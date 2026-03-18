«Другого варианта у Крыма быть не могло»

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук: Мечтали о воссоединении с Россией

Tекст: Андрей Резчиков

Крым и Севастополь снова стали частью России после референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года на фоне госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 96% избирателей в Крыму и Севастополе. Через два дня, 18 марта, был подписан договор о вхождении полуострова в состав РФ.

Эти события вошли в историю как Крымская весна. Как отмечали эксперты, она стала основой для роста патриотического сектора гражданского общества Крыма – в регионе сформировалась новая социокультурная реальность. 18 марта является выходным днем в Республике Крым и Севастополе, где в среду проходят праздничные мероприятия.

Благодаря федеральной поддержке в регион пошли инвестиции в строительство, энергетику, транспорт и туризм. За короткое время на полуострове появилась новая инфраструктура: трассы, Крымский мост, международный аэропорт имени Айвазовского. Восстановлен знаменитый «Артек», построены и модернизированы десятки школ и другие социальные объекты.

О том, как меняется полуостров, газете ВЗГЛЯД рассказал председатель Общественной палаты Республики Крым, историк Александр Форманчук.

ВЗГЛЯД: Александр Андреевич, до 2014 года Крым сильно зависел от украинской энергосистемы. Сегодня говорят о профиците мощности. Удалось ли полностью решить проблему энергобезопасности полуострова и какова сейчас роль собственной генерации?

Александр Форманчук: За эти годы Крыму удалось ликвидировать энергозависимость от Украины. Балаклавская ТЭС в Севастополе и Таврическая ТЭС в Симферополе полностью закрыли те проблемы, которые существовали в украинский период. Мы добились ощутимых результатов благодаря целевой поддержке федеральных властей и прежде всего вниманию со стороны президента Владимира Путина.

ВЗГЛЯД: Крымский мост стал главным символом стройки, но логистика им не ограничивается. Как развитие трассы «Таврида» и модернизация портовой инфраструктуры изменили транспортную доступность региона?

А. Ф.: После воссоединения с Россией транспортная инфраструктура изменилась кардинальным образом, в том числе благодаря федеральной трассе «Таврида». Этот магистральный проект обеспечил прорыв для Крыма. Это не просто удобство для жителей и гостей полуострова – он потянул за собой модернизацию всей придорожной и портовой инфраструктуры. Сегодня это символ самостоятельности Крыма, и транспортная инфраструктура продолжает давать свои результаты.

ВЗГЛЯД: Одной из самых острых проблем после 2014 года стала водная блокада. На каком этапе сейчас реализация проектов по водообеспечению и достаточно ли этих мер для развития сельского хозяйства?

А. Ф.: Пока рано говорить о том, что проблема решена полностью. Северо-Крымский канал, который работал раньше, давал большие преимущества для сельскохозяйственных проектов. После его подрыва возникла новая ситуация – стоит задача перейти на безопасное автономное водообеспечение. В этом направлении уже много сделано: пробурены скважины, реконструирована устаревшая система водоснабжения. В этом году благодаря снежной зиме пополнились запасы пресной воды в водохранилищах. Все это позволяет нам быть независимыми в плане снабжения населения водой.

Председатель Общественной палаты Республики Крым, крымский историк Александр Форманчук (фото: opcrimea.ru)





Но мы еще не добились стабильной безопасности, которая позволила бы успешно развиваться сельскому хозяйству. Все это требует длительного времени. Но работа продолжается, и в этом плане мы чувствуем себя уверенно. Панических настроений нет.

ВЗГЛЯД: В экспертном сообществе идут дискуссии о сроках перехода полуострова от статуса дотационного к региону-донору. Отталкиваясь от текущих темпов роста валового регионального продукта (ВРП) и налоговых поступлений, какой вы видите реалистичную перспективу: 2030 год или скорее горизонт 2035-2040 годов?

А. Ф.: Этот вопрос находится под личным контролем главы РК Сергея Аксенова, который принимает для этого системные меры. Динамика уже очень положительная. Сам Аксенов видит перспективу полного решения этой проблемы в горизонте до 2030 года. Так что и здесь мы чувствуем себя уверенно и спокойно.

ВЗГЛЯД: Донбасс и Новороссию в перспективе тоже ждет аналогичная судьба?

А. Ф.: Это обязательно произойдет. Мы находимся в общей системе координат по решению этой проблемы. Донецкая и Луганская народные республики переживают во многом похожий период. Сегодня Крым поддерживает очень тесные отношения с регионами Донбасса, помогаем друг другу. Херсонская область тоже активно интегрируется в наши программы, прежде всего сельскохозяйственные. Поэтому каждый вложенный рубль обязательно окупит себя и вернется в бюджет с прибылью.

ВЗГЛЯД: В 2014 году возвращение Крыма в состав России стало возможным благодаря эффективным действиям «вежливых людей» и широкой поддержке со стороны крымчан. Этому событию предшествовали и годы ожидания со стороны жителей полуострова. А насколько прочным сегодня является этот внутренний консенсус крымчан?



А. Ф.: Во-первых, мы точно можем сказать, что никакого возвращения к границам Украины 1991 года не будет. Мы мечтали о воссоединении с Россией еще в бытность Крыма автономной республикой в составе Украины. И все те небольшие полномочия, которые у нас тогда были, мы использовали сполна – чтобы сохранить экономику и инфраструктуру полуострова в расчете на будущее.

И с 2014 года общественные настроения в Крыму не изменились. Мы по-прежнему благодарны федеральным властям за постоянное внимание к нашим проблемам.

Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем: за нами – великая Россия, в которой Крым занимает достойное место.

Во-вторых, более 90% жителей полуострова поддерживают курс Владимира Путина. Тяготение Крыма к России только усилилось. Крымские контрактники в зоне СВО показывают себя с самой лучшей стороны. Поэтому даже гипотетически рассуждать о возвращении в состав Украины – анахронизм, об этом уже забыли.

Но мы с сожалением наблюдаем за процессами на Украине, за поведением националистических сил, которые уделяют полуострову, так сказать, повышенное внимание. Это ежедневно проявляется в виде атак беспилотников на Крым и Севастополь. Однако все эти попытки только еще больше сплачивают крымчан и севастопольцев вокруг России. Мы всякий раз убеждаемся: другого варианта, кроме возвращения в состав России, у нас не было и не могло быть.