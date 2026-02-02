  • Новость часаФСБ предотвратила серию диверсий украинских спецслужб под Астраханью
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем США пытаются создать альтернативу БРИКС

    Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    17 комментариев
    2 февраля 2026, 14:02 • Новости дня

    Мишустин анонсировал заседание Высшего госсовета СГ с участием Путина и Лукашенко

    Мишустин: Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в конце февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко намечено на конец февраля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета министров Союзного государства.

    По словам Мишустина, в преддверии этого мероприятия главной задачей станет обеспечение тщательной подготовки к встрече лидеров двух стран, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что правительства России и Белоруссии тесно взаимодействуют для реализации всех положений Союзного договора.

    Премьер-министр также процитировал президента Владимира Путина, подчеркнув, что «в рамках союзного государства активно развиваются торговля и инвестиционные обмены, расширяются многоплановые деловые контакты и кооперационные связи, создаются условия для стабильного устойчивого роста экономик наших стран».

    В 2024 году Путин и Лукашенко утвердили документы о развитии Союзного государства.

    2 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Финляндия встревожилась из-за восстановления военной базы в Петрозаводске
    Финляндия встревожилась из-за восстановления военной базы в Петрозаводске
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Финляндия обеспокоилась тем, что Россия якобы восстанавливает советский гарнизон в Петрозаводске, что доказывают спутниковые снимки портала Yle.

    «Поросшая травой территория расчищена, туда приехала техника. Теперь там планируется строительство новых казарм, что позволит значительно увеличить численность войск», – пишет Yle.

    В статье говорится, что Россия в 2025 году начала модернизацию петрозаводского гарнизона советских времён, который на протяжении 2000-х пустовал. Это видно на спутниковых снимках.

    Полученные Yle спутниковые снимки показывают, как продвигаются работы и в Кандалакше. Летом прошлого года Yle сообщал о старте возведения военного городка в Кандалакше для новой артиллерийской и инженерной бригады.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финны пожаловались на посторонние голоса во время звонков в Россию. У заграждения на восточной границе Финляндии  отмечен поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи. Финны рассказали, как живут у закрытой третий год границы с Россией.

    Финляндия занимает шестое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (14)
    2 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Виталий Ким, которого глава киевского режима Владимир Зеленский лично назначил губернатором Николаевской области Украины, в интервью Independent заявил, что мирное соглашение должно ставить людей выше земли.

    Ким возглавлял Николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа» во время выборов 2019 года и был назначен губернатором области в ноябре 2020 года.

    «Земля важна, но люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы 1991 года, где люди счастливы и их не убивают, но все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа – это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее, чтобы у наших детей была та жизнь, которая была у нас», – сказал он британской Independent.

    Ким считает, что российская экономика тоже несёт убытки, но «у них есть пара лет, чтобы начать заметное падение», а у Украины его нет.

    «Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все истощены. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. Опрос в Киеве показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года. Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине.

    Комментарии (17)
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Комментарии (3)
    2 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Краснодарская модель рассказала, как едва не попала в аферу Эпштейна

    Tекст: Катерина Туманова

    Модель Рая из краснодарского агентства, чьё имя упоминается в рассекреченных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала о своём решении отказаться от зарубежной поездки и тем спасти себе репутацию и жизнь.

    В письме, адресованном Эпштейну в феврале 2018 года, упоминается модель Рая, хорошо владеющая английским языком. В марте того же года девушка получила предложение о работе в Индонезии, но отказалась.

    «Я отказалась, так как для меня было небезопасно ехать в страну, где я никого не знаю. Если бы согласилась, я бы явно уже была мертва», – заявила она RT.

    По словам модели, руководство агентства не знало о возможных преступных намерениях заказчиков. Девушка считает, что люди, связанные с Эпштейном, могли действовать под прикрытием, выдавая себя за обычных клиентов.

    «Они могли смотреть девушек из разных агентств. Звонить в агентство, кем-то представляться. Никто же не знает этой схемы. Просто завуалировали под что-то другое», – считает девушка.

    Директор агентства, уверяет модель, «точно не поставщик», да и узнать правду о том, что было и почему её упомянули, уже наверняка невозможно.

    Напомним, Министерство юстиции США опубликовало полное досье Эпштейна, который был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, а прокуратура сообщила о наличии многочисленных свидетельств, что в начале двухтысячных он организовывал визиты несовершеннолетних девушек в свой дом. В окружении Эпштейна были известные политики, предприниматели и звезды, включая Билла Клинтона и Дональда Трампа.

    Дело против Эпштейна было закрыто после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. Скандал вокруг фигуры финансиста до сих пор вызывает широкий общественный резонанс в США и за их пределами.

    Минюста в январе опубликовал новые документы по делу Джеффри Эпштейна с ограничением 18+. В обнародованных материалах появилась переписка Илона Маска с Эпштейном о «самой безумной вечеринке».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор модельного агентства в Краснодаре опровергла связь с Эпштейном. Предприниматель Маск признался, что не раз отказывался от приглашений Эпштейна посетить остров.

    Комментарии (5)
    2 февраля 2026, 13:09 • Новости дня
    Нацбанк Белоруссии утвердил новый знак белорусского рубля
    Нацбанк Белоруссии утвердил новый знак белорусского рубля
    @ Национальный банк Республики Беларусь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Национальный банк Белоруссии утвердил новый графический знак белорусского рубля в виде кириллической заглавной буквы «Б» и чертой, сообщила пресс-служба регулятора.

    Национальный банк Белоруссии утвердил новый графический знак для белорусского рубля, сообщает РИА «Новости».

    Как указано в пресс-релизе регулятора, символ выполнен в виде кириллической заглавной буквы «Б» с параллельной чертой по центру, что подчеркивает стабильность и устойчивость валюты.

    По словам представителей Нацбанка, буква «Б» выбрана неслучайно: она ассоциируется как с названием страны, так и с национальной денежной единицей. Центральная черта символизирует равновесие и стабильность, а сам графический знак признан узнаваемым, лаконичным и удобным для написания.

    В пресс-службе Нацбанка отметили, что новый символ хорошо вписывается в международную систему валютных знаков и должен способствовать укреплению доверия к белорусскому рублю и позитивному имиджу страны.

    Конкурс на разработку знака стартовал 24 сентября, принять участие могли как граждане республики, так и иностранцы или лица без гражданства, проживающие в Белоруссии. Всего поступило почти 2,7 тыс. заявок, из которых жюри выбрало пять финалистов, а победитель определялся онлайн-голосованием.

    Приз победителю вручил глава Нацбанка Роман Головченко. Победитель получил сертификат на 3 тыс. белорусских рублей (примерно 1,06 тыс. долларов или 79,9 тыс. рублей).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный банк Белоруссии завершил конкурс по выбору нового графического знака рубля.

    Комментарии (4)
    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 22:55 • Новости дня
    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Владимира Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам Зеленского, после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым, он назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

    «Был доклад нашей переговорной команды, есть договорённости о трёхсторонней встрече, она будет в среду или в четверг, как в прошлый раз. <...> В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

    Напомним, 1 февраля New York Times писала, что второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта перенесен на несколько дней. Причиной указывала недавняя встреча российской и американской сторон в США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский перед встречей в Абу-Даби отказался от компромиссов по Донбассу и ЗАЭС. Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно. Власти США заявили, что воодушевлены усилиями России по достижению мира на Украине.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:10 • Новости дня
    Следователи выявили дрон НАТО при атаке ВСУ на Сартану в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный БПЛА производства стран НАТО мог использоваться боевиками ВСУ при атаке на посёлок городского типа Сартана в ДНР 1 февраля, рассказал сотрудник Следственного комитета России.

    «Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий вооруженной атаки на населённый пункт Сартана городского округа Мариуполь со стороны ВФУ <...> на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО», – сообщила РИА «Новости» представитель СК России.

    Удар дронов ВСУ произошёл 1 февраля и пришёлся на частный сектор. Несколько домов получили сильные повреждения, погибли взрослые и дети.

    «В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ, погибла женщина 1991 г.р. и мальчик 2020 г.р. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, пострадал мальчик 2018 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ДНР боевику ВСУ дали 23 года за убийство мирных жителей. водитель получил ранения при атаке дрона ВСУ в Макеевке ДНР.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 22:10 • Новости дня
    В Петербурге пропал девятилетний мальчик

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи следственного отдела по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ищут девятилетнего мальчика, который ушёл из дома днём 30 января и не вернулся, на связь не выходил, заявили в ведомстве.

    «Предварительно установлено, что 30.01.2026 около 14 часов 00 минут малолетний покинул своё место жительства на Красносельском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся, на связь с родственниками не выходит», – сообщили следователи.

    Они добавили, что мальчик был одет в чёрную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги и черную шапку, на нём был бежевый шарф. Также у него был чёрный рюкзак.

    Отряд «Лиза Алерт», волонтёры и родители – порядка 200 человек – подключились к поискам, обыскали за двое суток обширную территорию Петербурга и Ленобласти, сообщила координатор поисков Кристина Ливенцова телеканалу «Санкт-Петербург».

    «На данный момент штаб свернут и принято решение координатором и органами о том, что работа будет вестись в информационном формате. Информационные координаторы отрабатывают свидетельства на достоверность», – сказала она.

    По одной из версий, ребёнок собирался покататься на горке у железнодорожной насыпи и Таллинского шоссе.

    Следственный отдел по Красносельскому району Санкт-Петербурга ГСУ СК России  возбудил уголовное дело об убийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Москве полицейские нашли двоих пропавших детей 8 и 13 лет. В январе в Красноярске пропали несколько детей  за сутки.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:57 • Новости дня
    Оперная певица Анна Нетребко начала ликвидацию бизнеса в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно юридическим документам, Нетребко в 2021 году зарегистрировала ИП, теперь налоговая служба получила от певицы заявление об окончании действия этого статуса.

    Оперная певица Анна Нетребко ликвидирует бизнес в России, согласно юридическим документам.

    В конце января она представила налоговой службу Санкт-Петербурга заявление о прекращении деятельности ИП, основным видом деятельности которого была заявлены активность в области исполнительских искусств, передаёт РИА «Новости». 

    Напомним, весной 2025 года Нетребко объявляли в розыск из-за квартиры в Петербурге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начале мая 2025 года активисты устроили акцию против концерта Нетребко в Братиславе. Летом суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против «Метрополитен-опера».


    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:35 • Новости дня
    Средства ПВО за пять часов уничтожили над регионами России более 20 дронов ВСУ

    Средства ПВО за пять часов сбили над регионами России более 20 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в сводке доложило об уничтожении 23 дронов ВСУ за пять вечерних часов в воскресенье над четырьмя регионами и акваториями Чёрного и Азовского морей.

    «С18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 12 БПЛА ликвидированы над территорией Краснодарского края, пять дронов сбиты над акваторией Азовского моря, три беспилотника – над Белгородской областью и по одному – над Ставропольским краем, Чеченской Республикой и акваторией Чёрного моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за 10 часов воскресенья в регионах России были сбиты 38 дронов ВСУ, из которых большинство уничтожено над Белгородской областью.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    День воинской славы России и День буквы «Ы» отмечается 2 февраля
    День воинской славы России и День буквы «Ы» отмечается 2 февраля
    @ Петров Сергей/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Понедельник, 2 февраля, важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, экологических, гастрономических, шутливых и фантазийных праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.

    День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля 1943 год вспоминается в этот понедельник. День воинской славы России установлен в честь победоносного окончания одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и стала переломным моментом Великой Отечественной и Второй мировой войны. В этот день 1943 года Советская армия ликвидировала окруженную группировку противника под командованием фельдмаршала Ф. Паулюса, сдавшегося в плен 31 января.

    Неофициальный праздник День буквы «Ы» отмечается ежегодно 2 февраля в честь 29-й буквы русского алфавита. Обозначая уникальный звук, который не имеет аналогов во многих языках. При этом «Ы» не была и исконно русской буквой, так как появилась при сочетании «Ь» (ерь) и «I» (и восьмеричное) в церковнославянском языке.

    День ежа или День сурка – оба праздника 2 февраля призваны подсказать людям погоду и скорость смены сезонов по поведению животного. И если в США и Канаде с 1886 года с этой работой должен справляться сурок, то со времён древнего Рима её выполнял ёж.

    В древности 2 февраля будили ежей и смотрели на их поведение при выходе из норы: если он замечал свою тень, значит, весна ещё далеко. Об этом же свидетельствовал сурок: если 2 февраля солнечно, а животное видит свою тень, пугается её и прячется в нору, шесть недель зима будет царствовать в регионе. Если день пасмурный и тень сурка не пугает, он легко выходит из норы, можно надеяться на раннюю весну.

    Всемирный день гавайской гитары укулеле так же отмечается 2 февраля. Небольшой четырёхструнный музинструмент сделали популярным во всём мире гавайские музыканты, при том, что происхождение укулеле связано с португальскими инструментами. Эта небольшая альтернатива гитаре стала желанным гостем на семейных и корпоративных праздниках, а сегодня, в первый понедельник февраля, укулеле поможет создать рабочее и при этом расслабленное настроение.

    День самообновления хоть и не официальный, но международный праздник личностного роста и совершенствования. Он напоминает о важности переоценки  собственных ценностей, развитию новых привычек, приобретения знаний.

    При этом во Франции 2 февраля празднуют Блинный день, в Азербайджане День молодёжи, в Таиланде День изобретателя, в Британии – День свечей в Уэльсе.

    А именинники сегодня Инна, Римма, Лаврентий, Ефим, Артём, Павел, Захар и Семён.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 02:54 • Новости дня
    Зарплаты работникам в сфере образования предложили начислять иначе

    Зарплаты в сфере образования предложили начислять иначе

    Зарплаты работникам в сфере образования предложили начислять иначе
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти рекомендовали сделать окладную часть зарплаты работников образования основной составляющей, чтобы повысить престиж профессии и уменьшить разницу в доходах, следует из документа, разработанного правительством России с работодателями и профсоюзами.

    Согласно рекомендации, устанавливать размер оклада работников сферы образования следует на уровне 70% от общей суммы зарплаты, передает РИА «Новости».

    Для уже работающих педагогов предлагается пересмотреть структуру доходов по новым правилам.

    В пояснении к документу отмечено, что подобное изменение направлено на повышение престижа и привлекательности педагогической профессии, сокращение разрыва в оплате труда и развитие кадрового потенциала отрасли.

    При индексации зарплат рекомендуется направлять дополнительные средства на увеличение именно окладной части.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов в сентябре заявлял, что заработную плату преподавателям в школах могут увеличить. Он также сообщал, что ведётся апробация новых правил расчета зарплат учителей.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 02:11 • Новости дня
    Возивший гумпомощь в Крым и Донбасс политик из Франции уличил Гутерреша в лицемерии

    Политик из Франции Сорлин уличил Гутерреша в лицемерии

    Tекст: Катерина Туманова

    ООН продемонстрировало двойные стандарты, не признавая права народов Крыма и Донбасса на самоопределение, заявил французский политик Фабрис Сорлин, комментируя соответствующую реплику генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.

    «Недавнее заявление генерального секретаря ООН совершенно лицемерно. Оно показывает, что внутри этой организации существуют двойные стандарты. Нет абсолютно никаких причин, по которым одни народы, как, например, народ Гренландии, имеют право на самоопределение, а другие, как народ Донбасса или Крыма, – нет», – сказал он ТАСС.

    Сорлин отметил, что лично посещал Крым и Донбасс с гуманитарной помощью и видел стремление местных жителей присоединиться к России. Он подчеркнул, что с точки зрения международного права не существует оснований не признавать результаты референдумов, прошедших в Крыму, Донбассе и Новороссии, юридически значимыми.

    Французский политик выразил обеспокоенность тем, что ООН, несмотря на свою миссию по поддержанию мира, безопасности и соблюдения прав человека, демонстрирует избирательный подход к этим вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерреш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения якобы неприменим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 00:10 • Новости дня
    Посол Афганистана заявил о скором увеличении прямых авиарейсов с Москвой

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия и Афганистан увеличат число прямых авиарейсов между странами, сообщил посол Афганистана в Москве Гуль Хасан.

    «Авиакомпания Ariana Afghan Airlines на протяжении последних четырёх лет выполняет один прямой рейс в неделю между Афганистаном и Россией. Также ведётся работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой»,  – заявил посол ТАСС.

    По словам Гуль Хасана, «предпринимаются усилия» для увеличения взаимных поездок граждан двух стран, что в дальнейшем увеличит число авиарейсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Афганистан в ноябре поставил в Россию первую партию фруктов. Посол Афганистана обсудил с Россией наем афганских работников на сельхозработы. Афганистан увеличил поставки гранатов, бахчевых и винограда в Россию.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Глава МИД Франции Барро заявил о важности прямого канала связи с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости иметь прямой канал связи с Россией для европейцев, который бы не зависел от посредников.

    «Европейцы, которые на данный момент являются основными сторонниками Украины в финансовом и военном вопросах, должны иметь каналом (связи с Россией – прим. ВЗГЛЯД) для отстаивания своих интересов без перекладывания ответственности на посредников», – приводит РИА «Новости» слова Барро в интервью газете Liberation.

    Глава французского МИД заметил, что Париж в целом не отказывался от диалога с Россией, уточнив, что он возможен, но при условии прозрачности по отношению к Украине и её евроспонсорам.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон призвал  европейские страны возобновить контакты с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую. Евродепутат Мариани заявил о падении доверия к Франции у России.

    Комментарии (0)
    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска

    Компания SpaceX предприняла меры против использования Россией Starlink в зоне СВО. Беспилотникам с терминалами спутниковой связи ограничили скорость до 90 км/ч. Также планируется ввести «белые списки» для блокировки отдельных дронов. При этом в Киеве сообщили, что эти меры создали проблемы для ВСУ и гражданского населения. Насколько происходящее осложнит задачи российским военным и есть ли варианты для обхода создаваемых блокировок? Подробности

    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования

    Массовые увольнения русских врачей происходят в Латвии. До этого страна уже сталкивалась с аналогичными мерами против русских учителей и работников железной дороги. Эксперты видят в происходящем прямые параллели с политикой нацистской Германии по отношению к евреям. Но в итоге дискриминация русских выходит боком для самого латвийского государства. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации