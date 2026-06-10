Биржевые цены на газ в Европе пошли в рост

Стоимость газа на европейских биржах поднялась до 585 долларов

Tекст: Мария Иванова

Утром в среду газовые фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF подорожали на 0,6%, передает РИА «Новости».

Торги открылись на уровне 589,2 доллара за тысячу кубометров, что на 1,2% выше расчетной цены предыдущего дня, составлявшей 582,1 доллара.

По расчетам агентства, в марте средние цены на газ в Европе взлетели почти на 60% по сравнению с февралем. Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда котировки впервые с февраля 2023 года превысили отметку в 600 долларов. В апреле последовало снижение на 14%, примерно до 540 долларов, однако в период с 15 по 20 мая цены вновь преодолевали уровень в 600 долларов.

Максимальная стоимость газа за время ближневосточного конфликта была зафиксирована 19 марта – 853,7 доллара за тысячу кубометров. В этот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил: «Две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре повреждены». Значительно более высокие цены наблюдались в 2021–2022 годах, а исторический рекорд в 3892 доллара был установлен в начале весны 2022 года.

Напомним, накануне биржевые цены на газ в Европе зафиксировались около 594 долларов.

В конце прошлого месяца биржевые цены на голубое топливо опустились ниже 570 долларов.