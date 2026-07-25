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Американский уфолог подтвердил подлинность секретных материалов Пентагона об НЛО
Обнародованные Пентагоном документы об НЛО совпали с архивами уфологов
Рассекреченные американским оборонным ведомством данные о неопознанных летающих объектах полностью совпали с ранее известной исследователям информацией, заявил американский уфолог и писатель Кевин Рэндл.
Достоверность публикуемых военным ведомством США материалов о пришельцах подтверждается имевшимися ранее сведениями, передает РИА «Новости».
звестный американский писатель и исследователь Кевин Рэндл отметил, что новые данные совпадают с уже известными фактами.
«Мы получаем информацию из новых источников, но сама информация не новая. Даже факс ФБР о Розуэлльском инциденте 1947 года, опубликованный восьмого июля, был частично отредактирован. У нас на протяжении десятилетий была неотредактированная его копия», – сказал Рэндл.
Эксперт добавил, что специалисты уже давно располагают оригинальными копиями многих обнародованных документов. Власти США начали публиковать архивы восьмого мая по обещанию президента Дональда Трампа, представив десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний.
Пентагон намерен выкладывать новые порции документов раз в несколько недель. Возросший интерес к теме неопознанных объектов уфолог объяснил тем, что средства массовой информации и американское руководство начали относиться к этому вопросу серьезно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Пентагон открыл доступ к архивным материалам о неопознанных летающих объектах.
В июне американское военное ведомство обнародовало третью подборку засекреченных данных об аномальных явлениях.
В середине июля министерство выложило в открытый доступ еще 40 исторических файлов.