Газпром сообщил о рекордно низких запасах газа в Европе
Запасы газа в подземных хранилищах Германии, Франции и Нидерландов опустились до уровня менее 40%, а общий объем достиг 48,3 млрд куб. м, сообщил Газпром.
Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии опустился ниже 40%, а в Нидерландах – меньше трети, сообщает Telegram-канал Газпрома со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
По состоянию на 21 января в немецких ПХГ оставалось 39,7% запасов газа, во французских – 39%, в нидерландских – 33,1%. Крупнейшие экономики Европы продолжают активно тратить запасы газа из хранилищ.
В целом запасы газа во всех европейских ПХГ снизились до 47,6%, что составляет 48,3 млрд куб. м. Это один из самых низких показателей на эту дату за всю историю наблюдений.
