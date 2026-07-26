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    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И, если обернуться и глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – лучше и символичнее даты и не найти.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

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    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    6 комментариев
    26 июля 2026, 08:16 • Новости дня

    Cилы ПВО уничтожили 133 беспилотника ВСУ над Россией

    Российские военные за ночь перехватили 133 украинских дрона над регионами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь сбили 133 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило министерство обороны России.

    Отечественные системы защиты воздушного пространства ликвидировали 133 дрона противника над территорией страны, передает Минобороны.

    «В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 25 июля т.г. до 8.00 мск 26 июля т.г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в официальном сообщении военного ведомства.

    Уточняется, что вражеские аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные отразили масштабную атаку 328 украинских беспилотников.

    Днем ранее дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 210 вражеских дронов над тринадцатью регионами страны.

    Девятнадцатого июля массированный налет 161 аппарата затронул Москву и южные территории России.

    25 июля 2026, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом

    Военный эксперт Перенджиев: Удар России приведет к задержке поставок дронов ВСУ

    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российский удар по выставке дронов под Киевом приведет к серьезной задержке поставок и модернизации украинских беспилотников, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. О поражении выставки дронов, где присутствовали ведущие украинские разработчики и производители дронов, накануне сообщило Минобороны.

    «Ситуация вокруг удара по выставке дронов в Киеве гораздо глубже, чем просто военный успех. Здесь вскрылся целый клубок внутренних противоречий, который заставляет взглянуть на этот инцидент не как на разовый тактический успех, а как на симптом системного кризиса в управлении оборонным комплексом Украины», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России.

    По его словам, точность и оперативность работы российских военных, безусловно, впечатляют, но полного срыва производства дронов типа «Лютый» или «Бобер», которые используются для нанесения ударов вглубь территории России, все-таки не произойдет.

    «Какая-то часть конструкторов и заместителей руководителей всегда остается в живых. Кадровая восполняемость там есть. Однако задержка поставок и модернизации дронов будет серьезной, и связана она не только с гибелью людей. Уничтожена сама презентационная площадка. Теперь для продажи и обмена опытом придется заново искать образцы, восстанавливать выставочные экземпляры, переоформлять бюрократические права подписей на новых лиц. И самое главное – выставку точно придется переносить за границу, потому что внутри Украины после такого удара устраивать сходки никто не рискнет. Это время, это логистика, неизбежное отставание от графика», – рассуждает Перенджиев.

    Страх повторных ударов со стороны России среди украинского руководства и военных парализует централизованный обмен опытом.

    «Но перед организаторами теперь стоит дилемма, которую не решить простым переносом выставки в Европу. Им жизненно необходимо вычислить «засланного казачка» в своих рядах. Потому что даже в Чехии или где-то еще могут повториться взрывы, которые потом удобно списать на «русских диверсантов», а на деле это будет продолжением теневого передела рынка», – предположил спикер.

    По мнению Перенджиева, украинский кризис, помимо геополитики, имеет мощнейшую криминально-теневую экономическую основу. «Это не только незаконный оборот оружия, о котором молчит созданный в Молдавии якобы «центр контроля», но и наркотрафик, и торговля органами. Пока идет война – «куется железо» и делаются состояния. Именно поэтому ни о какой сдержанности с нашей стороны речи идти не может. Удары по нашей гражданской инфраструктуре не ослабнут, а скорее, усилятся в качестве «акций возмездия». Киеву выгодно продолжение боевых действий любой ценой, и этот удар по выставке они попытаются использовать для эскалации, а не для прекращения террора», – полагает собеседник.

    В самом проведении выставки также просматривается классическая схема «криминальный ход на крови».

    «Судя по всему, внутри самой системы – назовем это «пауками в банке» – созрел заговор. Информацию о времени и месте проведения выставки слили целенаправленно, причем, вероятно, «конкуренты» Зеленского в среде теневого оборонного бизнеса. Зачем? Чтобы подвести объект под российский удар и списать на него то, чего на площадке никогда не было. В документах могли числиться сотни дорогостоящих дронов и образцов техники, а по факту выставлялась лишь малая часть. Разница осела в карманах… То, что Зеленский заговорил об уголовных делах, лишь подтверждает: в его команде понимают, что их банально «обули» свои же», – предположил эксперт.

    Накануне Минобороны сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева. В этот момент на площадке проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства.

    В ведомстве уточнили, что на месте находились ведущие украинские разработчики и производители дронов, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, которые занимаются планированием и осуществлением ударов по российским регионам.

    На данный момент прокуратура Украины заявила о десяти погибших и сотне раненых. Среди погибших оказалась Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в Управлении госохраны Украины. Также известно о гибели сотрудника польской оборонной компании. Украинские СМИ также сообщали о смерти полковника Эдуарда Сиренко – сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного разведывательного управления (ГУР) МО Украины. В 2018 году его задерживали по делу о создании ОПГ, при этом на тот момент времени украинские журналисты называли его бывшим работником СБУ.

    Результативность удара признали и в самом Киеве. Украинский совет оружейников подтвердил поражение локации, где собрались представители оборонной индустрии, причем время и место мероприятия публично не анонсировались.

    Владимир Зеленский в видеообращении рассказал, что выставка проводилась на полигоне в Бучанском районе Киевской области. Он отметил, что общался с генеральным прокурором Русланом Кравченко и по факту произошедшего уже зарегистрированы уголовные производства.

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    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    25 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по транспортному судну в Черном море, сообщило Минобороны.

    Для поражения этой цели военные задействовали реактивный БПЛА «Герань-4 Сикер», сообщается в канале Минобороны в Max.

    Под удар попал балкер, осуществлявший перевозку материалов военного назначения. Находящийся на борту сухогруза груз предназначался для дальнейшего снабжения подразделений Вооруженных сил Украины.

    Ранее российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили пять украинских судов в акватории Черного моря.

    До этого армия России атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    В тот же день Вооруженные силы нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины.

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    25 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    ВС России поразили военные грузы в портах и десантный катер CV-90 ВМС Украины
    ВС России поразили военные грузы в портах и десантный катер CV-90 ВМС Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в течение дня нанесли удары по объектам портов Черноморск и Николаев, поражены сухогруз и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины, сообщили в Министерстве обороны.

    Вооруженные Силы продолжили наносить удары по инфраструктуре и морским судам, работающим в интересах украинской армии, сообщает в Max Минобороны.

    Атаки производились с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В порту Черноморск Одесской области были поражены объекты, предназначенные для хранения военных грузов. В Николаевском морском торговом порту уничтожены сухогруз с военным снаряжением и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили балкер и три сухогруза, доставлявшие военные грузы в порты Черноморск и Одесса. Также под удар попал еще один быстроходный десантный катер CV-90 украинских военно-морских сил.

    В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары по украинским портам.

    Несколькими днями ранее беспилотники «Герань-4 сикер» атаковали пять перевозивших военные грузы судов.

    До этого армия России уничтожила два сухогруза в Одесском морском торговом порту.

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    25 июля 2026, 21:41 • Новости дня
    Песков: Боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский решим, приняв соответствующие решения, может завершить конфликт «до конца суток», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что остановка боевых действий возможна уже сегодня, если руководство Украины пойдет на определенные шаги, передает ТАСС.

    Он напомнил об условиях урегулирования, выдвинутых российским внешнеполитическим ведомством два года назад.

    «Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее на встрече в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину заморозить конфликт. Казахстанский лидер выступил за возвращение к стамбульской формуле для дальнейшего продвижения к миру.

    В начале июля представитель Кремля напомнил о возможности Владимира Зеленского прекратить боевые действия.

    Месяцем ранее Дмитрий Песков назвал условием завершения конфликта вывод украинских подразделений с территории российских регионов.

    В прошлом году президент России Владимир Путин озвучил аналогичное требование для прекращения огня.

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    25 июля 2026, 09:19 • Новости дня
    ВС России поразили порты и используемые для снабжения ВСУ суда
    ВС России поразили порты и используемые для снабжения ВСУ суда
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинским портам и судам, используемым в интересах ВСУ.

    В итоге в порту «Николаев» (украинские госпредприятие (ГП) «Николаевский морской торговый порт») в момент разгрузки поражен сухогруз, который доставил предназначенные для обеспечения ВСУ грузы, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    Кроме того в порту «Одесса» (ГП «Морской торговый порт «Одесса») были поражены инфраструктурные объекты, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    А в «Измаиле» (ГП «Измаильский морской торговый порт») уничтожены объекты портовой инфраструктуры, которые предназначались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Под удар также попал склад с военным имуществом ВСУ.

    Напомним, накануне ВС России поразили два буксира, балкер и сухогруз с грузом для ВСУ.

    В ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины.

    А до этого беспилотники атаковали пять украинских судов в акватории Черного моря.

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    25 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Песков: Россия продолжит разъяснять позицию по Украине с удвоенной энергией

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона намерена с удвоенной силой доносить до международных партнеров первопричины конфликта на Украине и позицию Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул необходимость более эффективного разъяснения первопричин конфликта на Украине, По его словам, партнеры РФ должны знать позицию Москвы по Украине, Россия продолжит разъяснять ее с удвоенной энергией, пишет «Российская газета».

    «Будем доносить до наших партнеров нашу позицию», – заявил представитель Кремля.

    Песков заявил, что позиция президента Казахстана по украинской проблематике последовательна, но Кремль с ней не согласен.

    «Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан наш ближайший партнер, наш ближайший союзник», – заявил пресс-секретарь президента.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить конфликт на Украине.

    В ответ Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу о ходе специальной военной операции.

    Ранее в Кремле объяснили продолжение боевых действий отказом Киева от мирных переговоров.

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    25 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    Иран заявил о праве на оборону после атаки Украины на судно в Каспийском море

    МИД Ирана заявил о праве на оборону после украинской атаки в Каспийском море

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана готовы к защите собственных интересов и самообороне, заявил МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    «Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны», – заявил МИД.

    МИД Ирана также указал, что ответственность за последствия, которые могут вызвать подобные авантюры Украины, ляжет на Киев. Ведомство подчеркнуло, что в зоне ответственности окажутся и те государства, которые оказывают поддержку украинским властям, передают РИА «Новости».

    В субботу МИД Ирана сообщил, что Украина атаковала иранское торговое судно, один моряк погиб, еще один пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каспийский трубопроводный консорциум временно остановил прокачку нефти из-за террористических атак украинских беспилотников.

    Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило удары по гражданским нефтеналивным судам в Черном море.

    По данным СМИ, США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море.

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    25 июля 2026, 10:40 • Новости дня
    Дроны «Герань» обесточили военную подстанцию в Черниговской области

    Минобороны: Дроны «Герань» обесточили военную подстанцию в Черниговской области

    Дроны «Герань» обесточили военную подстанцию в Черниговской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские беспилотники нанесли удар по энергетической инфраструктуре Черниговской области, лишив украинских военных электроснабжения на целом ряде объектов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, целями трех беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» стала электрическая подстанция напряжением 110 кВ в городе Сновск.

    В результате воздушной атаки было нарушено электроснабжение целого ряда инфраструктурных объектов. В оборонном ведомстве уточнили, что обесточенные мощности украинские военные использовали в своих целях.

    В середине июля российские войска уничтожили электроподстанцию украинской армии в Черниговской области.

    На следующий день ударные беспилотники «Герань» разгромили склад вооружения ВСУ в Сновском районе этого же региона.

    В Сумской области аппарат «Герань-4 сикер» поразил энергетическую инфраструктуру в населенном пункте Шостка.

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    25 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили логистические центры и цеха производства БПЛА ВСУ

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическим центрам, а также цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности, сообщиои в Миноброны.

    Кроме того удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 1060 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 189 475 беспилотников, 667 ЗРК, 30 305 танков и других бронемашин, 1 766 боевых машин РСЗО, 35 903 орудия полевой артиллерии и миномета, 67 404 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В субботу утром сообщалось, что ВС России поразили порты и используемые для снабжения ВСУ суда.

    Накануне Вооруженные силы России также поразили портовую инфраструктуру и военные грузы ВСУ.

    А в ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины.

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    25 июля 2026, 12:20 • Новости дня
    Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после массивной атаки дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два многоквартирных дома, частные домовладения, строящиеся высотные здания, складские помещения и 19 единиц коммунальной техники повреждены в Советском и Железнодорожном районах Ростова-на-Дону в результате атаки ВСУ. В этих районах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

    Власти города объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Советском и Железнодорожном районах, сообщил Скрябин в Max. Причиной стали последствия падения обломков украинских беспилотников.

    «В результате падения осколков БПЛА незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения, а также 19 единиц коммунальной техники», – сообщил глава администрации города Александр Скрябин. Он уточнил, что все возникшие возгорания уже ликвидированы.

    Для оценки ущерба и помощи пострадавшим гражданам организована работа оперативного штаба. Коммунальным службам поручено восстановить подачу ресурсов и убрать прилегающие территории.

    Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял о пяти раненых в результате масштабного налета. Четверо мужчин пострадали в самом городе, еще один человек получил травмы в Красносулинском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о пяти пострадавших при массированной воздушной атаке.

    Прокуратура региона открыла горячую линию для приема обращений от раненых жителей.

    Месяцем ранее один человек погиб при ударе украинских беспилотников по городу Гуково.

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    26 июля 2026, 07:17 • Новости дня
    На полигоне ВСУ умерли более 30 мобилизованных предпенсионного возраста

    Tекст: Антон Антонов

    На учебном полигоне ВСУ возле села Казацкое в Сумской области Украины в июле умерли более 30 мобилизованных украинцев предпенсионного возраста.

    «На полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое (Конотопский район) в июле скончалось свыше 30 насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Неофициальной причиной их смерти называют издевательства со стороны инструкторов. Указывается, что инструкторы были из числа «мотивированных» националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время боевого слаживания в Сумской области инструкторы ВСУ насмерть забили 45-летнего мобилизованного Павла Парамонова.

    В штурмовом полку ВСУ «Скала» украинские СМИ зафиксировали более 20 небоевых смертей новобранцев и многочисленные случаи жестокого обращения.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    25 июля 2026, 22:08 • Новости дня
    Склад украинской «Новой почты» уничтожен в Запорожье

    Tекст: Антон Антонов

    В подконтрольном ВСУ городе Запорожье было разрушено здание склада «Новой почты», сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что склад был «разнесен», сейчас пожарные пытаются потушить огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России неоднократно поясняло, что гражданская почтовая инфраструктура давно используется ВСУ в качестве военных логистических центров.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов также указывал, что отделения «Новой почты» давно используются на Украине для пересылки предметов армейского снабжения.

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    25 июля 2026, 20:43 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили 146 украинских беспилотников над регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 12 регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны.

    В течение дня силы ПВО нейтрализовали 146 украинских дронов, передает Минобороны России. Дроны противника пытались атаковать объекты на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Тюменской областей.

    Кроме того, вражеские беспилотники были сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря. Перехват целей осуществлялся в период с восьми утра до восьми вечера по московскому времени.

    Минувшей ночью российские военные отразили масштабный налет 328 украинских дронов.

    Днем ранее системы противовоздушной обороны уничтожили 210 вражеских беспилотников над тринадцатью регионами страны.

    До этого дежурные расчеты ликвидировали 172 летательных аппарата противника.

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    25 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после массивной атаки дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два многоквартирных дома, частные домовладения, строящиеся высотные здания, складские помещения и 19 единиц коммунальной техники повреждены в Советском и Железнодорожном районах Ростова-на-Дону в результате атаки ВСУ. В этих районах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил в «Максе» глава администрации города Александр Скрябин.

    Власти города объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Советском и Железнодорожном районах, сообщил Скрябин в MAX. Причиной стали последствия падения обломков украинских беспилотников.

    «В результате падения осколков БПЛА незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения, а также 19 единиц коммунальной техники», – сообщил глава администрации города Александр Скрябин. Он уточнил, что все возникшие возгорания уже ликвидированы.

    Для оценки ущерба и помощи пострадавшим гражданам организована работа оперативного штаба. Коммунальным службам поручено восстановить подачу ресурсов и убрать прилегающие территории.

    Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял о пяти раненых в результате масштабного налета. Четверо мужчин пострадали в самом городе, еще один человек получил травмы в Красносулинском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о пяти пострадавших при массированной воздушной атаке.


    Прокуратура региона открыла горячую линию для приема обращений от раненых жителей.


    Месяцем ранее один человек погиб при ударе украинских беспилотников по городу Гуково.

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