Названа причина масштабного блэкаута в Грузии

Отключение ЛЭП «Имерети» спровоцировало второй за два дня блэкаут в Грузии

Tекст: Валерия Городецкая

Это уже второй блэкаут в стране за последние двое суток. В настоящий момент подача электричества полностью восстановлена, передает РИА «Новости».

«Отключилась 500-киловольтная линия «Имерети», именно через эту линию проходит основная нагрузка энергосистемы страны. После ее отключения был нарушен режим работы, и энергосистема полностью распалась. Сейчас мы находимся в процессе ликвидации аварии», – рассказал Мебония.

Точные причины повреждения ЛЭП пока не установлены. В «Государственной электросистеме Грузии» пояснили, что специалисты продолжают выяснять обстоятельства случившегося, а результаты технической проверки опубликуют позже.

Из-за перебоев со светом часть жителей Тбилиси временно осталась без воды. В компании Georgian Water and Power уточнили, что остановка насосной станции затронула районы Ваке и Сабуртало. Представители организации заверили, что водоснабжение возобновляется поэтапно и должно полностью нормализоваться к 11.00 по московскому времени.

Напомним, масштабная авария в энергосистеме Грузии парализовала работу транспортной инфраструктуры страны.

Из-за перебоев со светом автоматически остановилась работа насосных станций водоснабжения.

Поздним вечером в четверг на территории Абхазии произошел блэкаут из-за аварии на Ингурской ГЭС.