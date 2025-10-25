В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские специалисты разработали сценарии применения FPV-дрона «Судного дня» для мониторинга загрязнения окружающей среды после ядерных ударов, сообщает ТАСС. По словам Кузякина, дрон входит в проект «Хруст» и предназначен для работы в интересах гражданской обороны и Минобороны России.

Кузякин отметил: «Вопреки стереотипам, обмен ядерными ударами не приведет к мгновенной гибели сразу всех. Как раз наоборот, большинство на планете вряд ли заметит, что где-то кто-то применил ядерное оружие. Сразу не заметит. Но в течение считанных недель радиоактивная пыль и пепел, поднявшиеся вверх над огромными пожарами, образовавшимися над эпицентрами взрывов, будет разнесена по планете». Также он указал, что опирался на выводы изучения радиоактивного следа Чернобыльской аварии.

По словам Кузякина, в первые часы после ядерных взрывов уровень радиации остается высоким, а информация о его распределении крайне необходима для организации эвакуации, создания пунктов временного пребывания, прокладки маршрутов для техники и людей. Он подчеркнул, что картина заражения может быстро меняться, а значит, особенно важны мобильные средства дистанционного зондирования.

Генконструктор добавил, что модифицированная система «Хруст» позволяет использовать дроны из любой бронетехники, не требуя выхода пилота на улицу даже во время движения, например, при сопровождении эвакуационных групп. Время полета дрона составляет до двадцати минут, а дальность работы – от 500 метров в зонах сплошного заражения до двух километров в зонах переменного заражения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Вооруженных сил Польши сообщило о передаче специального сигнала так называемой «радиостанцией Судного дня» после падения беспилотного летательного аппарата на территории страны. Российские морские дроны позволяют создавать угрозу для ВСУ и заставляют украинские силы чувствовать себя неуютно в морских акваториях. В России провели испытания системы купольной связи между двумя беспилотниками, что открывает новые возможности для координации их работы.