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Смертельная авария с большегрузом под Костромой унесла пять жизней
Двое взрослых и трое детей погибли в аварии с большегрузом под Костромой
Жертвами лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кадыйском районе Костромской области стали пять человек, среди которых трое малолетних детей.
Трагедия произошла в Кадыйском районе региона, где легковая машина «Нива» столкнулась с грузовиком Sitrak, передает ТАСС. В результате инцидента на месте скончались двое взрослых и трое детей.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Нивы», а также четверо пассажиров – 32-летняя женщина и трое несовершеннолетних детей 2012, 2018, 2021 годов рождения – погибли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Авария случилась в ночь на 25 июля на 137-м километре автодороги Р-243 около деревни Дудино. Установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, что и привело к столкновению с большегрузом.
Заместитель прокурора Кадыйского района на месте контролирует выяснение всех деталей случившегося. Надзорное ведомство проводит тщательную проверку по факту смертельного инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с большегрузом под Можайском.
Несколькими днями ранее в Ульяновской области жертвами аварии с фурой Sitrak стали четверо членов одной семьи.