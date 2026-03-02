Нефть марки Brent подорожала более чем на 7% после ударов по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Рост цен на нефть произошел на торгах в Азии вечером в воскресенье, сообщает Axios.

Баррель нефти Brent торговался по 78,26 доллара, что более чем на 7% выше закрытия пятницы. В начале торгов стоимость нефти превышала 81 доллар за баррель, но затем немного снизилась.

Эксперты отмечают, что основной причиной скачка цен стали опасения по поводу перебоев в поставках, связанных с военным конфликтом и возможным сужением судоходства через Ормузский пролив. Пролив обеспечивает примерно четверть мировых морских перевозок нефти, а страховки для танкеров уже резко подорожали. Сообщается также о нападениях на танкеры вблизи пролива.

По словам аналитика Эллен Уолд, если танкеры будут избегать пролива в течение нескольких недель, это может привести к серьезным проблемам с поставками и росту цен, особенно в Азии. Она заявила: «Если мы увидим такой уровень военной активности в Персидском заливе в течение четырех недель, вероятно, будут серьезные проблемы, особенно в Азии, с доступностью сырой нефти и нефтепродуктов».

В то же время пока не поступало сообщений о прямых ударах по нефтяной инфраструктуре Ирана, а также о том, что иранские удары по другим странам Персидского залива были направлены на нефтяные объекты. Однако аналитики, в том числе Клейтон Сигл из Центра стратегических и международных исследований, предупреждают, что если атаки затронут нефтяную инфраструктуру, цены могут вырасти еще больше. Он отметил, что продолжение конфликта увеличивает вероятность того, что стороны начнут использовать энергетический рычаг для получения преимуществ.

Ранее мировые цены на нефть подскочили на 6% из-за рисков перебоев поставок сырья после начала военной операции США.

КСИР предупредил суда о возможном закрытии Ормузского пролива.

Агентство Bloomberg сообщило о фактической остановке движения судов через Ормузский пролив. Глобальный энергетический рынок готовится к резкому скачку цен.