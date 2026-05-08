Рига выразила протест России из-за украинского дрона над Латвией

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и выразил ему протест после инцидента с беспилотниками, замеченными над территорией республики, сообщают «Вести».

В ведомстве при этом подчеркнули, что Латвия не предоставляла согласия на использование своего воздушного пространства для ударов БПЛА по территории России.

Ранее латвийские СМИ сообщили о дроне, который разбился на территории нефтебазы в городе Резекне. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что, по предварительным данным, в воздушное пространство страны могли попасть беспилотники, направленные с Украины в сторону России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор публично обвинил Украину в нарушении воздушного пространства.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии дрона.