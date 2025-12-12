Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

  • Новость часаКремль выразил сомнения относительно скорректированного Украиной плана США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных
    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear
    Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    Лукьянов напомнил биографию отца генсека НАТО Рютте
    Минобороны заявило о планах Украины взорвать «грязную бомбу» «под чужим флагом»
    Опубликовано видео сдачи в плен украинских военных в Димитрове
    Стало известно о согласии Киева создать буферную зону в Донбассе
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    В Госдуме предложили создать аналог комсомола для подростков
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    6 комментариев
    12 декабря 2025, 11:45 • Справки

    Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

    Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади
    @ Frank May/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    Приметы декабря: в какие дни елка привлекает удачу

    Народные наблюдения и эзотерические традиции выделяют несколько общих правил. Считается, что устанавливать символ Нового года лучше в период растущей Луны, которая способствует росту и реализации планов. Важное значение имеет и время суток: утренние часы, наполненные солнечным светом, усиливают позитивные намерения.

    Ключевое правило – превратить украшение дома в завершающий, радостный аккорд после генеральной уборки, чтобы не «запутывать» старую энергетику с новой. А для активной Огненной Лошади особенно принципиально делать все заранее, спокойно и обдуманно, избегая аврала 30–31 декабря.

    Лунный календарь: благоприятные дни

    Рассмотрим наиболее удачные даты из ближайшего будущего.

    14 декабря 2025, воскресенье

    День проходит под влиянием растущей Луны, что в целом благоприятно для начинаний. Это спокойный выходной, идеально подходящий для неспешных семейных дел и украшения дома. Согласно приметам, установленная в этот день ель способствует гармонии в быту и притягивает удачу в домашние дела.

    15 декабря 2025, понедельник

    Энергетика дня способствует гармонии и сближению в семейном кругу. Это отличное время для того, чтобы собраться вместе и установить главный символ праздника, вовлекая в процесс детей. В народном календаре этот период традиционно связан с подготовкой к зимним торжествам, накоплением сил и созданием уюта.

    19 декабря 2025, пятница (Николин день)

    Сильная и уважаемая в народе дата – день памяти Николая Чудотворца. Считается, что начало праздничных приготовлений в этот день приносит в дом особую защиту, стабильность и благополучие. Это мощный символ, который может стать отличным стартом новогоднего настроения.

    21–23 декабря 2025 (воскресенье – вторник)

    Это энергетически насыщенный период накануне зимнего солнцестояния (22 декабря). Установка елки в эти дни символически помогает встретить новый солнечный цикл в обновленном, украшенном и готовом к чуду доме. Такие дни хороши для привлечения позитивных перемен и свежей энергии.

    24–26 декабря 2025 (среда – пятница)

    Время спокойной, размеренной подготовки, когда основные хлопоты позади. Установка елки в этот промежуток позволяет без суеты и спешки «войти» в новогоднюю атмосферу. Огненная Лошадь, ценящая порядок и предварительное планирование, особенно благосклонно относится к такому заблаговременному и комфортному обустройству дома.

    Даты, когда ставить елку нежелательно

    Некоторые дни декабря, согласно приметам и астрологическим наблюдениям, считаются менее подходящими для этого важного занятия.

    • 17 декабря 2025, среда – Полнолуние. Это эмоционально нестабильный период, когда мысли могут быть хаотичными. Народная мудрость советует в такие дни избегать важных начинаний, чтобы не заложить в основу праздника ненужное напряжение.

    • 27 декабря 2025, суббота – часто рассматривается как день с напряженной энергетикой, когда накапливается усталость и суета. Начинать украшение дома в такой атмосфере – риск привнести в него элементы хаоса и раздражения.

    • После 28 декабря 2025 – особенно с точки зрения символики года Лошади. Считается, что удача просто не успеет «укорениться» в вашем пространстве. Спешка же, неизбежная в эти часы, прямо противоречит природе Лошади, которая ценит силу, уверенность и заблаговременную подготовку.

    Как выбрать удачный день под личные цели

    Ориентируйтесь на свои ключевые пожелания к наступающему году:

    • Для привлечения финансовой стабильности: 19, 23 или 24 декабря.

    • Для укрепления семейного тепла и гармонии: 14, 15 или 21 декабря.

    • Для ощущения обновления и свежего старта: любой день с 22 по 26 декабря.

    • Для семей с детьми: наиболее спокойными и радостными для совместного творчества будут 14, 15 или 21 декабря.

    Приметы года Огненной Лошади: как усилить эффект «правильного дня»

    Чтобы ваши действия полностью соответствовали духу покровителя года, следуйте нескольким простым советам:

    • Соблюдайте дедлайн. Главный символ праздника должен появиться в доме до 28 декабря. Лошадь не терпит суеты и ценит своевременность.

    • Выбирайте правильные цвета. В украшениях сделайте акцент на теплые, огненные оттенки – золото, красный, медный, янтарный. Это усилит связь с энергией года.

    • Проведите ревизию игрушек. Без сожаления избавьтесь от старых, сломанных или нелюбимых украшений. Лошадь символизирует движение вперед и не любит «груз прошлого».

    • Озарите дом светом. Используйте больше гирлянд, свечей (электрических для безопасности). Обилие огоньков – прямой привет стихии огня и символ привлечения яркой энергии.

    Частые вопросы об украшении елки в год Лошади

    Можно ли ставить елку вечером 14–15 декабря?

    Да, можно, особенно если днем не удалось. Однако старайтесь сделать это в спокойной обстановке, при включенном основном свете, чтобы действие не ассоциировалось с темнотой и спешкой.

    Что делать, если успеваю только в будний день?

    Выберите наиболее спокойный из рекомендуемых будних дней, например, 19, 23 или 24 декабря. Важно выделить на процесс хотя бы час-два, чтобы сделать это с душой, а не на бегу.

    Как выбрать дату для установки живой елки, чтобы она не осыпалась к празднику?

    Для живой ели лучше всего подходят даты ближе к 20-м числам (22-26 декабря). Доставьте ее домой заранее, дайте отстояться в прохладе, а перед установкой обновите срез и поставьте в ведро с водой. Так она сохранит свежесть до старого Нового года.

    Когда лучше ставить маленькую настольную елку?

    Для мини-елочки действуют те же самые благоприятные дни. Ее можно установить чуть позже, например, 24-26 декабря, создавая личный праздничный уголок на рабочем столе.

    Почему не рекомендуют тянуть с установкой до конца месяца?

    Потому что в последние дни года энергетически доминирует спешка, суета и подведение итогов. Чтобы елка стала магнитом для удачи будущего года, она должна «прожить» в вашем доме несколько дней в атмосфере радостного ожидания, а не предпраздничного аврала. Огненная Лошадь приходит к тем, кто готов ее встретить заранее.

    Главное
    Минобороны заявило о причастности USAID к тестированию фармпрепаратов на украинцах
    Пашинян проехал на велосипеде по центру Москвы
    Ким Чен Ын отметил рост престижа КНДР после освобождения Курской области
    Financial Times назвала Дженсена Хуанга человеком года
    Стало известно о намерении Трампа пересмотреть отношение к марихуане в США
    Украинских блогеров депортировали из США
    В русском языке появились 90 новых слов и выражений

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Как написать письмо Деду Морозу в 2025 году: адреса, образцы, сроки отправки

      Традиция писать письма Деду Морозу остается одной из главных новогодних традиций для детей и взрослых. В 2025 году отправить послание зимнему волшебнику можно несколькими способами: через Почту России, специальные ящики в городских парках или онлайн.

    • Как подключить «Алису» в 2025 году: инструкции для телефона, компьютера и телевизора

      Голосовой помощник «Алиса» является одним из самых популярных устройств данного класса на российском рынке. Как установить и подключить данную систему искусственного интеллекта на разных устройствах, с какими проблемами можно столкнуться во время ее использования и что нужно сделать для их разрешения?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации