    Запад видит заговор в ослаблении юаня
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    Сцены с Долиной сохранили в новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика»
    Посол Ирана сообщил о планах встречи Путина и Пезешкиана в Ашхабаде
    ФРС США снизила ставку федрезерва до 3,5 – 3,75% годовых
    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам
    Литва потребовала от Белоруссии вернуть грузовики
    НАТО впервые применила «летающие радары» у арктических границ России
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а, значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    11 декабря 2025, 09:06 • Новости дня

    Ростех сообщил о повреждениях Leopard и Bradley минами «Земледелия»

    Ростех сообщил о повреждениях Leopard и Bradley минами системы «Земледелие»

    Tекст: Мария Иванова

    Инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» позволяет оперативно устанавливать сотни мин по заданным координатам, которые уже не раз серьезно повредили танки Leopard и БМП Bradley, сообщил «Ростех».

    Противотанковые мины инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» неоднократно выводили из строя танки Leopard немецкого производства и американские боевые машины пехоты Bradley, сообщает Ростех.

    В корпорации уточнили: «Мощности противотанковых мин достаточно, чтобы серьезно повредить Leopard или Bradley». После получения повреждений бронетехника часто добивалась ударными FPV-дронами.

    В компании подчеркнули, что комплексы «Земледелие» активно применяются в зоне спецоперации на Украине как при наступлении, так и в обороне. При наступательных действиях система останавливает перемещение противника, сокращая его возможности по логистике и ротации личного состава.

    В обороне «Земледелие» обеспечивает эффективное прикрытие переднего края, делая практически невозможными попытки маневра со стороны неприятеля. Мины могут быть приведены в действие дистанционно и программируются на самоликвидацию или деактивацию, что значительно упрощает последующую расчистку местности.

    Комплекс состоит из боевой машины на колесной базе высокой грузоподъемности с колесной формулой 8х8, транспортно-заряжающей машины и контейнеров с минами различных типов. Одна установка за считанные минуты может дистанционно заминировать территорию размером в несколько футбольных полей, включая тыл противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале система «Земледелие» сорвала контратаку ВСУ на Дзержинск

    Система «Земледелие» заминировала территорию противника за линией фронта.

    А ранее система «Земледелие» помогла сорвать три контратаки ВСУ на авдеевском направлении.

    10 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»

    Эксперты: Постпреду Украины при ООН Мельнику пригодится русский язык для общения со следователем

    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»
    @ Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У киевских властей был шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но они предпочли «укреплять» нацию за счет коленопреклонения перед Западом. Теперь же политики прикрывают словоблудием преступления, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник фразой о «дырке от бублика» отверг территориальные уступки.

    «Выступление Андрея Мельника в ООН, в ходе которого он использовал фразу о «дырке от бублика», – сотрясание воздуха и словоблудие, призванное прикрыть моральную и финансовую пустоту, а также военно-политическую бесперспективность руководства Украины», – считает Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике, экс-сенатор.

    Он напомнил про коррупционные скандалы в республике. «Украинская верхушка наживались миллиардами в крепкой валюте и делилась со своими европейскими подельниками – так называемой партией войны. Сейчас же представители Киева прикрывают праздной болтовней никчемные дела и свои преступления», – полагает собеседник.

    По его мнению, украинская сторона, говоря о «дырке от бублика», в некотором смысле также проецирует свои комплексы. «Киевские власти «профукали» свою страну. У них был исторический шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но не получилось. Они «укрепляли» нацию за счет русофобии и коленопреклонения перед Западом», – напомнил собеседник.

    «В результате получился какой-то гибрид неолиберализма с неонацизмом. Руководство страны воскресило все отвратительные пороки западных цивилизаций и выдало это за свой исторический путь», – добавил Климов. Он отметил, что лучший выход для офиса Владимира Зеленского в нынешней ситуации – «капитулировать на условиях, которые предлагаются».

    Схожей точки зрения придерживается Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России, экс-сенатор. «Мельник в ООН – фигура временная. Его заявление не имеет никакого отношения к реальности, равно как и политической, дипломатической ценности», – подчеркнул он. При этом то, что дипломат практикует свой русский, говоря фразами из советских фильмов, – положительный момент. «Ему очень пригодятся знания русского языка, чтобы давать пояснения нашим следователям и прокурорам», – сыронизировал собеседник.

    Как бы то ни было, в последнее время украинская сторона особо остро демонстрирует неготовность к поиску путей урегулирования конфликта. «Власти страны своей твердолобой провоенной позицией сами себя вычеркивают из переговорного процесса», – указал Долгов, напомнив в этой связи критику со стороны Дональда Трампа. Примечателен здесь и призыв американского лидера провести президентские выборы на Украине.

    «Киевское руководство потеряет остатки фасада государственности, если продолжит линию на обструкцию мирного процесса и будет отказываться от выполнения логичных и законных условий России», – заключил спикер.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки цитатой из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    «Наши территории и наш суверенитет не продаются. Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – сказал он. Последнюю фразу он озвучил на русском языке, но потом перевел и на английский, назвав бублик «бейглом». Цитата из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» в оригинале звучит так: «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!».

    «Украинского дипломата снова потянуло на еду», – иронично отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Напомним, в 2022 года, будучи послом Украины в Германии, Мельник сравнил Олафа Шольца, занимавшего на тот момент пост канцлера, с «обиженной ливерной колбасой». Позднее дипломат выразил сожаление по поводу этих слов.

    Позднее он же нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска. Кроме того, Мельник в интервью германским СМИ называл украинского националиста Степана Бандеру «борцом за свободу». Это при том, что в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма. Кроме того, он критиковал Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».

    10 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что современные научные достижения, включая искусственный интеллект, меняют баланс военного превосходства и усиливают секретность исследований.

    Развитие робототехники и систем управления на базе искусственного интеллекта провоцирует новый виток гонки вооружений, отмечается в статье главы СВР России Сергея Нарышкина в журнале «Разведчик», пишет ТАСС. По словам Нарышкина, промышленно развитые государства все чаще рассматривают науку и технологии в качестве ключевых инструментов поддержания экономического и военного лидерства.

    Он указал, что перспективные разработки, в том числе технологии двойного назначения, больше не обсуждаются на открытых международных площадках, а реализуются в атмосфере секретности. Кроме того, западные страны концентрируют у себя высокий технологический потенциал, используя научно-технические достижения для наращивания военных возможностей.

    «США, Япония, ряд европейских стран стремятся нарастить свои военные возможности за счет научно-технологических прорывов», – заявил глава СВР. Нарышкин отметил, что развитие синтетической биологии, робототехники и ИИ ведет к коренным изменениям способов ведения войны и создает угрозу изменения существующего баланса сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Нарышкин прокомментировал возможность прослушивать украинских чиновников. Он отметил, что российские спецслужбы работают строго в рамках закона и своих полномочий.

    А что касается использования ИИ, то накануне президент России Владимир Путин отметил, что проблема распространения искусственного интеллекта требует взвешенного подхода. Игнорировать искусственный интеллект недопустимо, но и бездумно внедрять эту технологию опасно для страны, считает глава государства.

    Президент России также призвал вывести развитие искусственного интеллекта в России на новый уровень, чтобы соответствовать глобальным тенденциям.

    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    10 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В ЦАР боевики начали использовать дроны против российских инструкторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевики начали использовать беспилотники, чтобы проводить разведку и сбрасывать боеприпасы на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике, сообщил советник по безопасности президента РФ Дмитрий Подольский.

    Боевики в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) начали активно применять беспилотники для разведки и атак на российские базы, где работают военные инструкторы, сообщил советник по безопасности президента страны Дмитрий Подольский, его слова приводит ТАСС. По его словам, дроны сбрасывали боеприпасы на позиции российских специалистов, оказывающих поддержку национальной армии ЦАР.

    Подольский подчеркнул: «В каких-то случаях боевиков обучают иностранные инструкторы, а также те люди, которые принимают участие в боевых действиях – к примеру, на территории Судана. Сейчас угроза БПЛА сохраняется, особенно в приграничных районах с Суданом и Чадом».

    Советник отметил, что боевики пока не использовали FPV-дроны, основную разведку они ведут при помощи квадрокоптеров Mavic. Сообщается также, что существует информация о возможном наличии у них переносных зенитных ракетных комплексов.

    В преддверии выборов, которые пройдут 28 декабря, безопасность в стране будут обеспечивать в том числе российские инструкторы. Военные специалисты из России реагируют на угрозу с помощью стрелкового оружия, дробовиков калибра 12 и комплексов радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что Запад использует Украину для координации действий террористов против Центрально-Африканской Республики.

    В ноябре российские военные инструкторы совместно с армией ЦАР уничтожили базу боевиков в префектуре От-Котто. А в сентябре в ЦАР при поддержке россиян ликвидировали 17 боевиков.

    10 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел пленных

    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел двух пленных ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой Народной Республике суд приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат в июне 2025 года.

    Верховный суд Донецкой Народной Республики признал украинского военнослужащего 41-летнего Игоря Скубака виновным в особо тяжких преступлениях. Скубаку были предъявлены обвинения по статьям о жестоком обращении с военнопленными и убийстве, что повлекло за собой пожизненный срок, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

    В ходе разбирательства было установлено, что ранним утром10 июня 2025 года Скубак находился на позициях в лесопосадке между населенными пунктами Отрадное и Комар ДНР, где расстрелял двух российских военнопленных.

    Ранее солдата ВСУ Владимира Парафило приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство женщины, а также расправу над мужчиной в курском селе.

    До этого украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    10 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный в Димитрове, а также ведут зачистку Светлого и Гришино в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Вольного, Шевченко, Доброполья, Белицкого, Родинского, Торского, Гришино, Сергеевки в Донецкой народной республике (ДНР) и Новопавловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 420 военнослужащих и четыре пикапа.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Рыжевки, Алексеевки, Андреевки, Бунякино, Новой Сечи и Кучеровки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Старицей, Полковой Никитовкой, Вильчей и Волчанскими Хуторами.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12, две израильские радиолокационные станции RADA, четыре склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Куриловки, Ковшаровки в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре бронемашины, в том числе американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль BATT UМG, 12 пикапов и шесть складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ поблизости от Северска, Краматорска, Миньковки и Константиновки в ДНР.

    Потери ВСУ составили более 130 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять складов матсредств и склад горючего.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны под Горьким, Терноватым, Косовцево, Варваровкой, Добропольем, Новониколаевкой и Гуляйполем в Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, американская 155-мм гаубица М777 и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. Днем ранее они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР. А до этого ВС России освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.

    10 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Три медика убиты ударом ВСУ по Алешкинской больнице в Херсонской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате обстрела медицинского учреждения в Алешках в Херсонской области погибли три сотрудника больницы и еще два получили ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    ВСУ обстреляли Алешкинскую районную больницу, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале. По его словам, в результате атаки погибли три человека, еще двое получили ранения, среди них женщина. Все пострадавшие и погибшие являлись сотрудниками медучреждения.

    Губернатор отметил, что одно из зданий больницы получило серьезные повреждения. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы региона. Тяжелораненый мужчина находится в реанимации, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на улице Алешек в результате атаки дрона ВСУ погиб мужчина.

    До этого Сальдо сообщал, что украинские военные подразделения по заказу бизнесменов наносят удары по коммерческим объектам конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области.

    При этом, двумя неделями ранее российские военные уничтожили плавсредство с десантом Вооруженных сил Украины в районе Херсона.


    10 декабря 2025, 18:14 • Новости дня
    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам

    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам армии России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два воинских подразделения ВС России стали гвардейскими за проявленный героизм и мужество в ходе боевых действий. соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «гвардейский» сразу двум подразделениям российской армии, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту документа, такое решение было принято «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». В указе отдельно отмечено, что 44 инженерно-саперному полку теперь присваивается наименование «44 гвардейский инженерно-саперный полк».

    Аналогичное почетное название получил 299 парашютно-десантный полк, который теперь будет именоваться «299 гвардейский парашютно-десантный полк». Оба документа подписаны 10 декабря и с этой даты вступают в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 ноября Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейский» 255-му мотострелковому полку за героизм в боевых действиях.

    Неделей ранее президент России  поздравил командование и личный состав 33-го мотострелкового полка с присвоением почетного звания «гвардейский».

    До этого Владимир Путин присвоил 127-й отдельной бригаде разведки звание «гвардейская».

    10 декабря 2025, 17:04 • Новости дня
    Медведев сообщил о прибытии 400 тыс. военных в ВС России

    Медведев: В воинские части прибыло свыше 400 тыс. военнослужащих в ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 400 тыс. военнослужащих прибыли в воинские части России, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Кроме того, в добровольческие подразделения на данный момент зачислено свыше 34 тыс. человек, добавил он во время совещания по доукомплектованию Вооруженных сил России контрактниками, фрагмент которого опубликован на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте».

    «В воинские части прибыло более 400 тыс. военнослужащих, ну и кроме того в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тыс. человек. Таковы текущие результаты», – заявил Медведев.

    В октябре Медведев сообщил, что 336 тыс. человек заключили контракты с ВС России в 2025 году.

    10 декабря 2025, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: ВМС США выбрали ИИ Palantir для ускорения постройки подлодок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский флот рассчитывает внедрить аналитику и искусственный интеллект Palantir для повышения скорости производства субмарин и устранения сбоев в поставках, пишет Bloomberg.

    ВМС США подписали контракт с компанией Palantir Technologies на внедрение платформ Foundry и Artificial Intelligence Platform, сообщает Bloomberg.

    Проект под названием ShipOS оценивается в 448 млн долларов. Основная задача – ускорить производство стратегических подлодок классов Virginia и Columbia, в реализации которых возникли серьезные задержки и переоценка стоимости.

    По словам министра ВМС США Джона Фелана, платформа позволит судостроительным компаниям массово использовать инструменты искусственного интеллекта и автономии, что поможет улучшить графики работ, повысить производственные мощности и сократить издержки. Платформа будет сначала внедрена у двух крупнейших верфей и на трех государственных судостроительных заводах, их названия не раскрываются, но основные подрядчики – General Dynamics и HII.

    Глава Palantir Алекс Карп отметил: «На постройку одной подлодки уходит 10 млн человеко-часов, задействовано 2000 компаний, каждая деталь – уникальна». Он пояснил, что программное обеспечение Palantir нужно для своевременного отслеживания статуса комплектующих и ликвидации «узких мест» на производстве, а переход на такой подход позволит сократить задержки.

    Контракт предполагает так называемое разделение рисков: Palantir начнет получать прибыль только по мере достижения поставленных результатов, и компания обязана брать на себя часть финансовых рисков при невыполнении показателей. ВМС США рассматривают возможность расширения применения ShipOS и на другие типы кораблей и даже истребители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приняли решение объединить десятки контрактов на программное обеспечение в единую сделку с Palantir до 2035 года.

    Бывший руководитель британской разведки МИ-6 Джон Сойерс оказал содействие Palantir Technologies в получении контракта с британскими властями.

    10 декабря 2025, 18:28 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о месте нахождения Ермака

    Депутат Рады Дубинский: Ермак не на фронте, а в Киеве, в здании СВР Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак был замечен в Киеве в здании службы внешней разведки, а не на линии фронта, вопреки заявлениям, сообщил депутат Рады Александр Дубинский.

    Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не отправился на фронт, как обещал после своей отставки, а находится в киевском здании службы внешней разведки Украины, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

    Депутат утверждает, что Ермак «держит оборону» в кабинете на улице Нагорной, где расположено здание СВР, и пытается управлять расставленными им за последние семь лет чиновниками.

    Дубинский также отметил, что сотрудники службы внешней разведки жалуются на отсутствие удостоверений у половины сотрудников, из-за чего их задерживают на блокпостах и передают в ТЦК. Вопрос о том, коснется ли такая же участь самого Ермака, он оставил открытым.

    По данным депутата, глава ведомства Олег Иващенко позволил Ермаку временно находиться в здании СВР. Дубинский сообщил, что готовит официальный запрос в службу внешней разведки для проверки информации и выяснения законности пребывания Ермака на территории ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Украине сообщили о том, что Андрей Ермак готовит документы для выезда из страны.

    При этом, несмотря на увольнение, бывший глава офиса Зеленского сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины. Украинские пограничники ранее получили распоряжение не выпускать Ермака за пределы страны.

    Напомним, что 29 ноября американская газета New York Post утверждала, что Ермак сообщил о своем уходе на фронт, а сам Дубинский писал, что Ермак вместе с охраной выехал в расположение сил беспилотных систем Украины.

    11 декабря 2025, 00:10 • Новости дня
    Telegraph узнала об условиях, при которых Киев пойдет на уступки

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что у него есть время до Рождества, чтобы принять соглашение о прекращении войны с Россией, сообщили Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ходе двухчасового телефонного разговора.

    «В отдельном интервью Трамп заявил, что Украина в конечном итоге подчинится требованиям России, если соглашение не будет подписано. В других местах он назвал европейских лидеров «слабыми» за неспособность положить конец войне и обвинил их в управлении «угасающим» континентом, ослабленным нелегальной миграцией и политической корректностью», – пишет британская Telegraph.

    Украинские чиновники сообщили газете, что Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить его уступить территории в обмен на неопределенные гарантии безопасности.

    Во вторник вечером в социальных сетях Зеленский заявил, что «очень активно» работает с европейскими союзниками над формулированием предложения о прекращении войны.

    Он сообщил журналистам, что попросил чиновников разработать планы проведения выборов в течение 60-90 дней в условиях военного положения. Это произошло после того, как Трамп предположил, что Киев подрывает демократию.

    Зеленский заявил, что выборы могут состояться, если США и Европа предоставят гарантии безопасности. Украинский президент надеется переманить на свою сторону Трампа с помощью контрплана после того, как президент США заявил, что Россия имеет преимущество в конфликте, пишет издание.

    На вопрос Politico о том, что произойдет, если  Зеленский отклонит последние предложения США, президент ответил: «Ну, ему придется взять себя в руки и начать принимать условия. Знаете, когда вы проигрываете, потому что он проигрывает».

    «Украинская и европейская составляющие уже проработаны более подробно, и мы готовы представить их нашим партнерам в Америке. Вместе с американской стороной мы рассчитываем сделать возможные шаги максимально эффективными и быстрыми», – написал Зеленский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    11 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о жесткой беседе с лидерами так называемой евротройки – Великобритании, Германии и Франции – по теме урегулирования украинского конфликта.

    «Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства. Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. Ну, посмотрим, что будет. Мы ждем ответов перед тем, как сможем двигаться вперед», – сказал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

    Он уточнил, что стороны имели некоторые спорные мнения о людях, но в дальнейшем будет ясно, к чему приведут все эти разговоры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    10 декабря 2025, 13:33 • Новости дня
    Группы ВСУ безуспешно пытались бежать с поля боя в Димитрове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разрозненные группы ВСУ спасаются бегством с поля боя в ходе освобождения российскими войсками населенного пункта Димитров в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Разрозненные подразделения ВСУ спасаются бегством с поля боя на фоне освобождения Димитрова в ДНР, передает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны.

    Ведомство уточнило, что штурмовые подразделения 5-й гвардейской бригады при поддержке расчетов войск беспилотных систем продолжают выбивать противника из зданий, которые украинские формирования используют как укрытия и безуспешно превращают в огневые точки.

    В Минобороны подчеркнули: «Спасаясь бегством с поля боя и не желая сдаться в плен, разрозненные группы ВСУ уничтожаются огнем артиллерии и расчетами ударных FPV-дронов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова. Под Димитровом группа морпехов ВСУ сдалась в плен.

    Подразделения России ранее освободили 24 здания в Димитрове.

    10 декабря 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова сравнила идею о выборах на Украине с театром марионеток

    Захарова назвала слова Зеленского о выборах на Украине политическим цинизмом

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для выборов на Украине с театром марионеток.

    Захарова сравнила идею проведения выборов на Украине при поддержке США и Европы с театром марионеток, передает радио Sputnik.

    В эфире радиостанции Захарова прокомментировала обращение Владимира Зеленского к западным странам с просьбой предоставить гарантии безопасности для организации выборов.

    «Это, знаете, как в театре у Карабаса-Барабаса [есть] марионетки, одна из них сказала бы:«Слушайте, а когда у нас будет спектакль под названием «Выборы»? Когда нами кто-то поруководит, чтобы мы пошли и сыграли эту мизансцену?», – с иронией отметила Захарова.

    По мнению Захаровой, такие требования украинских властей – новый уровень цинизма. Она добавила, что даже для Зеленского это «ход конем», и назвала ситуацию уникальной: дипломат не припомнила примеров, когда страна просила бы другие государства обеспечить проведение выборов, но при этом не признавалась бы в утрате независимости и суверенитета.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время проведения президентских выборов на Украине. Американский план урегулирования на Украине предусматривает организацию выборов через 100 дней после утверждения плана.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о своей готовности проводить президентские выборы при условии изменения законодательства и обеспечения безопасности для голосования военнослужащих.

    Зеленский попросил депутатов подготовить законы и обратился к США и Европе за помощью в обеспечении безопасности выборов.

    Эксперты заявили, что выборы могут стать ширмой для сохранения власти Зеленского.

    11 декабря 2025, 05:20 • Новости дня
    Guardian указала на неохотное признание Британией своих солдат на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Во вторник, 9 декабря, в британских СМИ сообщили о британском солдате, погибшем на Украине, его назвали рядовым Джорджем Хули из парашютно-десантного полка, а премьер-министр Кир Стармер сообщил Палате общин, что Хули погиб в результате «трагического несчастного случая» вдали от линии фронта.

    «Великобритания неохотно признает присутствие своих военнослужащих на Украине, число которых, как считается, ненамного превышает 100 человек, отчасти потому, что она не хочет, чтобы Россия использовала их присутствие в своих целях», пишет Guardian.

    В частности, Стармер в Палате общин заявил, что рядовой Хули погиб, наблюдая за испытаниями новой оборонительной системы» с участием украинских военных.

    «Его жизнь была полна мужества и решимости. Он с честью и отличием служил нашей стране по всему миру во имя свободы и демократии, в том числе в составе небольшого британского контингента на Украине», – заявил британский премьер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший офицер британской гвардии Эдвард Харрис, лишившийся ноги на Украине и участвовавший в боях под Артемовском, совершил самоубийство в Лондоне.

    Захваченный украинский разведчик Владимир Ли рассказал о подготовке нескольких сотен новобранцев и иностранных наемников к боевым действиям на Яворовском полигоне. Наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США пополнили ряды украинского подразделения беспилотных систем «Флэш».

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации