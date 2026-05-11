Временная регистрация 2026: как сделать прописку по месту прибывания, регистрация в апартаментах

Что такое временная регистрация и кому она нужна

Временная регистрация – это учет гражданина по месту пребывания, если он временно проживает не по адресу постоянной регистрации. Требование закреплено в Законе РФ от 25 июня 1993 г. № 5242–I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и постановлении правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации».

Оформить временную регистрацию необходимо, если срок пребывания в другом субъекте РФ превышает 90 дней. Исключение составляют перемещения между парными субъектами: Москвой и Московской областью, Санкт–Петербургом и Ленинградской областью, а также Севастополем и Республикой Крым: если гражданин зарегистрирован по месту жительства в одном из таких парных субъектов, при переезде в соседний оформлять регистрацию по месту пребывания не требуется. Кроме того, регистрация не требуется и при перемещении внутри одного субъекта РФ.

Временная регистрация нужна следующим категориям граждан:

арендаторам жилья в другом регионе;

студентам, обучающимся в иногороднем вузе;

вахтовым работникам; гражданам, переехавшим к родственникам на длительный срок;

военнослужащим, находящимся в длительной командировке (порядок регистрации военнослужащих установлен постановлением правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713 и ведомственными актами Минобороны);

иностранным гражданам (для них срок уведомления о прибытии – семь рабочих дней со дня прибытия в место пребывания согласно ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»).

Без временной регистрации возникают сложности с получением государственных пособий и выплат, записью детей в детский сад и школу, прикреплением к поликлинике, оформлением парковочного разрешения, а также с трудоустройством в ряде организаций.

Чем временная регистрация отличается от постоянной

Временная и постоянная регистрация могут существовать одновременно: оформление по месту пребывания не отменяет штамп о постоянной регистрации в паспорте.

Ключевые отличия следующие.

Срок. Временная регистрация оформляется на определенный период – от 90 дней до пяти лет. Постоянная является бессрочной и прекращается только по желанию гражданина или по решению суда.

Документ. Временная регистрация не фиксируется в паспорте – выдается отдельное свидетельство о регистрации по месту пребывания. С 2020 года при подаче заявления через портал «Госуслуги» свидетельство может быть выдано в форме электронного документа, имеющего равную юридическую силу с бумажным; форма свидетельства утверждена приказом МВД России (в действующей редакции – приказом от 6 августа 2025 г. № 553). Постоянная регистрация удостоверяется штампом в паспорте.

Место. Временную регистрацию можно оформить в квартире, частном доме, гостинице, общежитии, на турбазе, в санатории, а также на даче. Постоянная регистрация возможна только в квартире или частном доме (с учетом постановления КС РФ от 14 апреля 2008 г. № 7-П постоянная регистрация допустима и в жилом строении на садовом или дачном участке, признанном пригодным для постоянного проживания).

Коммунальные платежи. Временная регистрация жильца увеличивает начисления по тем коммунальным услугам, размер платы по которым зависит от количества проживающих (вывоз мусора, водоотведение и водоснабжение при отсутствии счетчиков). Платежи по счетчикам при этом не меняются. Рекомендуется заранее уточнить в управляющей компании, каких именно статей расходов коснется регистрация нового жильца.

Какие документы нужны для временной регистрации

Для оформления временной регистрации в 2026 году заявитель представляет следующий пакет документов:

паспорт гражданина РФ;

заявление о регистрации по месту пребывания;

документ–основание для временного проживания – договор найма, договор социального найма, выписку из ЕГРН, заявление собственника о предоставлении жилого помещения;

согласие собственника жилья – оформляется онлайн через портал «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи либо в письменной форме (при необходимости – заверяется нотариально) при личной подаче в подразделение по вопросам миграции МВД или МФЦ.

Если жилье находится в муниципальной собственности, дополнительно потребуются договор социального найма и письменное согласие всех совершеннолетних постоянно зарегистрированных жильцов.

Для регистрации ребенка до 14 лет необходимы свидетельство о рождении и документ, подтверждающий гражданство РФ. Регистрация несовершеннолетнего по месту пребывания его родителей или законных представителей осуществляется без согласия собственника, если родитель (законный представитель) уже зарегистрирован в данном помещении. После достижения 14 лет гражданин вправе встать на учет независимо от регистрации родителей, однако до достижения совершеннолетия для этого требуется письменное согласие законных представителей, при его отсутствии вопрос решается в судебном порядке.

Как сделать временную регистрацию через «Госуслуги»: пошаговая инструкция

Оформить временную регистрацию через «Госуслуги» можно полностью дистанционно при соблюдении двух условий: у заявителя и у всех собственников жилья имеются подтвержденные учетные записи на портале, а право собственности зарегистрировано в Росреестре.

Шаг 1. Войдите на портал «Госуслуги» под подтвержденной учетной записью.

Шаг 2. Перейдите в раздел «Паспорта, регистрация» – «Регистрация по месту жительства или пребывания».

Шаг 3. Выберите услугу «Регистрация по месту пребывания» и ответьте на вопросы анкеты – на их основе автоматически формируется заявление.

Шаг 4. Выберите тип свидетельства – электронное или бумажное. Электронный вариант имеет равную юридическую силу с бумажным.

Шаг 5. Укажите адрес и срок регистрации. При оформлении через «Госуслуги» можно выбрать готовый период – полгода, один год, два года или пять лет – либо указать произвольную дату.

Шаг 6. Внесите данные документа–основания: выписки из ЕГРН, договора найма или социального найма, а также кадастровый номер объекта.

Шаг 7. Укажите сведения о собственниках. Каждый собственник жилья подтверждает согласие онлайн через свой личный кабинет на «Госуслугах». Если хотя бы один из собственников не имеет подтвержденной учетной записи, подать заявление через портал не получится – необходимо обратиться лично в МФЦ или подразделение по вопросам миграции МВД.

Шаг 8. Отправьте заявление. После подтверждения согласия всеми собственниками заявление направляется на рассмотрение.

Срок рассмотрения при подаче через «Госуслуги» – шесть–восемь рабочих дней с момента получения согласий всех сторон. Готовое свидетельство поступает в личный кабинет заявителя.

Онлайн–оформление недоступно в следующих случаях:

у собственника или заявителя нет подтвержденного аккаунта на «Госуслугах»;

право собственности не зарегистрировано в Росреестре;

заявитель проживает в новых субъектах РФ.

Как оформить временную регистрацию через МФЦ или МВД

Альтернативный способ – личное обращение. Заявитель и собственник жилья совместно обращаются в ближайший МФЦ или подразделение по вопросам миграции МВД, представляют пакет документов и подают заявление. Согласие собственника в этом случае оформляется письменно или, при необходимости, заверяется нотариально.

Срок оформления при личной подаче составляет три–шесть рабочих дней в зависимости от региона. Свидетельство выдается лично под подпись.

Принимать документы для оформления временной регистрации также вправе управляющие компании, администрации общежитий и гостиниц при наличии соответствующих полномочий; фактически они выполняют функции лиц, ответственных за прием и передачу документов в органы регистрационного учета, а само решение о регистрации принимает МВД.

Процедура предоставляется бесплатно. Государственная пошлина не взимается. Оплата потребуется только при самостоятельном заказе выписки из ЕГРН, если этого документа нет на руках.

Сколько делается временная регистрация

Срок оформления зависит от способа подачи документов:

через «Госуслуги» – шесть–восемь рабочих дней с момента подтверждения согласий всех собственников;

с момента подтверждения согласий всех собственников; через МФЦ или МВД – три–шесть рабочих дней с момента подачи полного пакета документов.

Временная регистрация оформляется на срок, согласованный с собственником жилья, – от 90 дней до пяти лет. Если жилье сдается по договору найма или социального найма, срок регистрации не может превышать срок действия договора.

Чем опасна временная регистрация для собственника

Временная регистрация арендатора не создает у него имущественных прав и не влияет на право собственности. Продать, завещать или иным образом распорядиться жилым помещением владелец может в любой момент вне зависимости от наличия временно зарегистрированных лиц. Тем не менее ряд процедурных рисков существует.

Сложности с выселением. Зарегистрированный жилец приобретает законное право на проживание в помещении до окончания срока регистрации. Если арендатор отказывается съехать добровольно до истечения срока, выселение возможно только в судебном порядке. При грамотно составленном договоре аренды с четко прописанными условиями и сроками эта проблема решается значительно проще.

Регистрация несовершеннолетних. Ребенок регистрируется по месту пребывания родителя без согласия собственника. Его регистрация, как правило, прекращается одновременно с регистрацией родителей, однако досрочное снятие несовершеннолетнего с учета в нестандартных ситуациях может потребовать обращения в органы опеки или в суд. Рекомендуется заранее выяснять наличие детей у арендаторов и отражать условия их проживания в договоре.

Визиты судебных приставов. Если у зарегистрированного жильца имеются долги, судебные приставы вправе явиться по адресу регистрации. Собственнику может потребоваться время, чтобы доказать принадлежность находящегося в квартире имущества именно ему. В договоре аренды целесообразно описать находящееся в помещении движимое имущество.

Проблемы при продаже квартиры. Наличие временно зарегистрированных лиц юридически обременением не является, однако может насторожить потенциального покупателя. Вместе с тем собственник вправе аннулировать временную регистрацию арендаторов без их согласия – достаточно подать заявление через «Госуслуги» или лично в подразделение по вопросам миграции МВД. Регистрация прекращает действовать в течение трех рабочих дней.

Внимание налоговых органов. Временная регистрация сама по себе не является доказательством сдачи жилья внаем, однако может привлечь внимание ФНС. Доходы от аренды подлежат декларированию.

Фиктивная регистрация. Регистрация граждан по адресу без фактического предоставления жилья запрещена законом и влечет уголовную ответственность для собственника в соответствии со ст. 322.2 УК РФ.

Для снижения рисков рекомендуется:

устанавливать срок регистрации, совпадающий со сроком договора найма;

самостоятельно подавать документы, не передавая их арендатору;

тщательно проверять арендаторов с несовершеннолетними детьми.

Временная регистрация и пенсия

Пенсионеры, переехавшие в другой регион, вправе оформить перерасчет и продолжить получение выплат по новому месту пребывания. Для этого необходимо встать на учет в территориальном отделении Социального фонда России по адресу временной регистрации и представить свидетельство о регистрации по месту пребывания. Временная регистрация при этом дает те же права на получение пенсионных выплат, что и постоянная.

Временная регистрация в апартаментах: изменения с февраля 2026 года

3 февраля 2026 года Конституционный суд РФ принял постановление № 4–П, которым разрешил временную регистрацию по месту пребывания в апартаментах, не входящих в номерной фонд гостиниц, – при условии, что помещение по характеристикам сопоставимо с квартирой (наличие кухни, санузла, жилой комнаты, соответствующая планировка и инженерные системы).

До этого решения временная регистрация в апартаментах гостиничного типа допускалась только через администрацию гостиницы – сам собственник не мог ни зарегистрироваться там, ни вписать родственников. В апартаментах иных форматов регистрация по месту пребывания не предусматривалась вовсе.

После постановления КС зарегистрироваться по месту пребывания в апартаментах могут:

собственники помещения;

члены семьи и близкие родственники – только при наличии письменного согласия собственника.

Важно учитывать ограничения: постоянная регистрация в апартаментах по-прежнему невозможна; временная регистрация в апартаментах не дает автоматического права на прикрепление к поликлинике, детскому саду или школе, а также на региональные пособия и надбавки. Регистрация в апартаментах, расположенных в деловых центрах (офисных зданиях), не допускается – такие объекты относятся к нежилым помещениям коммерческого назначения и не предназначены для проживания.

Законодательные поправки, закрепляющие новый порядок на постоянной основе, находятся в стадии разработки; до их принятия действует переходный порядок, установленный КС.

Штрафы за отсутствие временной регистрации

За проживание без временной регистрации более 90 дней предусмотрена административная ответственность по ст. 19.15.1 КоАП РФ:

для гражданина, проживающего без регистрации – 2000–3000 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – 3000–5000 рублей;

– 2000–3000 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – 3000–5000 рублей; для собственника жилья, не обеспечившего регистрацию – 2000–5000 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – 5000–7000 рублей;

– 2000–5000 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – 5000–7000 рублей; для юридических лиц – от 250 000 до 750 000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – от 300 000 до 800 000 рублей.

Своевременное оформление временной регистрации защищает обе стороны от административных санкций и облегчает доступ арендатора к государственным услугам.