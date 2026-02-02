Турция выразила готовность заняться безопасностью в Черном море

Глава Минобороны Гюлер: Турция готова возглавить обеспечение безопасности в Черном море

Tекст: Валерия Городецкая

В беседе с еженедельником Oksijen он подчеркнул, что Турция уже активно участвует в деятельности «коалиции желающих» по обеспечению безопасности в регионе и занимает ключевые позиции в планировании и реализации соответствующих мер, передает ТАСС.

По словам Гюлера, Турция завершила подготовку к тому, чтобы возглавить морскую оперативную зону в Черном море. «Наша основная цель – обеспечить безопасность в Черном море в период перемирия или мирного процесса», – отметил министр.

Гюлер также подтвердил неизменную приверженность Турции условиям Конвенции Монтре, касающейся судоходства в черноморских проливах. Он добавил, что для Анкары «строгое соблюдение Конвенции Монтре является непреложным принципом».

В декабре турецкие военные усилили контроль в Черном море для защиты инфраструктуры на фоне спецоперации на Украине.

В том же месяце военные Румынии уничтожили украинский дрон Sea Baby, который находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов в Черном море.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан предупредил, что нападения на суда у турецких берегов в Черном море могут сделать этот регион недоступным для торговли и перемещения людей.