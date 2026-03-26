Песков сообщил о получении парламентариями установок от Путина перед визитом в США

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские парламентарии перед визитом в США получили чёткие установки от президента Владимира Путина, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, напомнив, что по Конституции внешнюю политику страны определяет именно президент. По его словам, все необходимые установки уже доведены до депутатов.

Также Песков заявил, что основные вопросы по урегулированию ситуации на Украине, представляющие критический интерес для России, пока не согласованы. Особое внимание Кремль уделяет территориальному вопросу, который, по словам пресс-секретаря, остаётся на повестке переговоров.

Песков назвал недостоверными сообщения о том, что Россия в феврале якобы была близка к заключению мирного соглашения по Украине, но утратила интерес после военных действий США и Израиля против Ирана. Представитель Кремля отметил, что определённый прогресс на переговорах был достигнут, однако ключевые для России вопросы по-прежнему остаются нерешёнными.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил о полном отсутствии согласованного с Россией текста по возможному урегулированию конфликта на Украине.

При этом Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины.

Обсуждение условий мирного соглашения продолжается на фоне предложения США предоставить Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от всего Донбасса в пользу России.