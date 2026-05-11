Выплаты многодетным семьям в 2026 году: как оформить, новые льготы и индексация пособий

Какая семья считается многодетной

Согласно указу президента РФ № 63 от 23 января 2024 года, многодетная семья – это семья, в которой воспитываются трое и более детей. Статус присваивается бессрочно. Меры поддержки предоставляются до достижения старшим ребенком возраста 18 лет (или 23 лет – если он обучается по очной форме в образовательной организации).

Для оформления статуса необходимо обратиться в органы социальной защиты, МФЦ или воспользоваться порталом «Госуслуги». После присвоения статуса семья получает удостоверение многодетной семьи. В ряде регионов удостоверение существует в цифровом формате: в Москве оно доступно в личном кабинете на mos.ru в виде QR-кода или в приложении «Моя Москва». Бумажную версию можно оформить в любом центре госуслуг «Мои документы».

Что положено за третьего и последующих детей в 2026 году

Федеральные меры поддержки едины для всей территории России. Региональные выплаты и льготы устанавливаются субъектами РФ самостоятельно и могут существенно различаться.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Выплата назначается при рождении каждого ребенка вне зависимости от очередности – в том числе третьего, четвертого и последующих. С 1 февраля 2026 года размер пособия проиндексирован на 5,6 % и составляет 28 450 рублей 45 копеек. В регионах с районным коэффициентом сумма увеличивается пропорционально этому коэффициенту.

Если родилось двое или более детей, пособие начисляется на каждого новорожденного. При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также братьев и сестер размер выплаты с 1 февраля 2026 года составляет 217 384 рубля 58 копеек на каждого ребенка.

Пособие назначает Социальный фонд России (СФР). Работающим гражданам выплата поступает автоматически в течение 10 рабочих дней после регистрации рождения в ЗАГСе. Если оба родителя не трудоустроены, заявление подается через «Госуслуги» или в отделение СФР в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Деньги перечисляются только на карты национальной платежной системы «Мир» или на банковские счета без привязки к картам.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Выплата назначается тому из родителей (или иному родственнику, фактически осуществляющему уход), кто оформил отпуск по уходу за ребенком. Размер составляет 40% от среднего заработка за последние два года. С 1 февраля 2026 года минимальный размер пособия – 10 837 рублей 20 копеек, максимальный – 83 021 рубль 18 копеек.

Многодетным семьям пособие по уходу предоставляется на каждого ребенка до полутора лет независимо от очередности рождения.

Материнский капитал за третьего и последующих детей

Материнский (семейный) капитал – одна из ключевых мер поддержки семей с детьми. С 1 февраля 2026 года сертификат проиндексирован на 5,6% в соответствии с постановлением правительства РФ от 23 января 2026 года № 30.

Актуальные размеры материнского капитала в 2026 году:

728 921 рубль 90 копеек – на первого ребенка (рожденного начиная с 1 января 2020 года);

– на первого ребенка (рожденного начиная с 1 января 2020 года); 234 321 рубль 27 копеек – доплата на второго ребенка, если на первого уже был оформлен сертификат;

– доплата на второго ребенка, если на первого уже был оформлен сертификат; 963 243 рубля 17 копеек – на второго ребенка (при условии, что первый рожден до 1 января 2020 года) или на третьего и последующих детей, если ранее право на маткапитал у семьи не возникало.

Важно: порядок предоставления материнского капитала за четвертого ребенка аналогичен порядку для третьего. Федеральный материнский капитал за третьего, четвертого и последующих детей предоставляется только в том случае, если семья ранее не получала сертификат ни на кого из предыдущих детей. Если маткапитал уже был оформлен на первого или второго ребёнка, повторная выплата за последующих детей не назначается – за исключением случаев предоставления регионального маткапитала.

Если семья частично использовала маткапитал, остаток автоматически индексируется. Например, при остатке 300 000 рублей после индексации 2026 года сумма вырастет до 316 800 рублей.

Сертификат оформляется автоматически после регистрации рождения в ЗАГСе – СФР получает сведения в проактивном режиме. Средства можно направить на погашение ипотеки, приобретение или строительство жилья, образование детей, формирование накопительной пенсии матери и другие цели, предусмотренные законом. Программа маткапитала действует до 31 декабря 2030 года.

Региональный материнский капитал выплачивается в дополнение к федеральному и введен не во всех субъектах. Например, в Приморском крае он составляет 248 393 рубля за третьего ребенка, рожденного после 1 января 2023 года; в Санкт–Петербурге – 224 578 рублей 50 копеек; в Амурской области – 100 000 рублей на третьего и последующих детей, рожденных до 31 декабря 2026 года; во Владимирской области – 82 800 рублей. Направления расходования региональных средств субъекты определяют самостоятельно: погашение ипотеки, покупка земельного участка, газификация, образование детей и другие нужды.

Выплата 450 000 рублей на погашение ипотеки

В 2026 году продолжает действовать программа субсидирования выплат по ипотечному кредиту для многодетных семей. Государство предоставляет единовременную выплату в размере 450 000 рублей на частичное погашение долга по ипотеке. Право на выплату возникает при рождении третьего или последующего ребёнка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Срок заключения кредитного договора – до 1 июля 2031 года.

Условия получения:

заявитель должен быть заёмщиком или созаёмщиком по ипотечному договору;

третий или последующий ребёнок должен быть рождён или усыновлён (опека под условия программы не подпадает);

выплата предоставляется однократно по одному кредитному договору.

При рефинансировании ипотеки право на субсидию сохраняется. Заявление подаётся через портал «Госуслуги». В ряде регионов предусмотрена дополнительная региональная выплата – до 550 000 рублей, которую можно оформить одновременно с федеральной субсидией. В Госдуму внесён законопроект об увеличении федеральной выплаты вдвое – до 900 000 рублей.

Помимо субсидии, многодетные семьи могут воспользоваться семейной ипотекой со льготной ставкой 6 % годовых – программа действует до конца 2030 года. Средства федерального материнского капитала допускается направить на первоначальный взнос.

Ипотечные каникулы

Многодетная семья вправе воспользоваться ипотечными каникулами – отсрочкой или снижением платежей по кредиту сроком до шести месяцев без штрафных санкций и без ущерба для кредитной истории. Льгота действует только по договору ипотеки на единственное жильё. Основания для каникул:

потеря работы с регистрацией в качестве безработного;

утрата трудоспособности более чем на два месяца;

установление инвалидности первой или второй группы;

снижение дохода более чем на 30 % по сравнению со средним за последние 12 месяцев при условии, что ежемесячный платёж превышает 50 % среднего дохода за два предыдущих месяца;

увеличение числа иждивенцев при снижении дохода более чем на 20 % и при условии, что платёж превышает 40 % дохода.

Единое пособие на детей до 17 лет

Единое пособие назначается на каждого ребёнка при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает одного прожиточного минимума в регионе. В 2026 году введены новые правила: семьи, у которых доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10 %, не лишаются выплаты полностью – им назначается пособие в размере 50 % детского прожиточного минимума. По данным Минтруда, новые правила позволят дополнительно охватить около 74 тысяч семей.

Количество детей в семье для получения единого пособия значения не имеет: выплата положена семьям с любым числом детей при соблюдении критериев нуждаемости. Для многодетных действует упрощённый порядок оценки имущества.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на ребёнка до 3 лет также доступна малообеспеченным многодетным семьям – в размере 100 % регионального прожиточного минимума на ребёнка. В 2026 году средний размер этой выплаты составляет около 18 300 рублей в месяц (в Москве – 21 903 рубля, в Екатеринбурге – 18 188 рублей, в Приморском крае – 21 861 рубль).

Семейная налоговая выплата в 2026 году

Главное нововведение 2026 года – семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, вправе вернуть часть уплаченного НДФЛ. Фактическая ставка налога для таких семей составит 6 % вместо стандартных 13 %; возврату подлежит разница – 7 % от годового дохода.

Подать заявление на возврат за доходы 2025 года можно с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», в отделении СФР или в МФЦ. Выплату может оформить каждый родитель по отдельности – доходы супругов при расчёте не суммируются.

Льготы для многодетных семей: федеральный перечень

Помимо денежных выплат, многодетная семья имеет право на широкий набор нефинансовых мер поддержки, закреплённых Указом Президента РФ № 63 от 23 января 2024 года.

Налоговые льготы

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ в 2026 году составляет:

1 400 рублей – на первого ребёнка;

2 800 рублей – на второго ребёнка;

6 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребёнка;

12 000 рублей – на ребёнка с инвалидностью.

Льгота действует, пока суммарный годовой доход родителя не превысит 450 000 рублей. Кроме того, многодетные семьи освобождены от уплаты земельного налога с участка площадью до шести соток и имеют право на вычет из налогооблагаемой площади жилья по числу несовершеннолетних детей. Во многих регионах многодетные семьи также освобождены от уплаты транспортного налога.

Жилищные льготы

Многодетные семьи имеют право на:

компенсацию не менее 30 % расходов на оплату жилья и коммунальных услуг (федеральный минимум);

(федеральный минимум); бесплатный земельный участок площадью до 10 соток для индивидуального жилищного строительства (в ряде регионов вместо участка предоставляется денежная компенсация);

(в ряде регионов вместо участка предоставляется денежная компенсация); ипотечные каникулы – возможность отсрочить платежи по ипотеке на единственное жильё.

Социальные льготы

Федеральным законодательством для многодетных семей также предусмотрены:

бесплатные лекарственные препараты для детей до шести лет (по рецепту врача, из утверждённого регионального перечня);

бесплатный проезд для учащихся общеобразовательных школ на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метро, автобус городских линий) и в автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов;

скидка 50 % на авиабилеты для детей из многодетных семей на рейсах в Крым, Калининград и на Дальний Восток (действует с 2026 года);

бесплатная парковка в ряде регионов;

бесплатное питание в школах;

льготное посещение музеев, парков и выставок;

право одного из родителей использовать оплачиваемый отпуск в удобное для себя время при наличии ребёнка до 14 лет.

Трудовые и пенсионные льготы

Матери, родившие трёх и более детей, вправе выйти на досрочную пенсию: при наличии трёх детей – в 57 лет, четырёх – в 56 лет, пяти и более – в 50 лет. Для досрочного выхода необходимо наличие страхового стажа не менее 15 лет, не менее 30 пенсионных баллов, а сами дети должны быть воспитаны матерью до достижения ими восьмилетнего возраста. С 1 января 2026 года в страховой стаж матерей с пятью и более детьми засчитываются все дети начиная с пятого, за каждого из которых начисляются дополнительные пенсионные баллы.

Работодатель не вправе без веской причины увольнять многодетного родителя, а также привлекать его к ночному или сверхурочному труду без письменного согласия. В Госдуму внесён законопроект о дополнительном ежегодном двухнедельном оплачиваемом отпуске для многодетных сотрудников.

Звание «Мать–героиня» с единовременной выплатой 1 000 000 рублей присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. При награждении орденом «Родительская слава» (семья, воспитывающая семь и более детей) одному из родителей выплачивается 500 000 рублей. При награждении медалью ордена «Родительская слава» выплата составляет 200 000 рублей.

Социальный контракт для многодетных семей

Малоимущая многодетная семья вправе заключить с государством социальный контракт – соглашение, направленное на повышение уровня дохода. В рамках контракта можно получить:

до 350 000 рублей на открытие собственного дела или развитие предпринимательской деятельности;

до 30 000 рублей на переобучение или повышение квалификации любого совершеннолетнего члена семьи (оплата курсов, учебных материалов);

субсидии на развитие личного подсобного хозяйства;

содействие в трудоустройстве – консультации специалистов, помощь в поиске вакансий.

В ряде регионов дополнительно оплачивается проезд до места обучения или назначаются ежемесячные выплаты на период прохождения курсов.

Рекомендуется уточнять актуальный перечень региональных льгот и выплат на сайтах местных органов социальной защиты или по телефону горячей линии СФР: 8 800 100–00–01 (бесплатно, круглосуточно).

Региональные выплаты: пример Москвы

В столице по состоянию на апрель 2026 года зарегистрировано более 248 тысяч многодетных семей. Московские выплаты предоставляются дополнительно к федеральным.

При рождении ребёнка московские семьи могут получить:

единовременную компенсацию расходов на приобретение предметов ухода за новорождённым – 20 000 рублей на каждого ребёнка (при отказе от подарочной коробки);

– 20 000 рублей на каждого ребёнка (при отказе от подарочной коробки); единовременную компенсацию в связи с рождением: 8 157 рублей – на первого ребёнка, 21 498 рублей – на второго и последующих;

8 157 рублей – на первого ребёнка, 21 498 рублей – на второго и последующих; при одновременном рождении троих и более детей – дополнительную единовременную выплату 74 121 рубль на семью.

Молодым родителям до 36 лет при первичной регистрации ребёнка по месту жительства в Москве выплачивается дополнительное единовременное пособие: 126 710 рублей – на первого ребёнка, 177 394 рубля – на второго, 253 420 рублей – на третьего. Заявление подаётся в течение 12 месяцев со дня рождения; при оформлении учитываются доходы и имущество семьи.

Ежемесячные выплаты многодетным семьям в Москве:

компенсация в связи с ростом стоимости продуктов питания – 1 004 рубля на каждого ребёнка до трёх лет;

компенсация в связи с ростом стоимости жизни – 1 782 рубля на каждого ребёнка до 18 лет (до 23 лет при очном обучении); для семей с пятью и более детьми – 2 226 рублей;

компенсация на приобретение товаров детского ассортимента для семей с пятью и более детьми – 2 672 рубля на семью;

компенсация на оплату ЖКХ – 1 550 рублей в месяц на семью (для семей с пятью и более детьми – 3 098 рублей);

компенсация расходов на оплату пользования телефоном – 292 рубля в месяц.

Ежегодно на каждого ребёнка от шести до 18 лет (или старше при продолжении обучения в школе) предоставляется компенсация на приобретение школьной формы – 14 827 рублей.

Для семей с десятью и более детьми предусмотрены ежегодные выплаты: 29 651 рубль – к Международному дню семей и 44 473 рубля – ко Дню знаний.

Оформить все московские выплаты можно на портале mos.ru, через центры госуслуг «Мои документы» или по телефону единого контакт–центра: +7 495 870–44–44.

Типичные ошибки при оформлении выплат

При оформлении льгот многодетные семьи нередко сталкиваются с проблемами, которые приводят к отказу или утрате выплат.

Не обновили статус после переезда. При смене региона необходимо заново оформить удостоверение по новому месту жительства – документ, выданный в другом субъекте, может не действовать.

Не предоставили справку об очном обучении. Без ежегодной справки из вуза или колледжа льготы прекратятся, как только старшему ребёнку исполнится 18 лет.

Пропустили срок подачи заявления. Заявление на единовременное пособие при рождении принимается в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка. Семейную налоговую выплату за 2025 год можно оформить строго с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Не уведомили об изменении обстоятельств. При изменении состава семьи, дохода или места жительства необходимо своевременно уведомить СФР. В противном случае государство вправе потребовать возврат излишне полученных средств. При разводе статус многодетной семьи сохраняется за родителем, с которым проживают не менее трёх детей.

Указали неполный комплект документов. Перед подачей заявления рекомендуется уточнять актуальный перечень в МФЦ или на «Госуслугах» – даже незначительное несоответствие может повлечь за собой отказ.

Как оформить выплаты многодетным семьям: алгоритм действий

Получить статус многодетной семьи – обратиться в МФЦ, органы соцзащиты или подать заявление на «Госуслугах». Удостоверение выдаётся бесплатно в течение 28 рабочих дней. Зарегистрировать рождение ребёнка в ЗАГСе – большинство федеральных пособий оформляется автоматически после передачи данных в СФР. Проверить сертификат на материнский капитал в личном кабинете на «Госуслугах» или на сайте СФР. Подать заявление на выплату 450 000 рублей на ипотеку – через «Госуслуги», при наличии действующего ипотечного договора. Обратиться в МФЦ или органы соцзащиты для оформления региональных льгот – перечень выплат зависит от субъекта РФ.

Необходимые документы, как правило, включают: паспорта родителей, свидетельства о рождении всех детей, удостоверение многодетной семьи, СНИЛС, а для жилищных субсидий – документы на недвижимость и ипотечный договор. В зависимости от типа выплаты могут потребоваться справка об очном обучении ребёнка, документы об усыновлении или опеке, документ о смене фамилии.

Выплаты перечисляются только на карты «Мир» или на банковские счета без привязки к картам. Решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления; при отказе можно подать повторное заявление после устранения причин отказа.

Рекомендуется проверять статус поданных заявлений в личном кабинете «Госуслуг» и сохранять подтверждения о подаче – это упростит урегулирование возможных спорных ситуаций.