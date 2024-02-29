В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.6 комментариев
Российская армия в 2024 году получит тысячи ударных беспилотников «Скальпель»
Российская армия в 2024 году получит несколько тысяч ударных беспилотников «Скальпель»
Ударная беспилотная платформа «Скальпель» запущена в серийное производство, до конца 2024 года будет произведено несколько тысяч экземпляров изделий, сообщили в конструкторсоком бюро «Восток», где разработали дрон.
«Точные данные не разглашаются, счет идет на тысячи изделий. Далее «Скальпель» продолжит жизнь в российской армии в составе комплекса с разведывательным беспилотным летательным аппаратом», – приводит ТАСС заявление КБ.
Отмечается, что новый барражирующий боеприпас применяется в зоне спецоперации с 2023 года. Сейчас разработчики модернизировали пусковую катапульту, сделав ее более компактной и быстроразвертываемой. Кроме того, обновилась система связа беспилотника.
Масса полезной нагрузки дрона составляет 5 кг, он может летать на скорости 120 км/ч на дальность 40 км.
Ранее сообщалось, что первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами отправили в зону СВО. Сейчас ведется работа над добавлением в них машинного зрения
Также глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что готовится поставка в ВС России беспилотников, которые управляются с использованием искусственного интеллекта.