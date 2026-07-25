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Грузия и Абхазия вновь остались без электричества
Масштабный сбой вновь оставил без света Грузию и Абхазию
В Грузии и Абхазии произошло второе за три дня масштабное отключение электричества, сообщило агентство Sputnik.
Повторное отключение электроэнергии зафиксировано на территории Грузии и Абхазии, передает Sputnik Грузия. Масштабная авария парализовала работу транспортной инфраструктуры. «Свет пропал сразу в нескольких городах, остановилось движение поездов по всей стране. В Тбилиси также не работает метро», – отмечает агентство. Предыдущий подобный инцидент произошел в четверг вечером, когда без энергоснабжения остались обе территории. В абхазском министерстве энергетики уточнили, что причиной сбоя стали неполадки на Ингурской ГЭС. Плотина этого объекта находится на грузинской стороне, а пункт управления – на абхазской. Вырабатываемая электроэнергия распределяется между сторонами в соотношении 60 на 40.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Абхазии назвало причиной первого блэкаута системную аварию на Ингурской ГЭС.
Грузинская государственная электросистема начала поэтапные восстановительные работы по всей стране.
Позже абхазское ведомство отчиталось о полном возобновлении подачи электричества в республике.