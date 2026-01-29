Tекст: Катерина Туманова

«Граница между Финляндией и Россией закрыта третий год. На арендованном участке Саймаского канала всё ещё проводятся ремонтные работы. Там проверяют и обслуживают оборудование канала, регулируют расход и уровень воды», – пишет портал Yle.

За обслуживание арендованной зоны Сайменского канала отвечает Финляндия в соответствии с соглашением между двумя странами. Финны работают в России несколько дней в неделю. Большинство из них передвигаются парами. На арендуемую территорию распространяется российское законодательство.

Протяженность канала составляет 43 км, примерно половина из них находится в Финляндии, а половина – в России. К каналу применяется финское законодательство о водном транспорте. Финны ценят имущество своей страны, поэтому в любую погоду «заботятся о своей собственности».

Сейчас на арендованной территории очень тихо. Помимо финнов, там также присутствуют российские пограничники и таможенники.

«Россиянам необходимо разрешение от российского комиссара по проливу для въезда в этот район. Такие разрешения там уже давно не выдаются», – сказал местный работник.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям при строительстве заборов оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию», от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

Финляндия занимает шестое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.