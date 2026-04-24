«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».
Иран выразил надежду на скорое возобновление строительства АЭС «Бушер»
Тегеран рассчитывает на скорейшее возобновление совместных с Россией работ по возведению новых энергоблоков атомной электростанции «Бушер», заявил посол исламской республики Казем Джалали.
«Мы постоянно находимся в контакте друг с другом, надеемся, что будут созданы условия, при которых сотрудники Росатома смогут выполнить свою работу», – сказал Джалали РИА «Новости».
В настоящее время «Бушер» – единственная действующая АЭС в Иране. Ее первый блок, достроенный при участии России, подключили к сети осенью 2011 года. Возведение второй очереди, включающей два новых энергоблока, было приостановлено из-за обострения военной обстановки в регионе в конце февраля.
Напомним, Росатом вывез более 600 работников с площадки станции в Россию.