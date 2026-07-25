Прокуратура Ростова открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокуратура Ростовской области начала прием обращений от граждан, пострадавших в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает ведомство в мессенджере Max.

«В Ростовской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в связи с воздушной атакой», – говорится в заявлении.

Для оперативной поддержки населения организовано плотное взаимодействие со всеми профильными службами. Территориальные прокуроры лично следят за развитием ситуации в муниципалитетах. В региональном ведомстве запущена специальная горячая линия для приема жалоб и оказания правовой помощи.

Ночной налет дронов на регион привел к ранению пяти человек. Четверо из них пострадали в Ростове-на-Дону, еще один – в Красносулинском районе. Двоим потребовалась госпитализация, остальным медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ранении пяти человек при массированной воздушной атаке ВСУ. Ранее в июле самарская прокуратура организовала работу специальной телефонной линии для пострадавших от налета дронов на Сызрань. В конце июня подмосковное надзорное ведомство запустило аналогичную горячую линию после ночной атаки беспилотников.