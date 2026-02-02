Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
Аксаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 пункта
Ключевая ставка может быть понижена до 15,5% уже в феврале, а к концу года она вероятно достигнет 10% на фоне ожидаемого снижения инфляции, допустил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что на первом в этом году заседании Банк России может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 15,5%, передает ТАСС.
«Я рассчитываю, что [снизится] на полпроцента», – заявил Аксаков журналистам.
Он также выразил уверенность в том, что рыночные механизмы будут сдерживать инфляцию, а к концу года ключевая ставка может снизиться до 10%. По мнению Аксакова, тенденция на снижение будет постепенной, так как регулятор будет действовать осторожно.
Предыдущее снижение ключевой ставки произошло 19 декабря 2025 года – тогда она уменьшилась на 0,5 процентного пункта, до 16%. Следующее заседание совета директоров Банка России назначено на 13 февраля 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что осторожность при снижении ключевой ставки необходима для опережения производственных возможностей над уровнем спроса.
Министр финансов Антон Силуанов назвал в декабре сочетание жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики с низкими ставками идеальной макроэкономической конструкцией. А глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%. При этом ЦБ заявил о преждевременности возврата к нейтральной ДКП.