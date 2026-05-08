  Минобороны заявило о 1365 нарушениях Украиной режима прекращения огня
    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России
    Кремль: Переговоры с Украиной возможны только после вывода ВСУ из Донбасса
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров»
    В Москве ввели ежедневный фотоконтроль курьеров и автоматизацию скорости
    На подлете к Москве за ночь уничтожено 26 беспилотников
    Focus: Запад не одобрит атаку Украины на Москву 9 Мая
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Возле Ормузского пролива впервые атакован китайский танкер
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США ко Дню Победы
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    8 мая 2026, 09:18 • Новости дня

    Посол Дарчиев: Разговор Путина и Трампа даст толчки в налаживании отношений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать толчком для улучшения двусторонних отношений, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев в посольстве РФ в Вашингтоне на торжественном приеме по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул: «Я думаю, что да. Я уверен, что да», отвечая на вопрос, может ли встреча дать практические результаты, передает ТАСС.

    Он добавил, что министры двух стран также провели беседу, договорились поддерживать контакты и планируют дальнейшие созвоны.

    Посол отметил, что сейчас есть движение к восстановлению связей, хотя этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Он также выделил важность складывающейся «отличной личной химии» между главами государств, что, по его мнению, существенно способствует диалогу.

    Ранее Путин и Трамп договорились о продолжении совместной работы по урегулированию конфликтов, однако точные сроки дальнейших контактов пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил уверенность в скором достижении договоренности по урегулированию ситуации на Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил об обсуждении главами государств ситуации на Украине и в Иране.

    7 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Кремль принял дополнительные меры безопасности Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента Владимира Путина принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что усиление мер безопасности связано именно с заявлениями со стороны украинских властей, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что «безусловно» принимаются дополнительные шаги для защиты президента на фоне угроз с Украины, намеревающейся вмешаться в проведение парада. Он подчеркнул, что для безопасности Путина «принимаются все необходимые меры», не раскрывая их конкретный характер в интересах государственной безопасности.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.

    МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    8 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием», подчеркнув, что перемирие по-прежнему в силе.

    После ударов между США и Ираном американский президент Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено.

    «Перемирие соблюдается. Оно же вступило в силу», – сказал он в телефонном разговоре.

    Он назвал удары между США и Ираном «любовным похлопыванием».

    «Это всего лишь легкое похлопывание», – назвал происходящее Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны».

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    8 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США к Дню Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношение американской администрации к празднованию Дня Победы изменилось кардинальным образом, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

    Он подчеркнул: «У представителей администрации отношение к празднику изменилось, изменилось кардинальным образом. Я это отметил», передает РИА «Новости».

    Дарчиев объяснил, что за последние два года в Вашингтоне проходили акции «Бессмертный полк» – как в центре города, так и на территории российского посольства. По мнению дипломата, такие мероприятия помогают восстановлению нормальности в отношениях между Россией и США.

    В этом году прием по случаю Дня Победы в российском посольстве посетили представители Белого дома и Госдепа США.

    По его мнению, праздник способствует восстановлению нормальности в отношениях двух стран.

    В прошлую субботу в центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге официального приглашения на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в российской столице.

    8 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране

    Fox News узнал, что удары США по целям в Иране «не возобновление войны»

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране были подтверждены журналистке Fox News Дженнифер Гриффин высокопоставленным чиновником, который подчеркнул, что это «не возобновление войны».

    «Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».

    Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США  нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.

    «7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.

    Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

    7 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин оценил характеристики нового вертолета «Ансат»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым глава государства Владимир Путин обратил внимание на выдающиеся технические показатели модернизированной винтокрылой машины, созданной из отечественных комплектующих.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, передает РИА Новости.

    В ходе беседы обсуждался ход работ в сфере отечественной гражданской авиации. Особое внимание стороны уделили легким вертолетам, созданным в импортозамещенном облике.

    Руководитель госкорпорации доложил о разработке двухдвигательной машины «Ансат» и однодвигательного Ми-34. По словам Чемезова, именно «Ансат» выступает одним из основных транспортных средств, активно используемых в российской санитарной авиации.

    Глава государства положительно охарактеризовал обновленную модель винтокрылой машины. «У «Ансата» нового и скорость побольше, и грузоподъемность», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импортозамещенный вертолет «Ансат» с российским двигателем совершил первый испытательный полет. Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал сертификацию этой машины в 2026 году. Серийные поставки обновленной техники начнутся в 2027 году.

    8 мая 2026, 00:07 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.

    Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.

    В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.

    Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.

    В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    7 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Ушаков подтвердил выступление Путина на параде в День Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с традиционной речью перед началом парада Победы, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    При этом в текущем году мероприятие пройдет без демонстрации военной техники, передает ТАСС.

    «Как известно, парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем-то, все, как обычно, кроме демонстрации военной техники», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада Победы без участия колонны военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение мерами безопасности на фоне террористической угрозы. Из-за намерений Киева сорвать праздничное мероприятие Кремль усилил охрану главы государства.

    7 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Президенту России представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в Кремле президент России Владимир Путин и глава Ростеха Сергей Чемезов уделили внимание новинке АвтоВАЗа – кроссоверу Lada Azimut, который может изменить отношение к отечественным автомобилям.

    Стороны обсудили перспективы развития отечественного автопрома и последние достижения индустрии, передает РИА «Новости».

    «Появилась очень хорошая новинка нашего АвтоВАЗа – кроссовер Azimut», – сказал Чемезов в ходе доклада. Президент уточнил принадлежность модели к бренду Lada и получил утвердительный ответ.

    По словам руководителя госкорпорации, завод готов производить до 70 тыс. таких машин за год. Он выразил уверенность, что появление кроссовера Lada Azimut позитивно скажется на восприятии россиянами автомобилей отечественного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АвтоВАЗ» показала новый кроссовер Lada Azimut на автомобильном фестивале в Москве. Первый вице-премьер России Денис Мантуров оценил высокий уровень комфорта этой машины. Производитель назвал первую половину 2026 года сроком запуска серийного производства модели.

    7 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Политолог объяснил соревнование Польши и Литвы за американский контингент из ФРГ

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для США с военной точки зрения предпочтительнее разместить дополнительный контингент в Польше, нежели в Литве. Дело в том, что артиллерийские системы на любой военной базе в литовской республике «перекрываются» Калининградом и Белоруссией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее президенты Польши и Литвы заявили о готовности принять выводимых из ФРГ американских военных.

    «Польша и Литва фактически вступили в соревнование за американский контингент, который Пентагон планирует вывести из Германии. Желание республик разместить на своей территории военных США вызвано двумя причинами», – считает Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Первая – политическая. «Кароль Навроцкий и Гитанас Науседа исходят из того, что принять у себя еще пять тыс. солдат – это значит гарантировать себе возможность проводить антироссийскую политику под защитой американских штыков, по которым якобы никто не ударит», – уточнил собеседник.

    Вторая – экономическая. «Американцы любят комфорт: когда есть где отдохнуть, где выпить и хорошенько закусить. Кроме того, американский солдат сам стирать свое белье не будет. Поэтому для обслуживания интересов одного военного потребуется три-четыре рабочих места. И Польша, и Литва хотят таким образом поднять экономику своих стран», – детализировала Межевич, добавив, что речь может пойти и о финансировании строительства баз и полигонов.

    Однако, по мнению эксперта, Навроцкий и Науседа не до конца понимают причины, почему Штаты выводят часть войск из Германии. «Эти солдаты нужны в другом месте, и точно не в болоте на границе Литвы с нашими друзьями из Белоруссии», – иронично отметил собеседник. Тем не менее, продолжил аналитик, Дональд Трамп может рассмотреть предложения Варшавы и Вильнюса.

    «Для США с военной точки зрения предпочтительнее разместить дополнительный контингент в Польше, нежели в Литве. В первом случае есть стратегическая глубина, а любая военная база в литовской республике – если рассуждать об артиллерийских системах – «перекрывается» Калининградом и Белоруссией», – заключил Межевич.

    Ранее сразу несколько стран заявили о готовности принять и разместить на своей территории американский контингент, который США планируют в скором времени вывести из ФРГ. Одна из них – это Литва. «Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы выводимые из Германии военные остались в Европе. Мы готовы принять их, готовы принять столько союзников, сколько сможем», – сказал литовский президент Гитанас Науседа.

    Вторая страна, выразившая аналогичное желание, – Польша. «Если президент США Дональд Трамп сократит контингент в Германии, Польша готова принять этих военных. Необходимая инфраструктура у нас есть», – утверждает польский лидер Кароль Навроцкий. Он выразил намерение всеми силами заинтересовать Вашингтон в сохранении постоянного присутствия американской армии в Европе.

    Вместе с тем, премьер-министр республики Дональд Туск выразил мнение, что страна «не должна переманивать» войска у союзников. «Я ни в коем случае не позволю, чтобы Польшу использовали каким-либо образом для разрушения солидарности и сотрудничества на европейском уровне», – сказал он. Политик при этом отметил, что Варшава уже два года ведет переговоры об увеличении американского военного контингента и будет только приветствовать такое развитие событий.

    В настоящее время на территории Польши уже расквартированы около десяти тыс. военнослужащих США. Примечательно, что накануне в Варшаве объявили о планах стать военным лидером Европы к 2030 году. Как заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, стратегической целью для польских вооруженных сил является создание армии из 500 тыс. военнослужащих: 300 тыс. профессионалов и 200 тыс. резервистов.

    На сегодняшний день оборонный бюджет Польши составляет 200 млрд злотых (около 55 млрд долларов). «Мы хотим трансформации, при которой ближайшие месяцы будут сосредоточены на трех направлениях – это беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности», – сказал глава минобороны республики.

    В стремлении создать «самую сильную армию» в Европе Варшава соревнуется с Берлином. Отметим, согласно стратегии развития вооруженных сил Германии на период до 2039 года, предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    Напомним, Трамп заявил о намерении вывести из Германии «намного больше» пяти тысяч американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал отзыв только пяти тысяч солдат, да и сам Трамп называл именно эту цифру. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Заявление главы Белого дома последовало вслед за его ссорой с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как отмечает издание Politico, решение американского лидера фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе для «сдерживания России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где на самом деле Пентагону в данный момент нужнее всего эти крылатые ракеты и почему угрозу появления таких ракет в Европе не стоит списывать со счетов.

    7 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    Tекст: Евгений Поздняков

    Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.

    Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.

    На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.

    «Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.

    Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.

    Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.


    Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.

    «Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.

    Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.

    Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.

    Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».

    7 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Берлин объяснил конфликт Трампа и Мерца недоразумением
    Tекст: Мария Иванова

    Публичные разногласия канцлера Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа являются недоразумением, которое не отменяет солидарности двух стран в противодействии ядерной программе Ирана, заявил официальный Берлин.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что «намерение канцлера заключалось в том, чтобы предельно ясно дать понять Ирану, что он не должен идти по этому пути и не должен пытаться унижать американского президента», пишет Bloomberg.

    По его словам, именно так стоило понимать импровизационные заявления Фридриха Мерца, сделанные на прошлой неделе.

    Вадефуль подчеркнул, что отношение Мерца и Трампа остается «прочным», а появившееся в публичном пространстве ощущение напряженности стало результатом недоразумения.

    Он добавил, что правительство в Берлине поддерживает цель США не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие, и связывает с этим позицию канцлера в переговорах с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об «унижении» США иранскими лидерами.

    После этого президент США обвинил Мерца в непонимании проблемы и намеке на допустимость появления у Ирана ядерного оружия.

    На фоне этих разногласий рейтинг Мерца обновил исторический антирекорд, а отношения Берлина с Вашингтоном резко ухудшились.

    7 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Песков спросил у журналистки CNN, кто такой «европейская разведка»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поставил под сомнение достоверность западных сообщений о якобы готовящемся государственном перевороте, особенно ссылающихся на некие «европейские разведки».

    Песков заявил, что публикации западной прессы об опасности «государственного переворота в России», ссылающиеся на так называемую «европейскую разведку», едва ли заслуживают доверия, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поинтересовался у журналистки CNN: «Кто такой «европейская разведка?» и заметил, что ему не известно о существовании такого источника.

    Песков также подчеркнул, что не читает материалы, опирающиеся на подобные источники, и не знакомился с обсуждаемой публикацией вне зависимости от ее релевантности.

    Западные СМИ в преддверии Дня Победы увеличивают число деструктивных публикаций, цель которых – раскачать информационную среду с помощью различных вбросов. Несколько изданий выступили с заявлениями о «неизбежности» переворота в России, основываясь на сомнительных источниках, несмотря на успехи российских войск на фронте и поражения формирований киевского режима.

    Пресс-секретарь президента России ранее призвал с осторожностью относиться к сообщениям прессы.

    7 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Трамп согласился дать ЕС отсрочку на выполнение части торговой сделки с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по итогам которого согласился отложить введение пошлин на европейские товары до 4 июля.

    В соцсети Truth президент США заявил, что в ходе телефонного разговора с фон дер Ляйен обсуждались многие темы, в том числе факт единства мнений о том, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия.

    Трамп подчеркнул, что он и фон дер Ляйен «согласились с тем, что режим, который убивает свой собственный народ, не может контролировать бомбу, способную убить миллионы».

    Во второй части поста Трамп сообщил, что и прежде терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть «исторического торгового соглашения», о котором была договоренность в шотландском Тернберри.

    «Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть сделки и, в соответствии с соглашением, снизит свои тарифы до нуля! Я согласился предоставить отсрочку до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня», – завершил глава Белого дома свое послание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    Европарламент в феврале принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев. При этом в мае Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС.

    7 мая 2026, 14:44 • Новости дня
    «Ростех» создал поражающий любую цель беспилотник «Скальпель»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Ростех» разработала новый барражирующий боеприпас, способный атаковать уязвимые места с любого ракурса, а также начала поставки в войска новой реактивной системы залпового огня.

    Глава госкорпорации Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о разработке нового маневренного беспилотника «Скальпель», передает ТАСС. Аппарат оснащен Х-образным крылом и предназначен для точного поражения целей.

    «В прошлом году создали новые беспилотники, барражирующие боеприпасы. И вот новый беспилотник с Х-образным крылом «Скальпель». Он очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное, уязвимое место», – сказал Чемезов на встрече с главой государства.

    Кроме того, руководитель Ростеха сообщил о начале поставок в Вооруженные силы России новой реактивной системы залпового огня «Сарма». Передача этой техники в войска стартовала в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт провел презентацию новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма» в Эр-Рияде. Конструкторское бюро «Восток» запустило в серийное производство ударную беспилотную платформу «Скальпель». Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину о разработке новой системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

    7 мая 2026, 17:08 • Новости дня
    МИД ФРГ допустил возможный разговор Путина и Мерца по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел ФРГ допустил, что канцлер страны может обсудить конфликт на Украине с президентом России, если возникнет такая необходимость.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не исключил возможности проведения телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. В интервью агентству Bloomberg Вадефуля спросили, может ли такой контакт состояться в будущем.

    Вадефуль заявил: «Возможно, это произойдет в какой-то момент. Мы, европейцы, объединены в так называемый формат Е3, то есть вместе с Британией и Францией мы в той или иной степени участвуем в переговорах между Россией и Украиной. Мы готовы играть более значимую роль в этом формате. И если в какой-то момент такой [телефонный] разговор окажется необходимым и целесообразным, если с российской стороны действительно будет готовность сесть за стол переговоров, то канцлер, конечно, может быть к этому готов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в феврале Мерц подчеркивал, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Фридрих Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    А в марте Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является для Берлина поводом ослаблять санкции против России и поддержку Украины. 

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Германию толкают в топку конфликта с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представила апрельский «Рейтинг недружественных правительств». Германия показала самый высокий индекс враждебности, Британия и Франция – почти на том же уровне. Ключевой вывод: эскалация против России, нараставшая в предыдущие месяцы, перешла в структурированную фазу – и обернулась гонкой за лидерство внутри антироссийского блока. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

