Как блогеры и платформы продают страх

Заметили ли вы, что в последнее время в социальных сетях стало заметно больше агрессии, громких скандалов и пугающих заголовков? Выборы? Если вы думаете, что информационные войны существуют где-то далеко, на самом деле, гораздо ближе. Кажется, что общество постоянно находится в состоянии конфликта: каждый день новая сенсация, новый враг, новый повод для возмущения. Многие уверены, что это просто отражение реальности. На самом деле значительная часть подобных волн подчиняется понятным законам экономики внимания.

Дело не только в деньгах. Как говорят специалисты по информационным операциям, самые эффективные союзники - идейные люди. Они действуют не по приказу, а потому что искренне верят в свою позицию. Если же к убеждениям добавляется финансовый стимул, получается практически идеальная модель распространения информации. Для некоторых блогеров это особенно актуально: рекламные бюджеты меняются, монетизация нестабильна, конкуренция за внимание огромна. В такой среде спокойный контент часто проигрывает эмоциональному.

Тревога, страх и конфликт продаются лучше всего. Алгоритмы социальных сетей не оценивают, полезен контент или вреден. Они оценивают лишь вовлеченность. Если люди спорят, возмущаются, пересылают публикацию друзьям и оставляют сотни комментариев, платформа начинает показывать этот материал еще большему количеству пользователей. Именно поэтому негатив так часто оказывается в центре внимания.

Достаточно посмотреть на разные сегменты российского блогинга. Одни авторы годами строят свою известность вокруг максимально жесткой критики отечественного кино и сериалов. Каждая новая премьера становится поводом для эмоционального разбора, а аудитория приходит именно за сильными эмоциями.

Другой тип контента - блогеры, которые транслируют жизнь за границей и регулярно противопоставляют ее России. Их публикации нередко строятся на простом противопоставлении: «там всё правильно, здесь всё плохо». После формирования такого фона аудитории нередко предлагают коммерческие продукты – курсы, консультации, программы переезда или другие услуги. Человек верит в идеальную картинку, не зная, что в реальности блогер живет на Бали на съемной квартире подруги.

Конфликт с системой почти всегда вызывает сильную эмоциональную реакцию, а значит, приносит просмотры, цитируемость и рост аудитории. В экономике внимания убеждения тоже могут одновременно становиться коммерческим активом.

Речь не о том, что критика власти, кино или общества недопустима. Здоровая дискуссия и анализ необходимы. Проблема начинается тогда, когда негатив становится товаром, а тревога – инструментом заработка.

Когда человек открывает социальные сети и ежедневно получает десятки сообщений о том, что всё рушится, всё ужасно и вокруг одни враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

Если очередной пост вызывает сильную злость, страх или желание немедленно сделать репост, стоит на секунду остановиться и спросить себя: кто распространяет эту информацию, какие у него интересы и что он получает, если я сейчас эмоционально вовлекусь? Нужно ли мне вообще потреблять информацию, которая не дает мне никаких знаний для роста и адаптации, но постоянно ввергает меня в фрустрацию?