Биржевые цены на газ в Европе снизились на 6%

Газовые котировки в Европе опустились к 550 долларам за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 6%, стремясь к уровню 550 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги на отметке 559,6 доллара, потеряв 5,6%. К 11:05 по московскому времени котировки опустились до 555,5 доллара, что на 6,3% ниже расчетной цены предыдущего дня в 593 доллара.

В марте средняя стоимость газа в Европе подскочила почти на 60% по сравнению с февралем на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые с февраля 2023 года преодолел рубеж в 600 долларов за тысячу кубометров. Однако уже в апреле цены скорректировались вниз на 14%, составив около 540 долларов.

Максимальное значение за время ближневосточного конфликта зафиксировали 19 марта – 853,7 доллара за тысячу кубометров. Резкий рост произошел после заявления гендиректора Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении двух линий по производству СПГ. Стоит отметить, что исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущей недели стоимость июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

В среду утром газовые котировки достигли отметки в 585 долларов.

В конце прошлого месяца цена энергоносителя на европейских площадках опускалась ниже 550 долларов.