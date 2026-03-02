Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Президент Ирана назначил нового главу Минобороны после гибели предшественника
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о назначении Маджида ибн аль-Резы исполняющим обязанности главы оборонного ведомства республики на фоне гибели высшего военного руководства.
О назначении в руководстве страны сообщил замглавы администрации иранского президента по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи, передает РИА «Новости».
По его словам, соответствующее решение принял глава государства на фоне недавних трагических событий.
«Приказом президента Ирана Пезешкиана Маджид ибн аль-Реза был назначен исполняющим обязанности министра обороны», – написал чиновник в соцсети.
Ранее Израиль и США нанесли массированные удары по иранской территории, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников. Среди жертв атаки оказались бывший министр обороны Азиз Насирзаде, начальник генштаба и командующий КСИР.
В связи с потерей высшего политического и военного руководства в Исламской республике объявлен 40-дневный траур.