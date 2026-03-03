Минобороны ОАЭ сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана

Эксперт: Иран заставил монархии Персидского залива дорого платить за атаки США и Израиля

Эксперт Рожин: Уроки прошлогоднего конфликта с США помогают Ирану выстоять сейчас

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Ирану удается проявлять стойкость при противостоянии с Израилем и США благодаря учтенным урокам прошлогодней кампании. В некотором роде Тегерану удается сводить конфликт в ничью за счет накопленных ракет, а не флота или авиации», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

«За последние полгода иранское руководство отдало в ВПК приоритет наращиванию производства ракет и БПЛА. Тегеран не сомневался, что в ближайшее время конфликт повторится и не питал иллюзий относительно своих вооруженных сил в сравнении с американо-израильской коалицией», – заметил собеседник.

«Кроме того, Иран создал определенную систему управления вооруженными силами. Это позволило обеспечить функционирование обороны даже при частичном выпадения командного состава. И как мы видим, это работает: иранские силы сохраняют боеспособность. Они проводят скоординированные атаки по множеству объектов ближневосточного региона, прорывая узлы ПВО противника», – указал он.

«Также ряд экспертов высказывают предположения, что Тегеран получает разведывательную информацию с китайских спутников. Возможно, в течение последнего полугода в страну шли также поставки техники из ряда других стран. В итоге, сейчас Иран готов к противостоянию лучше, чем в июне 2025 года», – полагает аналитик.

«Что касается флота, то здесь главная задача Ирана состоит в блокаде Ормузского пролива, с чем он, предварительно, справляется. Очевидно, иранское командование даже не попытается вступать в прямые бои с американским судами ввиду отсутствия шансов на успех», – продолжил эксперт.

«Думаю, конфликт развивается примерно в соответствии с ожиданиями Тегерана. И сейчас он занимается системным повышением издержек для всех участников войны – даже ценой собственных потерь. Иран заставляет США и Израиль платить высокую цены за атаки. Но больше всего на себе это ощущают монархии Персидского залива», – подчеркнул спикер.

«Затягивание конфликта даже на несколько дней будет создавать ОАЭ, Кувейту, Катару, Саудовской Аравии недопустимые экономические издержки. Каждые новые сутки войны скажутся на мировых финансовых, фондовых и сырьевых рынках. Тегеран ждет, что уже на следующей неделе Абу-Даби, Эль-Кувейт, Доха и Эр-Рияд начнут обращаться к Вашингтону с просьбами перейти к деэскалации», – пояснил он.

«Кроме того, у самих США начинают истощаться запасы снарядов ПРО. Таким образом, главной переменной в прогнозировании нынешнего конфликта является количество ракет и дронов у Ирана. Единственная тактика, при которой Тегеран будет иметь шанс выйти живым из нынешней войны – это ее затягивание и повышение ставок для всех участников», – резюмировал Рожин.

Ранее Иран сообщил об ударах сотнями ракет и беспилотников по американским базам в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте. Центральное командование вооруженных сил США доложило о гибели трех военнослужащих. Еще пятеро получили серьезные ранения. Кроме того, иранские вооруженные силы сбили американский истребитель F-15 над ирано-кувейтской границей, передает агентство Tasnim.

Министерство обороны Кувейта подтвердило крушение самолета. Последний подобный инцидент фиксировался в 1995 году во время конфликта в Косово, когда югославские войска сбили американский истребитель-невидимку F-117. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран сам решит, «как и когда закончится эта война».

«У нас было два десятилетия, чтобы изучить поражения американских военных на востоке и западе. Мы извлекли соответствующие уроки», – заявил он, имея в виду американские военные вторжения в Ирак и Афганистан в начале 2000-х годов. «Бомбардировки в нашей столице никак не влияют на нашу способность вести войну», – добавил дипломат.

В то же время Центральное командование США заявило, что Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент.

В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что в ходе атак по Ирану были убиты 48 лидеров страны. Также, по его словам, американские военные уничтожили девять иранских военных кораблей и «преследуют остальные», передает Reuters.

Всего за двое суток операции американские самолеты и корабли нанесли удары по более чем тысячи иранских целей. Сообщалось о сбросах 900- килограммовых бомб с самолетов-невидимок B-2 на укрепленные подземные ракетные базы Ирана. Американист Малек Дудаков объяснял газете ВЗГЛЯД, с чем связаны планы Трампа закончить иранскую кампанию именно за четыре недели.