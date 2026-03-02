Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Удар по школе в Иране привел к гибели пяти человек
Не менее пяти человек погибли в результате удара по одной из школ в Иране, сообщила депутат иранского парламента Фатеме Мохаммадбейги.
По ее словам, не менее пяти человек погибли в результате удара по одной из школ в Иране, передает РИА «Новости».
Мохаммадбейги заявила: «Пять человек погибли при атаке на школу «Шахид Махалати». Идет разбор завалов. Еще пять зданий на улице Иран рядом со школой получили повреждения. Многие дома непригодны для жизни».
Депутат также отметила, что ряд социальных и медицинских объектов пострадали при атаке. По ее словам, девять больниц получили серьезные повреждения, что затрудняет оказание экстренной помощи пострадавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Губернатор провинции заявил, что при ударе по школе в Минабе погибли 115 учеников. Тегеран сообщил о гибели около 160 человек из-за удара по школе в Минабе.