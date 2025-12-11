Кремль анонсировал встречу Путина с Эрдоганом в Туркмении

Песков: Путин планирует в пятницу встретиться с Эрдоганом в Туркмении

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Владимир Путин в пятницу в Ашхабаде примет участие в международном форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия, передает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь президента, в рамках визита у российского лидера запланировано несколько двусторонних встреч с иностранными коллегами.

На вопрос, намерен ли Путин встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, представитель Кремля отметил, что такая встреча действительно планируется.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.