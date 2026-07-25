Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.32 комментария
Прокуратура Ростова открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав жителей региона, получивших ранения в результате ночной атаки БПЛА.
Прокуратура Ростовской области начала прием обращений от граждан, пострадавших в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает ведомство в мессенджере Max.
«В Ростовской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в связи с воздушной атакой», – говорится в заявлении.
Для оперативной поддержки населения организовано плотное взаимодействие со всеми профильными службами. Территориальные прокуроры лично следят за развитием ситуации в муниципалитетах. В региональном ведомстве запущена специальная горячая линия для приема жалоб и оказания правовой помощи.
Ночной налет дронов на регион привел к ранению пяти человек. Четверо из них пострадали в Ростове-на-Дону, еще один – в Красносулинском районе. Двоим потребовалась госпитализация, остальным медицинскую помощь оказали на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ранении пяти человек при массированной воздушной атаке ВСУ. Ранее в июле самарская прокуратура организовала работу специальной телефонной линии для пострадавших от налета дронов на Сызрань. В конце июня подмосковное надзорное ведомство запустило аналогичную горячую линию после ночной атаки беспилотников.