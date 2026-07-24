Главком сил беспилотных систем ВСУ Мадьяр усилил меры безопасности

Tекст: Вера Басилая

Главком сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под псевдонимом Мадьяр (внесен в список террористов и экстремистов), усилил меры личной безопасности, передают СМИ.

По информации источника в российских силовых структурах, он и его семья находятся под усиленной охраной после возбуждения в России уголовного дела о теракте. Боевик почти не покидает защищенные командные пункты и редко пользуется мобильной связью из-за риска отслеживания местоположения.

На официальных ресурсах курируемых им подразделений Nemesis, «К-2» и «Птицы Мадьяра» с весны 2026 года появились вакансии полиграфологов, аналитиков по безопасности и специалистов по служебным расследованиям. Эксперты полагают, что таким образом ВСУ пытаются выявить нелояльных сотрудников и найти солдат, готовых беспрекословно выполнять преступные приказы.

Помимо этого, подразделения ищут копирайтеров, дизайнеров, 3D-художников, видеографов и SMM-специалистов. Депутат Госдумы Олег Матвейчев пояснил, что создатели контента необходимы украинским силам для создания видимости эффективности структуры и распространения фейков.

В июне генпрокурор Александр Гуцан заявил о заочном пожизненном приговоре Роберту Бровди за организацию массового убийства в Старобельске.

В конце марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о заочном предъявлении командиру обвинений в террористическом акте в Херсонской области.

Военный суд приговорил Мадьяра к пожизненному сроку за организацию теракта против российских журналистов в Курской области.