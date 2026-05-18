Роскосмос показал цифровые модели трех модулей новой РОС
Макеты трех модулей Российской орбитальной станции (РОС), перенесенных в российское ПО для моделирования T-Flex, показали на выставке в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
«Первые три модуля – универсальный узловой, научно-экспериментальный, где будут все научные исследования, и шлюзовой – движутся по срокам, указанным в национальном проекте «Космос» : 2028 г. – универсальный, 2029 г. – научно-экспериментальный, 2030 г. – шлюзовой», – заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Специалисты перенесли проекты узлового, научно-энергетического и шлюзового отсеков из иностранной программы CAD Creo в российскую систему T-Flex. Некоторые элементы разрабатываются исключительно в отечественной среде. Для масштабирования опыта запущен проект внедрения технологий на 15 производственных площадках.
Месяцем ранее главный конструктор станции Владимир Кожевников сообщил, что строительство начнется с замены модуля «Причал» на Международной космической станции. К 2030 году новые сегменты вместе с лабораторией «Наука» отправятся в самостоятельный полет, а полностью формирование комплекса завершится к 2034 году.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал запуск первого модуля Российской орбитальной станции в 2028 году.