США повторяют ошибки Ассирии

Многие, наверное, помнят, как в 1990 году Буш-старший терзал маленькую Панаму под предлогом борьбы с «наркоторговлей». Тогда американцы убили несколько сотен жителей Панамы и причинили колоссальный ущерб ее экономике – все ради того, чтобы захватить в плен Мануэля Норьегу (наивно полагавшего, что Панамский канал должен быть собственностью Панамы, а не США).

В 1999 году, при Клинтоне, американцы разбомбили Югославию, а потом сгноили в тюрьме президента Милошевича.

В 2003 году, при Буше-младшем, США вторглись в Ирак, привели к власти своих марионеток и повесили Саддама Хусейна (того самого, который якобы «производил бактериологическое оружие»). Репортаж о повешении Хусейна транслировался в прямом эфире.

В 2011 году, при Обаме, начались бомбардировки Ливии, а потом было зверское убийство Каддафи, сопровождаемое закадровым смехом американского госсекретаря Хиллари Клинтон («Мы пришли, мы увидели, он умер!»).

В 2020 году Трамп нанес авиаудар по аэропорту Багдада и убил иранского военачальника Сулеймани. Вместе с генералом было убито одиннадцать сопровождающих.

3 января 2026 года весь мир увидел захваченного американцами в плен президента Венесуэлы Мадуро в наручниках и его 69-летнюю жену Флорес – тоже в наручниках и с синяком в пол-лица. На следующий день Мадуро возили по Нью-Йорку в открытом фургоне – «под прицелами камер и выкрики толпы».

26 февраля 2026 года Трамп, воспользовавшись тем, что США и Иран вели переговоры, убил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Также авиаударом было убито еще четверо членов его семьи, включая годовалую внучку.

Глядя на этот перечень отвратительных преступлений, трудно не задаться вопросом: зачем все это? Ответ на похожий вопрос несколько лет назад дал американский журналист Майкл Бом: «Потому что мы можем». Ответ прозвучал на одном из российских ток-шоу, прозвучал весомо и вполне по-американски. Наверняка под подобным утверждением подписались бы многие соотечественники Бома.

Впрочем, в подобном подходе есть и существенные минусы. Вообще подобное поведение – когда сама возможность совершения поступка ставится выше этических норм и возможных негативных последствий – характерно для подростков. Подростки плохо знают жизнь и отличаются от взрослых стертыми рамками дозволенного. Высокий уровень тестостерона обеспечивает им высокий уровень агрессии. При этом из-за небольшого жизненного опыта чувство страха у них почти отсутствует, а лобные доли мозга, отвечающие за самоконтроль, еще не сформировались. Неудивительно, что подростки отличаются не только жестокостью, но и стремлением унижать своих жертв. Также проблема подростков состоит в том, что они еще не знают себе цену, и очень зависимы от мнения окружающих. Поэтому они готовы на все, лишь бы казаться «крутыми».

США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории. Когда-то древние цивилизации Шумера, Египта и Вавилона были потрясены явлением новой державы – Ассирии. Ассирийцы владели передовыми технологиями: они умели выплавлять железо и сталь, и это давало им преимущества перед теми, кто использовал бронзу и медь. Воины в железных доспехах были практически неуязвимы для оружия противников. Стальной меч перерубал бронзовый. Ассирийцы были молоды и амбициозны. У них была дисциплинированная армия, и они умело контролировали торговые пути. В эпоху расцвета Ассирия стала империей, простиравшейся от Египта до Ирана. Ассирийский царь называл себя «возлюбленным богов» и «пастырем человечества».



При этом ассирийцы были уверены, что путь к могуществу и власти лежит через насилие. «Я содрал кожу с тех знатных людей, которые восстали против меня, и развесил их шкуры на груде трупов, одних я разложил внутри груды, других насадил на колья над грудой… – сообщал царь Ашшурбанапал. – Я содрал кожу со многих прямо на своей земле и развесил их шкуры на стенах».

Когда против власти ассирийцев выступил город Сидон, царь Асархаддон захватил город, убил его жителей, разрушил крепостные стены и снес дома. Правитель Сидона пытался бежать морем, но был схвачен. «Я выловил его из воды, как рыбу, и отрубил ему голову», – радовался Асархаддон. Его сын следовал тому же курсу: «Голову Теуммана, царя Элама, воины моей битвы бросили под мои колеса».

Иногда владыки Ассирии ослепляли своих поверженных противников и впрягали их в повозки. Пленным правителям вставляли в ноздри или губы железные кольца и в таком виде водили по улицам Ниневии на веревке. Также врагов Ассирии держали голыми и грязными в клетках, которые стояли у входа в город. И все это было частью официальной политики. Ведь другие народы, как и их правители, должны были знать, кто в мире хозяин. Однако уже тогда находились инакомыслящие. Они утверждали, что жестокая ассирийская власть ненадолго. «Горе городу кровей, весь он полон обмана и убийства», – говорил ветхозаветный пророк Наум.

Демонстративная жестокость стала одной из главных причин краха Ассирии. Завоеванные народы принимали ассирийское иго, но ждали своего часа. Виды неповиновения были различны – от скрытой фронды до полноценного бунта. Это требовало от ассирийской столицы Ниневии постоянного напряжения сил и истощало ресурсы. При первой возможности покоренные народы забывали о собственных распрях и объединялись против ненавистного врага. В какой-то момент стремление уничтожить Ассирию стало всеобщим.

В VII веке до н. э. череда засух привела к неурожаям – и Ассирия ослабла. Этим воспользовалась мощная коалиция народов и государств (Вавилон, Мидия, скифы и арабские племена). В 610 году до н. э. Ниневия была взята штурмом, а ее жители частью перебиты, частью угнаны в рабство. Царь Вавилона, командовавший походом, действовал в ассирийском стиле – Ниневию разрушили до основания, оставив на этом месте лишь пепелище.

Впрочем, вавилоняне радовались недолго: через несколько десятков лет их город был взят персидским царем Киром. Правда, этот царь вел себя с покоренными народами иначе. Кир считал, что люди должны повиноваться ему не из страха, а по доброй воле. Он отпустил домой вавилонских евреев, которых когда-то взял в плен Навуходоносор. Также он помиловал царя Креза, которого разбил в битве при Сардах. И даже, как сообщает Геродот, сделал Креза своим советником. В античном мире Кир считался образцом человека и правителя. Его уважали и евреи, и персы, и греки. Созданная им держава существует до сих пор, чего не скажешь о той же Ассирии, которую критиковал пророк Наум. А теперь внимание, вопрос: нужно ли быть пророком, чтобы предсказать крах Америки?

