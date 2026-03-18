    Убийством Лариджани Израиль подставил США
    Трамп: США не желают помощи от стран НАТО
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Стало известно о переброске 2,2 тыс. морпехов США на Ближний Восток
    NYT: Азия отказалась от СПГ и вернулась к углю
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС
    Венгрии предрекли массовые протесты и политический кризис после выборов
    Госдолг США пробил историческую отметку
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    18 марта 2026, 11:30 • Общество

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук: Мечтали о воссоединении с Россией

    @ Макс Ветров/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи.

    Крым и Севастополь снова стали частью России после референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года на фоне госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 96% избирателей в Крыму и Севастополе. Через два дня, 18 марта, был подписан договор о вхождении полуострова в состав РФ.

    Эти события вошли в историю как Крымская весна. Как отмечали эксперты, она стала основой для роста патриотического сектора гражданского общества Крыма – в регионе сформировалась новая социокультурная реальность. 18 марта является выходным днем в Республике Крым и Севастополе, где в среду проходят праздничные мероприятия.

    Благодаря федеральной поддержке в регион пошли инвестиции в строительство, энергетику, транспорт и туризм. За короткое время на полуострове появилась новая инфраструктура: трассы, Крымский мост, международный аэропорт имени Айвазовского. Восстановлен знаменитый «Артек», построены и модернизированы десятки школ и другие социальные объекты.

    О том, как меняется полуостров, газете ВЗГЛЯД рассказал председатель Общественной палаты Республики Крым, историк Александр Форманчук.

    ВЗГЛЯД: Александр Андреевич, до 2014 года Крым сильно зависел от украинской энергосистемы. Сегодня говорят о профиците мощности. Удалось ли полностью решить проблему энергобезопасности полуострова и какова сейчас роль собственной генерации?

    Александр Форманчук: За эти годы Крыму удалось ликвидировать энергозависимость от Украины. Балаклавская ТЭС в Севастополе и Таврическая ТЭС в Симферополе полностью закрыли те проблемы, которые существовали в украинский период. Мы добились ощутимых результатов благодаря целевой поддержке федеральных властей и прежде всего вниманию со стороны президента Владимира Путина.

    ВЗГЛЯД: Крымский мост стал главным символом стройки, но логистика им не ограничивается. Как развитие трассы «Таврида» и модернизация портовой инфраструктуры изменили транспортную доступность региона?

    А. Ф.: После воссоединения с Россией транспортная инфраструктура изменилась кардинальным образом, в том числе благодаря федеральной трассе «Таврида». Этот магистральный проект обеспечил прорыв для Крыма. Это не просто удобство для жителей и гостей полуострова – он потянул за собой модернизацию всей придорожной и портовой инфраструктуры. Сегодня это символ самостоятельности Крыма, и транспортная инфраструктура продолжает давать свои результаты.

    ВЗГЛЯД: Одной из самых острых проблем после 2014 года стала водная блокада. На каком этапе сейчас реализация проектов по водообеспечению и достаточно ли этих мер для развития сельского хозяйства?

    А. Ф.: Пока рано говорить о том, что проблема решена полностью. Северо-Крымский канал, который работал раньше, давал большие преимущества для сельскохозяйственных проектов. После его подрыва возникла новая ситуация – стоит задача перейти на безопасное автономное водообеспечение. В этом направлении уже много сделано: пробурены скважины, реконструирована устаревшая система водоснабжения. В этом году благодаря снежной зиме пополнились запасы пресной воды в водохранилищах. Все это позволяет нам быть независимыми в плане снабжения населения водой.

    Председатель Общественной палаты республики Крым, крымский историк Александр Форманчук (фото: opcrimea.ru)

    Но мы еще не добились стабильной безопасности, которая позволила бы успешно развиваться сельскому хозяйству. Все это требует длительного времени. Но работа продолжается, и в этом плане мы чувствуем себя уверенно. Панических настроений нет.

    ВЗГЛЯД: В экспертном сообществе идут дискуссии о сроках перехода полуострова от статуса дотационного к региону-донору. Отталкиваясь от текущих темпов роста валового регионального продукта (ВРП) и налоговых поступлений, какой вы видите реалистичную перспективу: 2030 год или скорее горизонт 2035-2040 годов?

    А. Ф.: Этот вопрос находится под личным контролем главы РК Сергея Аксенова, который принимает для этого системные меры. Динамика уже очень положительная. Сам Аксенов видит перспективу полного решения этой проблемы в горизонте до 2030 года. Так что и здесь мы чувствуем себя уверенно и спокойно.

    ВЗГЛЯД: Донбасс и Новороссию в перспективе тоже ждет аналогичная судьба? 

    А. Ф.: Это обязательно произойдет. Мы находимся в общей системе координат по решению этой проблемы. Донецкая и Луганская народные республики переживают во многом похожий период. Сегодня Крым поддерживает очень тесные отношения с регионами Донбасса, помогаем друг другу. Херсонская область тоже активно интегрируется в наши программы, прежде всего сельскохозяйственные. Поэтому каждый вложенный рубль обязательно окупит себя и вернется в бюджет с прибылью.

    ВЗГЛЯД: В 2014 году возвращение Крыма в состав России стало возможным благодаря эффективным действиям «вежливых людей» и широкой поддержке со стороны крымчан. Этому событию предшествовали и годы ожидания со стороны жителей полуострова. А насколько прочным сегодня является этот внутренний консенсус крымчан?

    А. Ф.: Во-первых, мы точно можем сказать, что никакого возвращения к границам Украины 1991 года не будет. Мы мечтали о воссоединении с Россией еще в бытность Крыма автономной республикой в составе Украины. И все те небольшие полномочия, которые у нас тогда были, мы использовали сполна – чтобы сохранить экономику и инфраструктуру полуострова в расчете на будущее.

    И с 2014 года общественные настроения в Крыму не изменились. Мы по-прежнему благодарны федеральным властям за постоянное внимание к нашим проблемам.

    Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем: за нами – великая Россия, в которой Крым занимает достойное место.

    Во-вторых, более 90% жителей полуострова поддерживают курс Владимира Путина. Тяготение Крыма к России только усилилось. Крымские контрактники в зоне СВО показывают себя с самой лучшей стороны. Поэтому даже гипотетически рассуждать о возвращении в состав Украины – анахронизм, об этом уже забыли.

    Но мы с сожалением наблюдаем за процессами на Украине, за поведением националистических сил, которые уделяют полуострову, так сказать, повышенное внимание. Это ежедневно проявляется в виде атак беспилотников на Крым и Севастополь. Однако все эти попытки только еще больше сплачивают крымчан и севастопольцев вокруг России. Мы всякий раз убеждаемся: другого варианта, кроме возвращения в состав России, у нас не было и не могло быть.

    Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке
    Стало известно о борьбе президента и премьера Польши за власть
    Axios: Клан Кастро вернется к власти на Кубе
    Арбатова: В искусственный интеллект загружен сексистский мир

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Убийством Лариджани Израиль подставил США

    Израиль выполнил свое обещание и уничтожил еще одну из ключевых фигур военно-политического руководства Ирана – секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Тем самым он действительно приблизился к другой своей важнейшей цели – но в то же время пошел явно поперек желаний и интересов Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
