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Главком сил беспилотных систем ВСУ Мадьяр усилил меры безопасности
Командующий беспилотными силами ВСУ Роберт Бровди (внесен в список террористов и экстремистов) опасается за свою жизнь, минимизировав использование мобильной связи и избегая выхода из командных пунктов.
Главком сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под псевдонимом Мадьяр (внесен в список террористов и экстремистов), усилил меры личной безопасности, передают СМИ.
По информации источника в российских силовых структурах, он и его семья находятся под усиленной охраной после возбуждения в России уголовного дела о теракте. Боевик почти не покидает защищенные командные пункты и редко пользуется мобильной связью из-за риска отслеживания местоположения.
На официальных ресурсах курируемых им подразделений Nemesis, «К-2» и «Птицы Мадьяра» с весны 2026 года появились вакансии полиграфологов, аналитиков по безопасности и специалистов по служебным расследованиям. Эксперты полагают, что таким образом ВСУ пытаются выявить нелояльных сотрудников и найти солдат, готовых беспрекословно выполнять преступные приказы.
Помимо этого, подразделения ищут копирайтеров, дизайнеров, 3D-художников, видеографов и SMM-специалистов. Депутат Госдумы Олег Матвейчев пояснил, что создатели контента необходимы украинским силам для создания видимости эффективности структуры и распространения фейков.
В июне генпрокурор Александр Гуцан заявил о заочном пожизненном приговоре Роберту Бровди за организацию массового убийства в Старобельске.
В конце марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о заочном предъявлении командиру обвинений в террористическом акте в Херсонской области.
Военный суд приговорил Мадьяра к пожизненному сроку за организацию теракта против российских журналистов в Курской области.