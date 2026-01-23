Газпром сообщил о рекордно низких запасах газа в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии опустился ниже 40%, а в Нидерландах – меньше трети, сообщает Telegram-канал Газпрома со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

По состоянию на 21 января в немецких ПХГ оставалось 39,7% запасов газа, во французских – 39%, в нидерландских – 33,1%. Крупнейшие экономики Европы продолжают активно тратить запасы газа из хранилищ.

В целом запасы газа во всех европейских ПХГ снизились до 47,6%, что составляет 48,3 млрд куб. м. Это один из самых низких показателей на эту дату за всю историю наблюдений.

