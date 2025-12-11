Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Кремль анонсировал встречу Путина с Эрдоганом в Туркмении
Песков: Путин планирует в пятницу встретиться с Эрдоганом в Туркмении
Президент России Владимир Путин в пятницу в Ашхабаде проведет переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Владимир Путин в пятницу в Ашхабаде примет участие в международном форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия, передает ТАСС.
Как сообщил пресс-секретарь президента, в рамках визита у российского лидера запланировано несколько двусторонних встреч с иностранными коллегами.
На вопрос, намерен ли Путин встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, представитель Кремля отметил, что такая встреча действительно планируется.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.