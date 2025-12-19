  • Новость часаПровал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен
    Страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств
    Фон дер Ляйен заявила о праве ЕС использовать активы России
    Глава Пентагона назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    ЕС не упомянул российские активы в заявлении о кредите Украине
    Welt: Политиков в Европе напугали слова Путина о «подсвинках»
    Трамп утвердил оборонный бюджет США с военной помощью Украине
    Мирошник назвал погибшую в Севастополе девочку 238-м убитым ВСУ ребенком
    На прямую линию с Путиным поступило 2,5 млн обращений
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    17 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    92 комментария
    19 декабря 2025, 09:10 • Политика

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать.

    «Человек с характером алкоголика». Президента США Дональда Трампа обзывали и похлеще, но у этой характеристики есть шансы войти в историю. Она уже сыграла роль информационной бомбы, которую обсуждают все. И не так важно, что сказано. Важнее, кем: так описала начальство глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс по прозвищу Ледяная дева. Самая влиятельная женщина Америки, без которой президента Трампа могло и не быть.

    Теперь она как будто извиняется за нынешнюю власть. Вице-президент Джей Ди Вэнс, по ее же характеристике, «упертый сторонник теорий заговора». «Серый кардинал» Белого дома Рассел Воут, занятый осушением вашингтонского болота, – «абсолютный правый фанатик». А Илон Маск «явный кетаминщик», похожий на «обдолбанного Носферату».

    Уайлс признает, что многие действия администрации были плохо продуманы и ошибочны, будь то «тарифная война» или массовое сокращение госаппарата. Она констатирует полный провал генеральной прокуратуры в том, что касается «дела Эпштейна». Она рвет и мечет.

    Такова суть сенсации. А появилась она, откуда не ждали – в журнале Vanity Fair, где моды больше, чем политики, а власть обсыпана гламуром. Журналистка Крис Уиппл сделала о Уайлс материал, основанный на десятке с лишним личных встреч и задушевных разговоров. Это рассказ о женщине, допущенной до главных государственных тайн, чей образ таинственен и даже жутковат, так как она редко дает интервью и привыкла работать в тени.

    Теперь героиня материала называет его «лживой заказухой», направленной на «лучшего президента, лучших сотрудников Белого дома и лучший кабинет министров всех времен». Скандальные цитаты, по утверждению Ледяной девы, вырваны из контекста.

    Может показаться, будто Уайлс испугалась увольнения. Но она скорее отрабатывает стандартную программу покаяния за неосторожность при общении с прессой, чего наверняка требует от остальных сотрудников Белого дома. Не она боится. Ее боятся. И лучше всего это видно по президенту США.

    Обидчивый, эгоцентричный, мстительный (а Уайлс в интервью, помимо прочего, подтвердила мстительность шефа) и эмоционально нестабильный Трамп в теории должен был от поступка Уайлс разъяриться. Но его реакция была одновременно похожа на желание прикрыть близкого человека и на исповедь с элементами самобичевания.

    «Она права… Я не пью алкоголь… но я часто говорил, что если бы пил, то с большой вероятностью стал бы алкоголиком. Я много раз говорил это о себе… У меня склонный к зависимостям тип личности»,

    – заявил президент США.

    От него злодейств ждали, увольнений, уязвленного живого. Хозяин Белого дома утверждает, что никогда даже не пробовал алкоголь, а причина – смерть любимого брата. Для него эта тема – триггер. Но под ударом Уайлс неистовый Трамп выходит вперед и покорно говорит: «Да, я стал бы алкоголиком».

    Причем это самоуничижение было как будто лишним. Броская характеристика тоже вырвана из контекста – она, по сути, комплимент. «Трамп действует с ощущением, что нет ничего, чего он не мог бы сделать. Ничего. Ноль. Совсем ничего», – объясняла Уайлс гламурному журналу.

    В том же духе выступили и остальные, чьи кости перемыты. Вэнс признал, что сторонник теорий заговора, но только «тех, которые соответствуют действительности». И он часто обсуждает эти теории со Сьюзан. Той самой Сьюзан, которая в интервью объяснила его переход в команду Трампа конъюнктурой. А Вэнс на нее ничуть не в обиде.

    А генпрокурор Пэм Бонди, обвиненная Ледяной девой в том, что превратила «дело Эпштейна» в катастрофу для рейтинга Трампа, в ответном слове назвала ее «дорогой подругой» и устроила что-то вроде скандирования – «мы семья, мы едины».

    Осталось, чтобы Рассел Воут, за доброжелательность прозванный Дартом Вейдером, сказал что-то вроде «да, я ультраправый фанатик, и горжусь этим». А Илон Маск покаялся и отъехал в рехаб.

    Администрация Белого дома, откуда любят увольнять за пять минут, толпой ринулась на помощь Ледяной деве и выручает в скандале, который разгорелся из-за того, что она про всех про них за спиной говорила гадости. Даже первое лицо вмешалось лично. А пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт на брифинге для СМИ особо поблагодарила Уайлс за «благоразумное руководство». Приворожила она их всех, что ли?

    Предположим, Уайлс не столько ведьма, сколько жертва провокации. А провокацию против нее готовили долго и талантливо, месяцами втираясь в доверие в ожидании неаккуратных фраз.

    Почти все из более чем десятка бесед Ледяной девы с журналисткой были записаны после воскресной службы в церкви.

    Очевидной целью этой операции был не президент, не Вэнс и не Маск, а сама Уайлс. Ожидаемой реакцией было ее увольнение, благо Трамп в подобных случаях именно так и поступает. Ведь дело не только в том, что сказала Уайлс, но и в том, кому она это сказала: хозяин Белого дома выходит из себя, когда члены его ближнего круга (а Уайлс и в этом кругу ближе многих других) общаются с либеральной прессой. Например, бывший советник по нацбезопасности Майк Уолтц был за это переведен в ООН, которую Трамп ни в грош не ставит.

    Солидарная реакция администрации президента говорит о том, что замысел провокаторов распознан. Желание убрать Уайлс из Белого дома теми, кто и Трампа мечтает оттуда убрать, вероятно, базируется не на том, кто она есть, а на том, какую роль ей приписывают. А приписывают ей такое, будто без Уайлс (а также без Воута) все посыплется. Так как именно она как ведущий политтехнолог с богатым опытом и уникальным чутьем предает хаотичному властвованию Трампа основательность и осознанность, хотя и не всегда преуспевает (как было, например, с «тарифной войной», которую Ледяная дева хотела, но не смогла предотвратить).

    Для президента она не только глава аппарата, ведущий стратег и особо доверенное лицо, но и кто-то вроде живого талисмана. Все избирательные кампании Трампа, которыми руководила Уайлс, он выиграл. Ту единственную, когда ее выжили из команды на полпути, проиграл.

    С Уайлс Трамп значительно сильнее, чем без нее. По крайней мере, таково мнение его биографов. И он сам в это верит. Если этот эффект сам по себе тоже плод трудов Уайлс, включая правильные акценты в биографиях, он тоже доказывает, что она может многое.    

    Тем удивительнее то, что такая акула вашингтонского закулисья попалась на приманку гламурного журнала, но при ближайшем рассмотрении ничего удивительного в этом нет.

    Прежде всего ничего на самом деле значимого Уайлс не рассказала. Ничего из того, о чем не знали, либо же не догадывались. Разве что теперь с чуть большей определенностью можно утверждать: именно Ледяная дева выжила Илона Маска из Белого дома. Для нее, аппаратчика старой школы, он был весь из себя «ту мач» (чересчур).

    А рассмотреть попристальнее нужно прежде всего Трампа. И Маска. И Пэм Бонди. Представить, что нужно сутками напролет слушать, что они говорят, и пытаться направить их действия в конструктивное русло.

    Громкие слова Уайлс сродни жалобам многодетной матери на любимых, но совершенно несносных детей. С такими неизбежно захочется излить душу, особенно после церкви.

    Не такая уж она, видать, ледяная, какой хотела казаться.

    Фон дер Ляйен назвала условие разблокировки российских активов
    Орбан назвал решение ЕС о кредите Украине шагом к войне в Европе
    Канцлер Австрии: ЕС осознал «множество рисков» с активами России
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа в международных вопросах
    Экс-депутат Рады: Зеленский ждет смерти Трампа, чтобы вступить в НАТО
    В Гуляйполе за 24 часа уничтожили около роты ВСУ

