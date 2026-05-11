Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
В Калининграде лось ворвался в жилой дом
Лось ворвался в дом к жителю Калининграда, разбив панорамное стекло и упав в пустой бассейн, сообщила администрация города.
Инцидент произошел накануне около 22.00, когда на экстренный номер 112 поступил сигнал от жителя улицы Воздушной. «К нему в дом ворвался... лось. Животное разбило панорамное стекло в жилище и упало в бассейн без воды», – сообщила калининградская администрация в Max.
На место прибыли сотрудники министерства природных ресурсов, ветеринары калининградского зоопарка, спасатели МЧС России, а также специалисты городских служб. Животное было усыплено специальным препаратом, погружено в кузов машины и вывезено в лес. В администрации отметили, что после пробуждения лось спокойно ушел в лесную чащу.
Отмечается, что это уже второй подобный случай за последние дни. В пятницу специалисты спасли еще одного лося, случайно забредшего в Калининград.
