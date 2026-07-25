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Названа причина масштабного блэкаута в Грузии
Отключение ЛЭП «Имерети» спровоцировало второй за два дня блэкаут в Грузии
Причиной сбоя в энергосистеме Грузии стала авария на высоковольтной магистрали «Имерети», сообщил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции ИнгуриГЭС Леван Мебония.
Это уже второй блэкаут в стране за последние двое суток. В настоящий момент подача электричества полностью восстановлена, передает РИА «Новости».
«Отключилась 500-киловольтная линия «Имерети», именно через эту линию проходит основная нагрузка энергосистемы страны. После ее отключения был нарушен режим работы, и энергосистема полностью распалась. Сейчас мы находимся в процессе ликвидации аварии», – рассказал Мебония.
Точные причины повреждения ЛЭП пока не установлены. В «Государственной электросистеме Грузии» пояснили, что специалисты продолжают выяснять обстоятельства случившегося, а результаты технической проверки опубликуют позже.
Из-за перебоев со светом часть жителей Тбилиси временно осталась без воды. В компании Georgian Water and Power уточнили, что остановка насосной станции затронула районы Ваке и Сабуртало. Представители организации заверили, что водоснабжение возобновляется поэтапно и должно полностью нормализоваться к 11.00 по московскому времени.
Напомним, масштабная авария в энергосистеме Грузии парализовала работу транспортной инфраструктуры страны.
Из-за перебоев со светом автоматически остановилась работа насосных станций водоснабжения.
Поздним вечером в четверг на территории Абхазии произошел блэкаут из-за аварии на Ингурской ГЭС.