно больно», ведь у госкомпаний электрогенерации нет, а о доступных мощностях «ДТЭК» мало что известно. «При этом Бурштынская и Добротворская ТЭС ранее работали в режиме энергоострова, будучи синхронизированными с Европой. После начала СВО через эти станции идет переток энергии на Украину со стороны Венгрии и Словакии», – заметил аналитик.

    Он также уверен, что сегодня ВС России «добивают энергетику противника». «Чтобы с нашей стороны процесс был приостановлен, оппоненты должны подать четкий сигнал о готовности садиться за стол переговоров. Однако этого нет. Более того, ВСУ непрерывно огрызаются, пытаясь нанести удары по нашим энергообъектам. Однако нанести ощутимый урон России не удастся, поскольку у нас более крупная система и ее в целом гораздо сложнее дестабилизировать», – акцентирует спикер.

    Говоря о последствиях вывода из строя мощностей «Центрэнерго», Лизан пояснил: «Специфика электроэнергии в том, что ее практически невозможно запасти, и производство должно быть четко синхронизировано с потреблением».

    «Сети рассчитаны на мощность 50 Гц, допускаются колебания в 0,2 Гц в одну или другую сторону. Если показатель будет меньше, то система начнет «захлебываться» – и напряжение упадет. Если же значение будет выше условленного, то произойдет разгон, напряжение подскочит – и все электроприборы сгорят. Этой синхронизацией занимаются диспетчеры разных уровней. Сейчас мы вывели из строя всю маневренную генерацию», – детализирует экономист.

    «На данный момент у Украины остается только атомная генерация. Конечно, Россия ни при каких обстоятельствах не станет бить по АЭС, как это делают ВСУ. Но мы можем сделать так, что противник будет вынужден остановить работу станций. Для этого необходимо отсекать нагрузку, нанося удары по подстанциям с трансформаторами определенного класса напряжения. Если их вывести из строя, диспетчерам на АЭС придется снизить выработку энергии. И так поэтапно объект можно попросту заблокировать», – привел пример эксперт.

    Описывая положение дел на Украине, Лизан сказал: «Мы уже выбили всю прифронтовую энергетику, деэлектрифицировали железную дорогу, заставили противника перейти с электровозов на дефицитные тепловозы, а сейчас разрываем связь между разными частями страны».

    «Более того, подавляющая часть генерации находится в западной части Украины. А основные потребители – на юге, востоке и в столице. Разрывая цепочки, мы ставим Киев перед выбором: свет для домовладений или энергия для отопления. И есть ощущение, что страна в итоге будет сидеть в темноте», – заключил Лизан.

    Ранее компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует.

    «Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – сообщают в компании. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

    На этом фоне немецко-финский предприниматель Ким Дотком, основавший известные файлообменные сервисы Megaupload и Mega, призвал к мирным переговорам в связи с отключением теплоэлектростанций на Украине.

    Напомним, ВС России нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам. Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.

    Комментарии (10)
    8 ноября 2025, 02:35 • Новости дня
    Посольство России поддержало оперного певца Абдразакова после скандала в Италии
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское посольство в Италии выразило поддержку оперному певцу Ильдару Абдразакову, чье участие в постановке «Дон Жуан» в Вероне было отменено под давлением русофобствующих недоброжелателей.

    «Посольство России в Италии выражает свою дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Амировичу Абдразакову в связи с нападками на него в Италии представителей отдельных русофобствующих оппозиционных политических сил, а также горстки экстремистски настроенных украинских и российских эмигрантов», – сказано в сообщении Telegram-канале дипмиссии.

    Российские дипломаты уточнили, что следствием выпадов русофобов и «при попустительстве итальянских властей» отменено участие Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта на сцене Филармонического театра Вероны.

    В посольстве выразили надежду на то, что здравомыслящий человек в Италии не согласится с домыслами о том, что исполнение выдающимся басом из России партии Дона Жуана является инструментом «кремлевской пропаганды» и чуть ли не угрозой для Италии.

    Напомним, представители радикальной оппозиции, несколько лет назад покинувшие Россию, развернули в соцсетях кампанию с требованием запретить гастроли Абдразакова в Италии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Валерий Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра, но руководство дворца отменило концерт.

    Российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что решение властей страны отменить концерт маэстро Валерия Гергиева стало показательным примером антироссийской политики.

    В сентябре Афинский государственный оркестр отменил запланированный на 21 ноября концерт пианиста Дениса Мацуева, сославшись на «международную обстановку».

    Комментарии (10)
    7 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    В Казани суд лишил квартиры собственника жилья из-за жалоб соседей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казани суд лишил прав на жилье собственника квартиры, неоднократно нарушавшего покой и безопасность соседей, а саму квартиру постановил выставить на торги, сообщает прокуратура Татарстана.

    Жители дома на улице Гастелло в Советском районе Казани неоднократно обращались в различные органы власти с жалобами на соседа, который регулярно создавал угрозу для окружающих – он привлекался к ответственности за постоянный шум, употребление наркотиков, а также устраивал ссоры.

    Окружающие также указывали на появление запаха газа, потопы, выпадение оконных стекол и прочие происшествия, создававшие опасность для всего дома, сообщили в прокуратуре Татарстана. Администрация района также выдавала собственнику квартиры письменные предупреждения о нарушении прав жильцов, но ситуация не менялась.

    В итоге прокуратура внесла представление с требованием подать иск о прекращении права собственности на квартиру со стороны проблемного жильца и реализации помещения через публичные торги. После рассмотрения акта прокурорского реагирования администрация подала иск в суд, который признал ответчика утратившим право собственности на жилье.

    Суд постановил, что квартира будет продана на торгах, а оставшиеся после оплаты судебных расходов средства перечислят бывшему собственнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты разъяснили, как правильно действовать в конфликтных ситуациях с беспокойными соседями.

    Петербуржец потребовал через суд выселить кошку и попугая из коммунальной квартиры.

    Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселили из дома по судебному решению.


    Комментарии (6)
    9 ноября 2025, 05:10 • Новости дня
    Паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи

    Паром Seabridge отправился в Трабзон без разрешения на заход в Сочи

    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров в порту Сочи и отправился обратно.

    «Новость последних минут: после двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи. Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю», – рассказал РИА «Новости» гендиректор ООО «СВС Шиппинг» и  директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

    По его словам, паром так и не получил разрешения на заход в порт Сочи, пробыв на рейде более двух суток и отправляясь обратно в Трабзон.

    Напомним, первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров в порту Сочи. Туркменян ранее заявил, что паром Sea Bridge второй день стоит у берегов Сочи, ожидая согласования возможности захода в порт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Краснодарского края считают  преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности. Пассажиры жаловались на долгую проверку парома Seabridge в Сочи, хотя Туркменян сообщал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми службами.

    Комментарии (7)
    9 ноября 2025, 03:53 • Новости дня
    Основательница Wildberries поделилась секретом выявления миллионеров
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким поделилась с участниками бизнес-форума «Поколение» своим способом выявления долларовых миллионеров в окружении.

    По словам Татьяны Ким, определить настоящего долларового миллионера можно по скромному стилю одежды и функциональным часам, потому что «это не про яхты, кутежи, <...> это про работу».

    «Я бы попросила бы показать часы, которые на них надеты. Мне почему-то кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы какие-то функциональные часы», – передает ее слова РИА «Новости».

    Кроме того, Ким задала бы предполагаемому миллионеру вопрос о предстоящих налоговых реформах, которые вступят в силу в январе 2026 года. По ее мнению, этот вопрос поставил бы многих в тупик, но не миллионера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, имя миллиардером, который пожертвовал 130 млн долларов на выплату зарплат американским военным во время шатдауна, оказался банкир Тимоти Меллон. При этом известный миллиардер Стивен Коэн выставил на продажу золотой унитаз, стартовая цена которого составляет 10 млн долларов.


    Комментарии (4)
    8 ноября 2025, 02:50 • Новости дня
    Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание главы евродипломатии Кайи Каллас, которая заявила: «Поездка в Евросоюз – это привилегия, а не данность».

    Захарова в Telegram-канале предположила, что так Каллас, вероятно, высказывается  про миллионы нелегальных мигрантов, которых «Евросоюз привилегированно кормит и поит».

    «Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», – написала дипломат.

    Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Захарова заявила об отсутствии у ЕС заинтересованности в туристах из России.


    Комментарии (4)
    9 ноября 2025, 03:40 • Новости дня
    Около десяти россиян и иностранцы арестованы за сотрудничество с СБУ
    Около десяти россиян и иностранцы арестованы за сотрудничество с СБУ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти десять российских и иностранных граждан арестованы по подозрению в участии в террористическом сообществе, связанном с СБУ, сообщил информированный источник.

    Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана почти десяти гражданам России и иностранцам по обвинению в участии в террористическом сообществе посредством сотрудничества с СБУ. В материалах дела фигурируют также  неустановленные лица, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Один из главных обвиняемых является иностранным гражданином, который по версии следствия поддерживал контакт с украинской спецслужбой.

    Все арестованные содержатся в следственных изоляторах Москвы, в том числе в изоляторе «Лефортово».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре женщина-повар в Севастополе была задержана за передачу украинской военной разведке данных о Черноморском флоте и попытку отравить российских военнослужащих.

    В октябре ФСБ задержала жительницу Донецка, подозреваемую в госизмене, за передачу СБУ сведений об автомобилях чиновников и перемещение компонентов взрывного устройства. Работника скорой помощи в ЛНР осудили в ноябре за шпионаж в пользу Украины.

    Комментарии (4)
    7 ноября 2025, 23:27 • Новости дня
    Стало известно о требовании WADA к Валиевой выплатить компенсацию

    Tекст: Катерина Туманова

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило письмо с требованием взыскать с фигуристки Камилы Валиевой компенсацию по решению суда Швейцарии.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило представителям российской фигуристки Камилы Валиевой письмо с требованием выплатить компенсацию по итогам решения Федерального суда Швейцарии, передает ТАСС.

    «Мы приняли во внимание решение Федерального суда Швейцарии. Наш адвокат отправил письмо представителям спортсменки с просьбой взыскать с нее средства в соответствии с решением суда», – сказали в WADA.

    Напомним, Федеральный суд Швейцарии 30 октября отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой.

    Суд постановил, что фигуристка должна выплатить судебные издержки на сумму 7 тыс. швейцарских франков, а также компенсации Международному союзу конькобежцев и WADA – по 8 тыс. швейцарских франков каждой организации. В пересчете на рубли эти суммы составляют около 700 тыс. и 800 тыс. соответственно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после отклонения апелляции Федеральным судом Швейцарии российская Валиева официально осталась без золотой медали чемпионата Европы 2022 года.

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала официальное лишение Валиевой золотой медали чемпионата Европы 2022 года, отметив предвзятость международных структур.

    Комментарии (6)
    8 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Терапевт рассказала об особенностях полезных свойств холодца

    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые компоненты холодца могут поддерживать упругость кожи и здоровое состояние суставов, однако желаемого эффекта можно достичь не всегда и не каждому, предупредила терапевт Екатерина Сафонова.

    Холодец ценят как источник коллагена и желирующих веществ, что теоретически полезно для поддержания состояния хрящей и эластичности кожи человека.

    «Действительно, многие считают холодец (студень) продуктом, полезным для восполнения коллагена в организме и улучшения состояния суставов. Ведь готовится он из мяса, из частей животных, богатых коллагеном, – хвостов, ушей, копыт. Именно эти части обеспечивают застывание бульона благодаря содержащимся в них желирующим веществам», – рассказала терапевт клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Сафонова «Комсомольской правде».

    Врач подчеркнула, что поступающий с пищей коллаген не обязательно будет направлен именно на восстановление суставов или кожи, поскольку организм перерабатывает его по собственным потребностям.

    Сафонова советует ориентироваться на комплексный подход к здоровью, включающий сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, и активный образ жизни.

    По словам доктора, вредные привычки вроде курения, злоупотребления алкоголем и малоподвижности могут негативно влиять на выработку коллагена, что снижает потенциальную пользу даже правильных продуктов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-косметолог Светлана Краснова рассказала о факторах, способствующих преждевременному старению кожи, включая курение, недостаток воды и сна, а также неправильное питание. В декабре 2023 года газета ВЗГЛЯД писала о холодце как о точке единения русских.

    Комментарии (4)
    7 ноября 2025, 22:52 • Новости дня
    Водителей электромобилей начали штрафовали за проезд по Крымскому мосту

    Tекст: Катерина Туманова

    Двое владельцев электромобилей были привлечены к ответственности за нарушение запрета на проезд по Крымскому мосту, действующего с начала ноября 2025 года, рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

    «В период с 3 по по 7 ноября 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции Краснодарского края к административной ответственности привлечено два водителя по части 1 статьи 12.16 КоАП России (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги)», – сообщили ТАСС в  краевом главке полиции.

    Там уточнили, что санкции данной части статьи предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа.

    Напомним, ограничение на проезд электромобилей и гибридов введено по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который утвердил запрет на передвижение по Крымскому мосту этих видов транспорта. Причиной стали рекомендации Антитеррористической комиссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Крымский мост закрыли с 3 ноября для электромобилей и гибридных авто.

    Комментарии (4)
    Приднепровская ТЭС на Украине получила серьезные повреждения
    Россия приостановила планы по созданию базы ВМФ в Судане
    Поддержка украинцев в Польше резко снизилась
    Грузия выдвинула ЕС условия для восстановления отношений
    Пекин отказался комментировать угрозу консула «отрубить голову» премьеру Японии
    Раввин Севастополя позвал евреев Запада переезжать в Россию
    Пенсионерка столкнула школьницу на рельсы в московском метро

    Ради чего Венгрия пошла на атомную сделку с США

    Венгрия отстояла перед США свое право и дальше покупать трубопроводные нефть и газ из России. Однако Вашингтон никогда не делает «добрые» дела просто так. На какие уступки пришлось пойти венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы обеспечить свою страну недорогими российскими энергоресурсами? Подробности

    Ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины

    Украина бьет тревогу из-за остановки работы государственных ТЭС. «Сейчас ноль генерации», – уверяют в «Центрэнерго». В ряде городов страны наблюдаются серьезные перебои со светом, а в преддверии холодов остро встает вопрос отопления. При этом эксперты призывают не верить противнику на слово и указывают – России необходимо продолжать декоммунизацию украинской энергосистемы. Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    США показали ядерный ответ «Буревестнику»

    Соединенные Штаты внезапно допустили утечку данных о сверхсекретной крылатой ракете, чей облик до последнего времени они тщательно скрывали. О каком виде вооружений идет речь, какую угрозу оно представляет и почему утечка прямо связана с прошедшими в России испытаниями системы «Буревестник»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
