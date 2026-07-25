Смертельная авария с большегрузом под Костромой унесла пять жизней

Двое взрослых и трое детей погибли в аварии с большегрузом под Костромой

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла в Кадыйском районе региона, где легковая машина «Нива» столкнулась с грузовиком Sitrak, передает ТАСС. В результате инцидента на месте скончались двое взрослых и трое детей.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Нивы», а также четверо пассажиров – 32-летняя женщина и трое несовершеннолетних детей 2012, 2018, 2021 годов рождения – погибли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Авария случилась в ночь на 25 июля на 137-м километре автодороги Р-243 около деревни Дудино. Установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, что и привело к столкновению с большегрузом.

Заместитель прокурора Кадыйского района на месте контролирует выяснение всех деталей случившегося. Надзорное ведомство проводит тщательную проверку по факту смертельного инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с большегрузом под Можайском.

Несколькими днями ранее в Ульяновской области жертвами аварии с фурой Sitrak стали четверо членов одной семьи.