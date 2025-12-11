История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а, значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.0 комментариев
Инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» позволяет оперативно устанавливать сотни мин по заданным координатам, которые уже не раз серьезно повредили танки Leopard и БМП Bradley, сообщил «Ростех».
Противотанковые мины инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» неоднократно выводили из строя танки Leopard немецкого производства и американские боевые машины пехоты Bradley, сообщает Ростех.
В корпорации уточнили: «Мощности противотанковых мин достаточно, чтобы серьезно повредить Leopard или Bradley». После получения повреждений бронетехника часто добивалась ударными FPV-дронами.
В компании подчеркнули, что комплексы «Земледелие» активно применяются в зоне спецоперации на Украине как при наступлении, так и в обороне. При наступательных действиях система останавливает перемещение противника, сокращая его возможности по логистике и ротации личного состава.
В обороне «Земледелие» обеспечивает эффективное прикрытие переднего края, делая практически невозможными попытки маневра со стороны неприятеля. Мины могут быть приведены в действие дистанционно и программируются на самоликвидацию или деактивацию, что значительно упрощает последующую расчистку местности.
Комплекс состоит из боевой машины на колесной базе высокой грузоподъемности с колесной формулой 8х8, транспортно-заряжающей машины и контейнеров с минами различных типов. Одна установка за считанные минуты может дистанционно заминировать территорию размером в несколько футбольных полей, включая тыл противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале система «Земледелие» сорвала контратаку ВСУ на Дзержинск
Система «Земледелие» заминировала территорию противника за линией фронта.
А ранее система «Земледелие» помогла сорвать три контратаки ВСУ на авдеевском направлении.