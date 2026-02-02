Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
Мишустин анонсировал заседание Высшего госсовета СГ с участием Путина и Лукашенко
Мишустин: Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в конце февраля
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко намечено на конец февраля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета министров Союзного государства.
По словам Мишустина, в преддверии этого мероприятия главной задачей станет обеспечение тщательной подготовки к встрече лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Он отметил, что правительства России и Белоруссии тесно взаимодействуют для реализации всех положений Союзного договора.
Премьер-министр также процитировал президента Владимира Путина, подчеркнув, что «в рамках союзного государства активно развиваются торговля и инвестиционные обмены, расширяются многоплановые деловые контакты и кооперационные связи, создаются условия для стабильного устойчивого роста экономик наших стран».
В 2024 году Путин и Лукашенко утвердили документы о развитии Союзного государства.