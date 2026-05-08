Рига выразила протест России из-за украинского дрона над Латвией
Вызванному 7 мая в МИД Латвии временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину был выражен протест из-за инцидента с замеченными над территорией республики беспилотниками.
В ведомстве при этом подчеркнули, что Латвия не предоставляла согласия на использование своего воздушного пространства для ударов БПЛА по территории России.
Ранее латвийские СМИ сообщили о дроне, который разбился на территории нефтебазы в городе Резекне. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что, по предварительным данным, в воздушное пространство страны могли попасть беспилотники, направленные с Украины в сторону России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.
Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор публично обвинил Украину в нарушении воздушного пространства.
Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии дрона.