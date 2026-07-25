Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.32 комментария
Дроны ВСУ атаковали автомобиль с гуманитарной помощью в Харьковской области
Украинские беспилотники нанесли удар по транспортному средству военно-гражданской администрации, доставлявшему помощь жителям освобожденных территорий, машина полностью сгорела.
Вооруженные силы Украины совершили нападение на автомобиль военно-гражданской администрации с гуманитарным грузом в Харьковской области, сообщил глава ВГА Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
«На освобождённой территории Харьковской области вооружённые формирования киевского режима, применяя БПЛА, атаковали автомобиль Военно-гражданской администрации. Наши сотрудники, находившиеся в автомобиле, вовремя заметили украинский дрон и успели покинуть транспортное средство», – заявил Ганчев.
В результате нескольких ударов транспортное средство, перевозившее помощь для населения, было полностью уничтожено огнем. Кроме того, украинские FPV-дроны целенаправленно атаковали лесополосу, где укрывались сотрудники администрации. По счастливой случайности никто из них не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля украинский беспилотник целенаправленно убил мирного жителя в селе Таволжанка Харьковской области.
В апреле вражеский дрон атаковал автомобиль гуманитарной миссии Севастополя.